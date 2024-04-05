https://ria.ru/20240405/lekarstvo-1938010592.html
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения диабета
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения диабета - РИА Новости, 05.04.2024
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения диабета
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный препарат для лечения сахарного диабета "Эмфорикс", сообщает ведомство. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:17
2024-04-05T12:17
2024-04-05T12:17
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здоровье - общество
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
диабет
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный препарат для лечения сахарного диабета "Эмфорикс", сообщает ведомство. "После согласования с ФАС снизятся цены на препарат для лечения сахарного диабета в рамках МНН "Эмпаглифлозин". Служба согласовала предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик "Эмфорикс". Они снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Джардинс" на 12%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Эмфорикса" из 30 таблеток в дозировке 10 миллиграммов составила 2 171 рубль, а за такую же упаковку "Джардинса" - 2 458 рублей. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20230919/diabet-1897345937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), диабет
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Диабет
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения диабета
ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения диабета "Эмфорикс"
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный препарат для лечения сахарного диабета "Эмфорикс", сообщает ведомство.
"После согласования с ФАС снизятся цены на препарат для лечения сахарного диабета в рамках МНН "Эмпаглифлозин". Служба согласовала предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик "Эмфорикс". Они снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Джардинс" на 12%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цена за упаковку "Эмфорикса" из 30 таблеток в дозировке 10 миллиграммов составила 2 171 рубль, а за такую же упаковку "Джардинса" - 2 458 рублей.
В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.