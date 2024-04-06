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Роспотребнадзор разъяснил, как правильно удалять клещей - РИА Новости, 06.04.2024
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03:11 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/klesch-1938165143.html
Роспотребнадзор разъяснил, как правильно удалять клещей
Роспотребнадзор разъяснил, как правильно удалять клещей - РИА Новости, 06.04.2024
Роспотребнадзор разъяснил, как правильно удалять клещей
При удалении клеща следует захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к месту укуса, а затем повернуть его вокруг оси, чтобы... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T03:11
2024-04-06T03:11
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
клещ
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. При удалении клеща следует захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к месту укуса, а затем повернуть его вокруг оси, чтобы извлечь из кожи, место укуса необходимо продезинфицировать, лучше, чтобы все это сделал врач в поликлинике или травмпункте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания", - говорится в сообщении. При удалении клеща необходимо захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к месту укуса и повернуть вокруг оси, чтобы извлечь из кожи, пояснили в пресс-службе. Место укуса необходимо продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством - 70% спирт, 5% йод, одеколон, а руки после процедуры тщательно вымыть с мылом, отметили в ведомстве. Если в месте укуса осталась черная точка, значит, голова или хоботок клеща оторвались и остались под кожей. Вытаскивать их не нужно - достаточно обработать это место йодом, со временем инородное тело выйдет само. Снятого клеща нужно обязательно доставить в микробиологическую лабораторию для проведения исследования в целях дальнейшего назначения соответствующего лечения, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240403/klesch-1937478528.html
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), клещ
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Клещ
Роспотребнадзор разъяснил, как правильно удалять клещей

Роспотребнадзор: клеща следует повернуть вокруг оси перед извлечением

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИксодовый клещ
Иксодовый клещ - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Иксодовый клещ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. При удалении клеща следует захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к месту укуса, а затем повернуть его вокруг оси, чтобы извлечь из кожи, место укуса необходимо продезинфицировать, лучше, чтобы все это сделал врач в поликлинике или травмпункте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания", - говорится в сообщении.
Сотрудница в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Роспотребнадзор дал советы по защите от клещей
3 апреля, 06:23
При удалении клеща необходимо захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к месту укуса и повернуть вокруг оси, чтобы извлечь из кожи, пояснили в пресс-службе.
Место укуса необходимо продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством - 70% спирт, 5% йод, одеколон, а руки после процедуры тщательно вымыть с мылом, отметили в ведомстве.
Если в месте укуса осталась черная точка, значит, голова или хоботок клеща оторвались и остались под кожей. Вытаскивать их не нужно - достаточно обработать это место йодом, со временем инородное тело выйдет само.
Снятого клеща нужно обязательно доставить в микробиологическую лабораторию для проведения исследования в целях дальнейшего назначения соответствующего лечения, добавили в пресс-службе.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Клещ
 
 
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