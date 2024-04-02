https://ria.ru/20240402/ikony-1937311231.html

У РПЦ нет данных о получателе груза икон со взрывчаткой, сообщил источник

У РПЦ нет данных о получателе груза икон со взрывчаткой, сообщил источник - РИА Новости, 02.04.2024

У РПЦ нет данных о получателе груза икон со взрывчаткой, сообщил источник

Русская православная церковь (РПЦ) не располагает сведениями о получателе задержанного на границе с Латвией груза начиненных взрывчаткой икон и церковной... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:24

2024-04-02T12:24

2024-04-02T12:24

латвия

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

русская православная церковь

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не располагает сведениями о получателе задержанного на границе с Латвией груза начиненных взрывчаткой икон и церковной утвари, сообщил РИА Новости источник в РПЦ. "Нет, (сведений о получателе груза у Русской церкви нет – ред.)", – сказал собеседник агентства. ФСБ ранее сообщила, что совместно с таможенниками пресечен ввоз в РФ из Украины через страны Евросоюза взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. Груз был задержан на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией. Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить, следует из видео ФСБ. По данным ФСБ, опасный груз везли по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия.

https://ria.ru/20240402/legoyda-1937242655.html

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латвия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), русская православная церковь, происшествия