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Россия нарастила производство меди­цинских изделий, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
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14:09 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937584215.html
Россия нарастила производство меди­цинских изделий, заявил Мишустин
Россия нарастила производство меди­цинских изделий, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Россия нарастила производство меди­цинских изделий, заявил Мишустин
Россия в прошлом году нарастила производство меди­цинских изделий более чем на 15%, производство лекарств - на 7%, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:09
2024-04-03T14:09
экономика
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия в прошлом году нарастила производство меди­цинских изделий более чем на 15%, производство лекарств - на 7%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Теперь несколько слов о фармацевтической и медицинской промышленности. Производство лекарств за прошлый год прибавило семь с лишним процентов. На рынок выпущено 530 отечественных препаратов. В том числе – передовых", - заявил он в ходе выступления в Госдуме с ежегодным отчетом правительства. По словам Мишустина, Россия наращивает и создание меди­цинских изделий. "Только за прошлый год оно увеличилось более чем на 15%. Впервые зарегистрировано свыше тысячи новых наименований", - добавил премьер-министр. До этого, в феврале, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил, что получает вопросы об эффективности российских лекарств, и отметил, что "фарма" в стране хорошо развивается, но есть над чем работать.
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экономика, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия нарастила производство меди­цинских изделий, заявил Мишустин

Мишустин: Россия нарастила производство меди­цинских изделий на 15 процентов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия в прошлом году нарастила производство меди­цинских изделий более чем на 15%, производство лекарств - на 7%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Теперь несколько слов о фармацевтической и медицинской промышленности. Производство лекарств за прошлый год прибавило семь с лишним процентов. На рынок выпущено 530 отечественных препаратов. В том числе – передовых", - заявил он в ходе выступления в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.
По словам Мишустина, Россия наращивает и создание меди­цинских изделий. "Только за прошлый год оно увеличилось более чем на 15%. Впервые зарегистрировано свыше тысячи новых наименований", - добавил премьер-министр.
До этого, в феврале, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил, что получает вопросы об эффективности российских лекарств, и отметил, что "фарма" в стране хорошо развивается, но есть над чем работать.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин высказался об уходе с рынка России ряда фармкомпаний
14 декабря 2023, 14:37
 
ЭкономикаЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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