https://ria.ru/20240402/vmf-1937369031.html

Шойгу сообщил о назначении новых командующих флотами

Шойгу сообщил о назначении новых командующих флотами - РИА Новости, 02.04.2024

Шойгу сообщил о назначении новых командующих флотами

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил во время селекторного совещания о назначении новых командующих флотами. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:47

2024-04-02T15:47

2024-04-02T16:28

безопасность

россия

сергей шойгу

вмф рф

северный флот вмф россии

черноморский флот вмф россии

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил во время селекторного совещания о назначении новых командующих флотами."В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу довел указ президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука", — подчеркнули в ведомстве.Министр поздравил военнослужащих с получением новых должностей и отметил, что на их плечи возлагается огромная ответственность. Он выразил надежду, что новые командующие справятся с задачами, которые поставили перед ними президент, Министерство обороны и вся страна.Александр Моисеев возглавлял Северный флот с 2019 года, сменив на этой должности Николая Евменова, который стал тогда главкомом ВМФ. Адмирал награжден медалью "Золотая звезда", двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги". Двадцать первого марта его представили как врио главкома ВМФ на церемонии вручения корабельных чаш экипажам подлодок в Кронштадте.Константин Кабанцов с 2010 по 2016 год занимал должность командира 24-й дивизии подводных лодок Северного флота. С 2018 по 2020-й он командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота, а с 2020 по 2021-й — Приморской флотилией Тихоокеанского флота. В 2021 году его назначили на должность начальника штаба — первого заместителя командующего Северным флотом. Двадцать первого марта 2024 года Министерство обороны сообщило о назначении Кабанцова исполняющим обязанности командующего Северным флотом.Вице-адмирал Сергей Пинчук с 2016 по 2021 год командовал Каспийской флотилией ВМФ. Затем его назначили на должность начальника штаба — первого заместителя командующего Черноморским флотом.

https://ria.ru/20240319/moiseev-1932283284.html

https://ria.ru/20240322/admiral-1934830379.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Шойгу о новых назначениях на флоте "Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи" - Заявление Шойгу о новых назначениях на флоте. 2024-04-02T15:47 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вмф рф, северный флот вмф россии, черноморский флот вмф россии