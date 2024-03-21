https://ria.ru/20240321/flot-1934672236.html

Вице-адмирал Кабанцов стал врио командующего Северным флотом

Вице-адмирал Кабанцов стал врио командующего Северным флотом - РИА Новости, 21.03.2024

Вице-адмирал Кабанцов стал врио командующего Северным флотом

Вице-адмирала Константина Кабанцова назначили временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом ВМФ России, сообщается на сайте Министерства... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:02

2024-03-21T13:02

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вице-адмирала Константина Кабанцова назначили временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом ВМФ России, сообщается на сайте Министерства обороны."Временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом лично поздравили экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Император Александр III", принятого в состав ВМФ в конце прошлого года, и всех моряков-подводников со 118-й годовщиной отечественного подводного флота", — говорится в заявлении.Как отметил Кабанцов, подводники-североморцы успешно поддерживают в высокой степени боеготовности морские стратегические ядерные силы, чью основу составляют атомные ракетные подводные крейсеры с баллистическими ракетами, а также силы общего назначения — многоцелевые атомные и дизель-электрические подводные лодки. Вице-адмирал поблагодарил подводников, ветеранов подводного флота и членов их семей и выразил им глубокую признательность за преданность делу, мужество и самоотверженность. С 2010 по 2016 год Кобанцов занимал должность командира 24-й дивизии подводных лодок Северного флота. С 2018 по 2020 год он командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота, а с 2020 по 2021-й — Приморской флотилией Тихоокеанского флота. В 2021 году его назначили на должность начальника штаба — первого заместителя командующего Северным флотом.

https://ria.ru/20240226/flot-1929583682.html

https://ria.ru/20240103/vmf-1919582196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, северный флот вмф россии, вмф рф, мурманская область, андрей чибис, кронштадт