https://ria.ru/20240406/klesch-1938165143.html

Роспотребнадзор разъяснил, как правильно удалять клещей

Роспотребнадзор разъяснил, как правильно удалять клещей - РИА Новости, 06.04.2024

Роспотребнадзор разъяснил, как правильно удалять клещей

При удалении клеща следует захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к месту укуса, а затем повернуть его вокруг оси, чтобы... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T03:11

2024-04-06T03:11

2024-04-06T03:11

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

клещ

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. При удалении клеща следует захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к месту укуса, а затем повернуть его вокруг оси, чтобы извлечь из кожи, место укуса необходимо продезинфицировать, лучше, чтобы все это сделал врач в поликлинике или травмпункте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания", - говорится в сообщении. При удалении клеща необходимо захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к месту укуса и повернуть вокруг оси, чтобы извлечь из кожи, пояснили в пресс-службе. Место укуса необходимо продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством - 70% спирт, 5% йод, одеколон, а руки после процедуры тщательно вымыть с мылом, отметили в ведомстве. Если в месте укуса осталась черная точка, значит, голова или хоботок клеща оторвались и остались под кожей. Вытаскивать их не нужно - достаточно обработать это место йодом, со временем инородное тело выйдет само. Снятого клеща нужно обязательно доставить в микробиологическую лабораторию для проведения исследования в целях дальнейшего назначения соответствующего лечения, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240403/klesch-1937478528.html

https://ria.ru/20240402/kleschi-1937236381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), клещ