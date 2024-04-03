https://ria.ru/20240403/mishustin-1937584215.html

Россия нарастила производство меди­цинских изделий, заявил Мишустин

Россия нарастила производство меди­цинских изделий, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Россия нарастила производство меди­цинских изделий, заявил Мишустин

Россия в прошлом году нарастила производство меди­цинских изделий более чем на 15%, производство лекарств - на 7%, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:09

2024-04-03T14:09

2024-04-03T14:09

экономика

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия в прошлом году нарастила производство меди­цинских изделий более чем на 15%, производство лекарств - на 7%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Теперь несколько слов о фармацевтической и медицинской промышленности. Производство лекарств за прошлый год прибавило семь с лишним процентов. На рынок выпущено 530 отечественных препаратов. В том числе – передовых", - заявил он в ходе выступления в Госдуме с ежегодным отчетом правительства. По словам Мишустина, Россия наращивает и создание меди­цинских изделий. "Только за прошлый год оно увеличилось более чем на 15%. Впервые зарегистрировано свыше тысячи новых наименований", - добавил премьер-министр. До этого, в феврале, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил, что получает вопросы об эффективности российских лекарств, и отметил, что "фарма" в стране хорошо развивается, но есть над чем работать.

https://ria.ru/20231214/farmkompanii-1915796322.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году