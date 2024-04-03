https://ria.ru/20240403/grazhdane-1937659637.html
Мишустин напомнил, что за каждым достижением России стоят ее граждане
Мишустин напомнил, что за каждым достижением России стоят ее граждане - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин напомнил, что за каждым достижением России стоят ее граждане
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за каждым достижением страны стоят граждане России, каждый из которых работает на задачу сделать ее сильной и... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:20
2024-04-03T17:20
2024-04-03T17:21
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за каждым достижением страны стоят граждане России, каждый из которых работает на задачу сделать ее сильной и процветающей. В среду в Госдуме проходил отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин. "За каждым из достижений стоят люди, граждане России, каждый из которых на своем месте работает на общую задачу: сделать наше государство сильным и процветающим", - сказал Мишустин. Он пояснил, что речь о людях, которые честно и добросовестно трудятся на благо родины, которые чувствуют ответственность за будущее страны и ее жителей. "О врачах, которые ежедневно спасают жизни наших людей, о педагогах, которые дают ученикам знания и раскрывают их таланты, об исследователях, которые делают важнейшие открытия, о наших инженерах, технологах, которые предлагают передовые решения, тех, кто своим трудом обеспечивает жителей нашей страны всем самым необходимым, о наших волонтерах, о людях огромной души, которые приходят на помощь в самые тяжелые и сложные моменты, также о семьях в которых растут дети и о наших защитниках – участниках специальной военной операции. И это настоящие герои, наша гордость", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937626952.html
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937616091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин напомнил, что за каждым достижением России стоят ее граждане
Мишустин: за каждым достижением России стоят ее граждане
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за каждым достижением страны стоят граждане России, каждый из которых работает на задачу сделать ее сильной и процветающей.
В среду в Госдуме
проходил отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.
"За каждым из достижений стоят люди, граждане России, каждый из которых на своем месте работает на общую задачу: сделать наше государство сильным и процветающим", - сказал Мишустин.
Он пояснил, что речь о людях, которые честно и добросовестно трудятся на благо родины, которые чувствуют ответственность за будущее страны и ее жителей.
"О врачах, которые ежедневно спасают жизни наших людей, о педагогах, которые дают ученикам знания и раскрывают их таланты, об исследователях, которые делают важнейшие открытия, о наших инженерах, технологах, которые предлагают передовые решения, тех, кто своим трудом обеспечивает жителей нашей страны всем самым необходимым, о наших волонтерах, о людях огромной души, которые приходят на помощь в самые тяжелые и сложные моменты, также о семьях в которых растут дети и о наших защитниках – участниках специальной военной операции. И это настоящие герои, наша гордость", - сказал Мишустин.