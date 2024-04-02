https://ria.ru/20240402/kabantsov-1937386307.html

Биография Константина Кабанцова

Биография Константина Кабанцова - РИА Новости, 02.04.2024

Биография Константина Кабанцова

Вице-адмирал Константин Петрович Кабанцов родился 12 октября 1968 года в городе Семипалатинске Казахской ССР (ныне – Семей, Республика Казахстан). РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:52

2024-04-02T16:52

2024-04-02T16:52

справки

сергей шойгу

россия

александровск

безопасность

вмф рф

северный флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934671376_734:87:1306:408_1920x0_80_0_0_e6cc8d437257278a43695f4d4a3d1a30.jpg

Вице-адмирал Константин Петрович Кабанцов родился 12 октября 1968 года в городе Семипалатинске Казахской ССР (ныне – Семей, Республика Казахстан).В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе (ныне Военный институт (военно-морской) ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия"), в 1995 году – Высшие специальные офицерские классы ВМФ РФ, в 2007 году – Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, в 2018 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.Службу проходил на атомных подводных лодках Северного флота в должностях командира боевой части, помощника командира, старшего помощника командира атомной подводной лодки (АПЛ).С апреля 2003 года командовал гвардейской АПЛ "Гепард".В апреле 2006 года перешел на должность заместителя командира 24-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота.С 2008 по 2010 год занимал должность начальника штаба – заместителя командира 24-й дивизии подводных лодок Северного флота.В марте 2009 года выдвигался кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Александровск (от ЗАТО Снежногорск и ЗАТО Скалистый).В 2010-2016 годах– командир 24-й дивизии подводных лодок Северного флота.В 2018-2020 годах – командир Беломорской военно-морской базы Северного флота.В 2020-2021 годах – командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота.1 октября 2021 года был назначен начальником штаба Северного флота, первым заместителем командующего флотом. 21 марта 2024 года стало известно, что Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом ВМФ России.2 апреля 2024 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о назначении Константина Кабанцова командующим Северным флотом. Вице-адмирал (2023).Награжден орденом "За военные заслуги", медалью Нахимова и другими государственными и ведомственными наградами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

александровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сергей шойгу, россия, александровск, безопасность, вмф рф, северный флот вмф россии