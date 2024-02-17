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"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"

"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти" - РИА Новости, 17.02.2024

"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"

Все не зря. Не зря солдаты отправляли трофейные стиралки в Россию, не зря воровали унитазы, не зря невиданные санкции сокрушали российскую экономику, не зря... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T08:00

2024-02-17T08:00

2024-02-17T08:00

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Все не зря. Не зря солдаты отправляли трофейные стиралки в Россию, не зря воровали унитазы, не зря невиданные санкции сокрушали российскую экономику, не зря отворачивался "весь цивилизованный мир". Стиралки, унитазы, санкции и изоляция позволили Кремлю добиться невозможного — построить "Звезду смерти".По крайней мере, именно такое впечатление складывается на фоне шумихи, которую развели в США вокруг "нового космического оружия России".Первой ласточкой стало заявление Майка Тернера, главы комитета по разведке в палате представителей. Он обратился к Джо Байдену с просьбой рассекретить всю информацию, касающуюся некой "угрозы национальной безопасности" для США, чтобы с данными могли ознакомиться конгресс, администрация и американские союзники.И началось. Американские СМИ наперебой твердят о некоем новом оружии русских в космосе: кто-то утверждает, что оно ядерное, кто-то — что нечто с ядерным двигателем и способное уничтожать спутники.Только на следующий день всех бросился успокаивать координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он заявил, что Россия действительно разрабатывает противоспутниковое оружие, но оно пока не развернуто, а потому "непосредственной угрозы безопасности нет".О каком именно оружии идет речь, неясно до сих пор. Но совершенно очевидно, что очередная попытка сгустить краски из-за новой "русской угрозы" связана с буксующим законопроектом о выделении дополнительных средств на поддержку Украины. И теперь у конгрессменов будет много времени на размышления: палата представителей ушла на каникулы до марта.Однако есть и другой повод для подобных манипуляций. Неслучайно замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей особое внимание уделяла договору СНВ-3."Новый ДСНВ по-прежнему в полной мере отвечает нашим интересам в сфере безопасности. В настоящее время, хотя Россия приостановила участие в договоре, она по-прежнему соблюдает количественные ограничения договора", — заявила она.То есть Запад, приверженность которого джентльменским соглашениям стала притчей во языцех, отчего-то вцепился в соглашение, которое, по сути, держится на слове одного человека — Владимира Путина. И у этого доверия есть свои причины.Ядерное оружие — весомый козырь и последний довод сверхдержав. И Россия постоянно работает над своими арсеналами оружия массового поражения: в сентябре заступил на службу стратегический комплекс "Сармат", а в декабре президент отметил, что доля современного оружия в ядерной триаде составила 95 процентов — на четыре процента больше, чем годом ранее.А вот США таким похвастать не могут. Полувековые МБР Minuteman III, заступившие на службу еще в 1970-х, стремительно стареют. А их замена — LGM-35 Sentinel — столкнулась серьезными проблемами: программа не укладывается в сроки и стремительно дорожает, поэтому правительство США и вовсе обсуждает возможность ее закрытия. Что тогда делать с межконтинентальными баллистическими ракетами, в Вашингтоне не знают.Похожие трудности испытывают Штаты и с двумя другими столпами ядерной триады — подводными лодками с баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками. В частности, в Вашингтоне рассматривают возможность продления срока службы знаменитого B-52 Stratofortress, бомбившего еще Вьетнам, до 2060 года. И если эти планы подтвердятся, то "летающая крепость" встретит свой вековой юбилей в качестве основного стратегического бомбардировщика американских ВВС.Иными словами, США стремительно отстают от России в плане боеспособности стратегических сил, а между тем их нагоняет Китай, который никакими двусторонними соглашениями с Вашингтоном в этой сфере вообще не связан. И это еще не говоря о больной для Вашингтона теме гиперзвукового оружия, где "град на холме" вынужден догонять Иран, проживший более 40 лет под санкциями.Так что надежды на преданность Кремля своему слову Белый дом возлагает не от хорошей жизни. И поэтому любая информация о новых видах вооружений — а уж тем более об использовании ядерных технологий в космосе в военных целях — заставляет американские власти поволноваться. То-то Байден сразу поручил связаться с Москвой по этому поводу. Волнуются.И пусть волнуются.

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аналитика, сша, россия, джо байден, джон кирби, владимир путин, b-52