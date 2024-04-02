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В России снизилась заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 02.04.2024
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11:21 02.04.2024 (обновлено: 11:22 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/kovid-1937291850.html
В России снизилась заболеваемость COVID-19
В России снизилась заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 02.04.2024
В России снизилась заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 13,4%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:21
2024-04-02T11:22
общество
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 13,4%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,53 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2918 человек с коронавирусом, что на 3,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 40 субъектах России, в том числе в 24 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 24 087 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 5,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за 13 неделю 75 человек, уточнили в оперштабе.
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общество, россия
Общество, Россия
В России снизилась заболеваемость COVID-19

Оперштаб: в России снизилась заболеваемость COVID-19 за неделю на 13,4 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажиры выходят из вагона поезда на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена
Пассажиры выходят из вагона поезда на станции Площадь Революции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажиры выходят из вагона поезда на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 13,4%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«
"Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,53 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2918 человек с коронавирусом, что на 3,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 40 субъектах России, в том числе в 24 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 24 087 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 5,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за 13 неделю 75 человек, уточнили в оперштабе.
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