https://ria.ru/20240404/vrachi-1937764614.html

Врачи клиники КФУ впервые эндоскопически удалили грыжу шейного отдела

Врачи клиники КФУ впервые эндоскопически удалили грыжу шейного отдела - РИА Новости, 04.04.2024

Врачи клиники КФУ впервые эндоскопически удалили грыжу шейного отдела

Врачи клиники Казанского федерального университета впервые в ПФО провели операцию по эндоскопическому удалению грыжи шейного отдела позвоночника, сообщили в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:41

2024-04-04T10:41

2024-04-04T10:52

республика татарстан

казанский (приволжский) федеральный университет

общество

здоровье - общество

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КАЗАНЬ, 4 апр – РИА Новости. Врачи клиники Казанского федерального университета впервые в ПФО провели операцию по эндоскопическому удалению грыжи шейного отдела позвоночника, сообщили в клинике. "В университетской клинике Казанского федерального университета впервые в Приволжском федеральном округе прошла операция по эндоскопическому удалению грыжи шейного отдела. Операция прошла успешно", - говорится в сообщении. В клинику обратилась женщина 28 лет со стойкой болью в районе шейного отдела позвоночника и в левой руке. Боли, сопровождающиеся онемением, беспокоили пациентку уже более полугода, консервативное лечение, противовоспалительные препараты, блокады, физиолечение были неэффективны. Рассмотрев все результаты исследований, врачи униклиники приняли решение провести эндоскопическую операцию удаления грыжи диска и декомпрессию нерва под общей анестезией. "Нюанс в том, что сами позвонки в шейном отделе меньших размеров, равно как и зона, на которой работает хирург. Соответственно работа должна быть более деликатной и сопряжена с большими рисками: учет размеров операционного поля, анатомических структур, наличия спинного мозга в непосредственной близости", - пояснил врач-нейрохирург университетской клиники КФУ Андрей Вершинин. По его словам, эндоскопический метод позволяет удалять грыжи практически любого размера. У пациентки, по информации врача, достаточно большая для шейного отдела позвоночника грыжа сильно сдавливала нервный корешок и вызывала стойкую боль в руке. Сложность операции заключалась в необходимости обеспечить максимальный доступ к операционному полю для хирурга, не допустить травмирования, исключить сдавливание сосудов, обеспечивающих кровоснабжение головного мозга. При проведении классических операций с такой же патологией, как правило, производится тотальное удаление межпозвонкового диска и замещение его на имплант. Врачи униклиники удалили фрагмент межпозвонкового диска, который вызывал сдавливание нерва. Спустя два часа после операции пациентка уже могла вставать, а на следующий день была выписана. Как отметила сама пациентка, на третьи сутки она могла поворачивать голову, а через 10 дней после операции уже ходила без специального воротника и могла гулять с детьми.

https://ria.ru/20231115/glaz-1909525626.html

https://ria.ru/20230808/pochka-1888874268.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казанский (приволжский) федеральный университет, общество, здоровье - общество