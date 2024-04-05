https://ria.ru/20240405/chibis-1938106091.html

Чибиса перевезли в отделение реанимации Мурманской областной больницы

Чибиса перевезли в отделение реанимации Мурманской областной больницы - РИА Новости, 05.04.2024

Чибиса перевезли в отделение реанимации Мурманской областной больницы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис перенес транспортировку в Мурманскую областную клиническую больницу хорошо, сообщил глава регионального Минздрава... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:39

2024-04-05T17:39

2024-04-05T17:44

мурманская область

нападение на губернатора мурманской области чибиса

андрей чибис

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис перенес транспортировку в Мурманскую областную клиническую больницу хорошо, сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев в Telegram-канале оперштаба области.."По словам заместителя губернатора - министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, состояние губернатора оценивается как тяжёлое, но стабильное. Медицинскую эвакуацию перенес хорошо", - говорится в сообщении.Глава региона находится в отделении интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы, уточнили в оперштабе.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мурманская область, нападение на губернатора мурманской области чибиса, андрей чибис, здоровье - общество