https://ria.ru/20240405/lekarstvo-1938010592.html

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения диабета

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения диабета - РИА Новости, 05.04.2024

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения диабета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный препарат для лечения сахарного диабета "Эмфорикс", сообщает ведомство. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:17

2024-04-05T12:17

2024-04-05T12:17

общество

здоровье - общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

диабет

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный препарат для лечения сахарного диабета "Эмфорикс", сообщает ведомство. "После согласования с ФАС снизятся цены на препарат для лечения сахарного диабета в рамках МНН "Эмпаглифлозин". Служба согласовала предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик "Эмфорикс". Они снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Джардинс" на 12%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Эмфорикса" из 30 таблеток в дозировке 10 миллиграммов составила 2 171 рубль, а за такую же упаковку "Джардинса" - 2 458 рублей. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20230919/diabet-1897345937.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), диабет