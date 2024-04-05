Чибиса перевезли в отделение реанимации Мурманской областной больницы
Минздрав: Чибис хорошо перенес транспортировку в Мурманскую областную больницу
© пресс-служба Оперативного штаба Мурманской областиГубернатора Андрея Чибиса доставили в Мурманскую областную клиническую больницу. Кадр видео
Губернатора Андрея Чибиса доставили в Мурманскую областную клиническую больницу. Кадр видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис перенес транспортировку в Мурманскую областную клиническую больницу хорошо, сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев в Telegram-канале оперштаба области..
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"По словам заместителя губернатора - министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, состояние губернатора оценивается как тяжёлое, но стабильное. Медицинскую эвакуацию перенес хорошо", - говорится в сообщении.
Глава региона находится в отделении интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы, уточнили в оперштабе.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.