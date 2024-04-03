Россия нарастила производство медицинских изделий, заявил Мишустин
Мишустин: Россия нарастила производство медицинских изделий на 15 процентов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия в прошлом году нарастила производство медицинских изделий более чем на 15%, производство лекарств - на 7%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Теперь несколько слов о фармацевтической и медицинской промышленности. Производство лекарств за прошлый год прибавило семь с лишним процентов. На рынок выпущено 530 отечественных препаратов. В том числе – передовых", - заявил он в ходе выступления в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.
По словам Мишустина, Россия наращивает и создание медицинских изделий. "Только за прошлый год оно увеличилось более чем на 15%. Впервые зарегистрировано свыше тысячи новых наименований", - добавил премьер-министр.
До этого, в феврале, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил, что получает вопросы об эффективности российских лекарств, и отметил, что "фарма" в стране хорошо развивается, но есть над чем работать.
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