https://ria.ru/20240407/voda-1938329430.html
Врач рассказала, почему важно пить воду в течение дня
Врач рассказала, почему важно пить воду в течение дня - РИА Новости, 07.04.2024
Врач рассказала, почему важно пить воду в течение дня
Чувство голода и чувство жажды, особенно в жаркое время года, очень созвучны, поэтому чтобы не переедать и избежать излишнего потребления калорий, необходимо... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T03:05
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2024-04-07T03:05
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Чувство голода и чувство жажды, особенно в жаркое время года, очень созвучны, поэтому чтобы не переедать и избежать излишнего потребления калорий, необходимо сначала попить и убедиться, что возникшее чувство не связано с нехваткой жидкости, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Московской области Мария Калошина. "Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10-15 процентов от исходного каллоража - истина которой придерживаются все врачи. А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может! Когда организм даёт сигнал о том, что хочется чего-то, необходимо сначала понять - не жажда ли это. В жаркое время года, эти чувства голода и жажды особенно созвучны. Поэтому прежде всего стоит попить", - отметила Калошина. Таким образом, человек, который не забывает про воду в течение дня, реже испытывает то самое чувство, которое расценивает как призыв поесть. При этом, по словам эксперта, можно и нужно пить во время еды, это помогает пищеварению и ускоряет процесс насыщения. Также здоровому человеку важно доверять своим ощущениям в отношении потребления жидкости и пить ровно столько, сколько хочется, не считая количество выпитых литров. "Воды нужно пить ровно столько, сколько хочется. Для этого в организме существует целая система, регулирующая потребление необходимого количества жидкости для организма. Во главе стоит головной мозг, точнее особый его отдел гипоталамус, в котором находится "центр жажды". Конечно, в жаркий сезон мы пьем больше воды, поскольку и теряем немало вместе с потом. Зимой же метаболизм немного замедляется, воды теряется меньше и жажду человек может испытывать слабее", - рассказала врач.
https://ria.ru/20240407/zdorove-1938327811.html
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Россия
Врач рассказала, почему важно пить воду в течение дня
Врач: человек может перепутать чувство голода и чувство жажды
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Чувство голода и чувство жажды, особенно в жаркое время года, очень созвучны, поэтому чтобы не переедать и избежать излишнего потребления калорий, необходимо сначала попить и убедиться, что возникшее чувство не связано с нехваткой жидкости, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Московской области Мария Калошина.
"Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10-15 процентов от исходного каллоража - истина которой придерживаются все врачи. А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может! Когда организм даёт сигнал о том, что хочется чего-то, необходимо сначала понять - не жажда ли это. В жаркое время года, эти чувства голода и жажды особенно созвучны. Поэтому прежде всего стоит попить", - отметила Калошина.
Таким образом, человек, который не забывает про воду в течение дня, реже испытывает то самое чувство, которое расценивает как призыв поесть. При этом, по словам эксперта, можно и нужно пить во время еды, это помогает пищеварению и ускоряет процесс насыщения.
Также здоровому человеку важно доверять своим ощущениям в отношении потребления жидкости и пить ровно столько, сколько хочется, не считая количество выпитых литров.
"Воды нужно пить ровно столько, сколько хочется. Для этого в организме существует целая система, регулирующая потребление необходимого количества жидкости для организма. Во главе стоит головной мозг, точнее особый его отдел гипоталамус, в котором находится "центр жажды". Конечно, в жаркий сезон мы пьем больше воды, поскольку и теряем немало вместе с потом. Зимой же метаболизм немного замедляется, воды теряется меньше и жажду человек может испытывать слабее", - рассказала врач.