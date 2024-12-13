https://ria.ru/20241213/ispoved-1751031836.html

Исповедь: что необходимо и чего нельзя делать

Исповедь человека в православной церкви: как готовиться перед таинством и как пройти его

Исповедь: что необходимо и чего нельзя делать

О том, что такое исповедь в Православной Церкви, как готовиться человеку к таинству, какое время занимает покаянная молитва перед покаянием в грехах, — в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:19

2024-12-13T14:19

2024-12-13T14:19

общество

русская православная церковь

иисус христос

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. О том, что такое исповедь в Православной Церкви, как готовиться человеку к таинству, какое время занимает покаянная молитва перед покаянием в грехах, — в материале РИА Новости.Что есть исповедь?Согласно вероучению, человек по своей природе грешен. Однако Церковь предлагает ему шанс исправиться — именно для этого с раннехристианских времен существует таинство исповеди.Исповедь — это часть обряда покаяния, подразумевающая признание верующим своих грехов перед Богом в присутствии священнослужителя. Тот, в свою очередь, имеет власть "разрешать грехи" — согласно вероучению, через него действует сам Господь.Первоначально исповедь существовала в монастырях в виде личной просьбы отдельных иноков к духовному отцу помочь им в избавлении от того или иного порока. Впоследствии же ритуал превратился в обязательное правило монастырского устава, дающее настоятелям обителей возможность следить за образом мыслей и поведением своих подчиненных. Миряне же не сразу переняли новшество.У исповеди есть одно важное значение: средство борьбы со страстями. Страсти — это греховные зависимости и склонности, которые не так легко искоренить, как хотелось бы. Они отдаляют человека от Всевышнего. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы справиться с ними и стать на шаг ближе к Богу. Священник выступает лишь в роли прямого посредника между верующим и Богом. Он не имеет права осуждать или как-либо оценивать действия кающегося.Если прихожанин совершает тяжкий грех, священнослужитель вправе назначить ему епитимью, то есть особое духовное упражнение, которое помогает научиться добродетели. Поэтому часто епитимья прямо противоположна страсти, от которой надо избавиться. Церковное прещение не должно быть непосильным человеку, ведь иначе тот может утратить веру в Бога.И, конечно же, покаяние выступает условием для причащения. В Русской Церкви вообще исповедь традиционно предшествует таинству причастия.Изначально исповедь была вовсе не тайной: грешник исповедовался перед всеми прихожанами. Публично каялись в своих проступках и святые, потому что чем ближе человек к Богу, тем яснее он осознает свое несовершенство перед Ним."Если человек, будучи церковным, совершил смертный грех, его покаяние будет напоминать первую, главную исповедь за всю жизнь, с тем отличием, что он уже обещал Богу больше не грешить тяжко. В этом случае обычно предполагается не просто покаяние, но и некоторая епитимья — церковная помощь человеку в том, чтобы его покаяние было полным и искренним. Епитимья назначается духовником", — говорит РИА Новости теолог Анастасия Наконечная.Покаяние — это ключ к настоящей христианской жизни, без него, согласно вероучению, жить в согласии с Господом невозможно, потому что люди постоянно нуждаются в воссоединении с Ним.Какая бывает исповедь?По сути исповедь совершается одинаково. Однако по форме она различается в зависимости от традиции и обстоятельств.ОбщаяВ раннехристианские времена свои грехи называли открыто перед всеми прихожанами. Сейчас же такой традиции практически нет. Вместо этого есть другая форма: священник читает молитву на отпущение грехов перед всеми верующими, не выслушивая каждого индивидуально. Такой подход значительно сокращает время проведения обряда и к тому же помогает христианам, не готовым беседовать наедине. Однако в целом же рекомендуется совершать все же личную исповедь.ЧастнаяВо время частной исповеди верующий беседует со священником один на один. Он сам называет свои грехи, кается и обещает вести праведный образ жизни. Как знак присутствия всевидящего Господа, обет дается крестом и Евангелием.ГенеральнаяГлавное отличие генеральной исповеди от обыкновенной — покаяние во всех прегрешениях, осознание и переосмысление всех прожитых лет. То есть человек вспоминает все свои ошибки.Сами же священники советуют раз в году совершать такую исповедь, тщательно все проанализировав.ПерваяПервая исповедь — самая трудная и волнительная. Обычно, приходя каяться в первый раз, человек еще не понимает, что нужно говорить, чего ожидать от таинства, будет ли он принят или осужден. Зачастую такой процесс верующие поначалу принимают за какой-то экзамен: они очень переживают, боятся признаться в содеянном и ждут от батюшки оценки своих действий. Приходя на первую исповедь, очень важно уяснить, что стыдно грешить, но никак не каяться. Чувство стыда за содеянное, как пишут святые отцы, — это пламень, пожирающий грех.Перед венчаниемВенчание — это особое таинство благословения вступающих в семейную жизнь. Для того чтобы вступить в брак с чистой совестью перед Богом, жениху и невесте следует исповедаться. Именно поэтому перед тем самым заветным днем брачующимся необходимо искренне покаяться в содеянных грехах, чтобы потом с легким сердцем просить Господа признать их союз.Перед смертьюПеред смертью также причащаются. В этом таинстве верующие вновь соединяются с Господом и обретают свободу от власти смерти: она становится неким формальным актом, уже не имеющим прежнего ужасающего значения.Как правильно подготовиться к исповеди?Правила подготовки зависят от вида исповеди:"Один из основных моментов подготовки заключается в том, что человек должен сделать все, чтобы исправить ситуацию, изменить ее в лучшую сторону. Если согрешил против какого-то человека — надо пойти попросить прощения. Если сделал что-то неправильно, надо исправиться. Но ведь надо еще и получить прощение. Если ты согрешил, то прежде всего пред Богом, и об этом будет свидетельствовать твоя совесть. Если ты просишь прощения у Бога, главное — получить милостынь. И личная исповедь, пусть только в тайне сердца происходит, — это великая вещь", — поделился с РИА Новости протоиерей Георгий Кочетков.Каноны и молитвы перед исповедьюВ отличие от причащения, перед исповедью церковный устав не требует соблюдения поста и совершения особого молитвенного правила. Однако добровольное желание помолиться до таинства совсем не порицается.Если после исповеди планируется причащение, то накануне верующие читают покаянный канон, а также особо молитвенное последование ко святому причастию. При этом очень важно избавиться от негативных и пагубных мыслей, раздражения, чувства обиды.За некоторые тяжелые прегрешения полагается епитимья. В древности человека могли отлучить как от таинств, так и вообще посещения храма на многие годы. Однако сейчас все иначе. Сегодня церковное наказание ограничивается, как правило, месяцем или сорока днями.Грехи на исповедиКак уже упоминалось ранее, прежде всего надо разобраться в понятии грех, осознать, что из проступков можно к нему отнести, а что проговаривать на исповеди совсем не следует. Как указывают Святые отцы, грех — это нарушение законов духовной жизни, установленных Господом, а не просто какой-то неблаговидный или аморальный поступок. Главное правило на исповеди: не уходить в подробности всей истории, иначе человек невольно начинает винить во всем окружающих, оправдывать себя и перекладывать ответственность на другого.Как называть грехи?Часто люди не понимают, как правильно называть свои проступки на исповеди, боятся ошибиться в терминах. В любом случае намного лучше будет, если человек покается от чистого сердца, не думая о специально заученных словах. Однако какое-то осознание своих личных страстей и соотнесение их со списком основных грехов должно быть.Вот пример аморальных действий, которые можно называть на исповеди:Как проходит таинство исповеди в церкви?Перед первой исповедью важно представлять, как вообще она совершается.Таинство обычно начинается с утра, перед Божественной Литургией, вечером во время службы или после нее. Стоя перед иконами, крестом и Евангелием, лежащими на аналое, около которого совершается исповедь, священник громко читает молитвы перед таинством. По окончании он поворачивается к собравшимся и произносит им напутственное слово: "Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое…" По‑русски это означает: "Дитя мое! Христос невидимо стоит перед тобою, принимая исповедь твою…" Он как бы обращается к самим верующим, а после зачитывает грехи, которые они могли совершить, и призывает к искреннему раскаянию. Затем прихожане один за другим подходят к батюшке, который стоит перед аналоем с крестом и Евангелием.Рассказать священнику надо всю правду, ничего не скрывая. Стыд и стеснение необходимо отбросить, ведь священник, как доктор, излечивает душу человеческую от греховных ран и истязаний. Он лишь свидетель покаяния. На все вопросы следует отвечать четко и без заминок. Не стоит переживать о том, что кто-то узнает о проступках, ведь все останется тайной: за разглашение священника могут отлучить от Церкви."Вести себя нужно искренне, открыто и скромно. Разговаривать с батюшкой надо просто, уважительно, но коротко, по существу, говоря о том, ради чего ты пришел, — о своих грехах. Исповедь — это не духовная беседа. Разговор о проблемах духовной жизни — это один сюжет, а покаяние Богу — совсем другой. Эти вещи путать совсем не стоит", — отмечает отец Георгий Кочетков.Если человек пока не готов всерьез признать свою вину и хочет пойти в храм чисто ради обряда, а не очищения души, то ему не стоит исповедоваться. Это таинство требует глубокой осознанности и решимости.Причастие после исповедиВажно понимать, что таинство причастия после исповеди совершенно необязательно. Однако священники рекомендуют совместить оба обряда, ведь причастие — это, в первую очередь, воссоединение человеческой души с Божественной, что только поспособствует ее очищению от греховных деяний.Таинство причастия Иисус Христос заповедал совершать на Тайной Вечере. Тогда он взял чашу с вином и сказал, что отныне это Кровь его, проливающаяся за всех людей. Разломив хлеб, он также раздал его своим ученикам, объяснив, что это Тело его. С тех пор все верующие регулярно совершают обряд. Он — главный в христианстве."Само слово "причащение" означает по-русски "приобщение", то есть разделение жизни со Христом и Церковью — собранием верующих и любящих Бога людей. Причастие — не таблетка для здоровья и от всякого рода несчастий, а знак единения с Богом и людьми. Что касается исповеди, главный способ подготовки к ней — прислушаться к собственной совести и от всего сердца попросить у Бога прощения за то, что ее отягчает", — рассказал отец Георгий Кочетков.В храмах обычно причащают на литургии. Во многих храмах таинство совершается ежедневно. Причастникам желательно присутствовать на службе с ее начала и накануне быть на вечернем богослужении, которое является молитвенной подготовкой. Также таинство предполагает непродолжительный пост для того, чтобы человек смог прийти к Богу с очищенными душой и телом.Молитва после исповеди"Как слабому и вовсе бессильному самому по себе на дела благия, смиренно со слезами молю Тебя, Господи, Спасителю мой: помози мне утвердиться в моем намерении — жить прочее время жизни для Тебя, возлюбленнаго Бога моего..." — отрывок из молитвы, которую следует прочесть после исповедания грехов. В ней верующий просит прощения у Всевышнего и молит о спасении его души.Очень важно после исповеди направить все свои усилия на то, чтобы не повторять совершенные грехи. Покаяние должно быть переменой жизни, отправной точкой: кающийся должен удержать себя от новых грехов.Как часто нужно ходить на исповедь?Священнослужители рекомендуют исповедоваться регулярно.Но важно понимать, что качество не зависит от частоты. На самом деле нигде в канонах не прописано, как часто нужно исповедоваться. Все зависит сугубо от человека. Есть верующие, которые каждый год исповедуются, сами не понимая, зачем и для чего. Просто потому, что положено — например, в Великий пост. Из-за этого теряется сам смысл обряда. Приходить в храм на исповедь нужно исключительно по доброй воле, когда человек сам чувствует, что пора покаяться, что ему это необходимо."В церковь надо идти тогда, когда на сердце есть тяжелый грех или если какая-то судьбоносная ситуация, — такова самая древняя и самая важная покаянная традиция церкви. Может быть, и греха нет, но есть неуверенность в том, что ты разрешил тот или иной вопрос жизни правильно. Вот тогда нужно советоваться и с Богом, и с людьми", — пояснил протоиерей Георгий Кочетков.Можно ли причащаться без исповеди?Верующий человек может исповедоваться без причастия, но в Русской православной церкви это не принято. Сначала, как объясняют ее священнослужители, нужно сделать усилие, очистив совесть. А потом приступать к таинству причащения — самому важному для любого христианина."Перед причастием православные христиане ходят на исповедь. Чтобы принять Тело и Кровь Христову не во грех, а во спасение души и тела, как говорится в молитве. После, получив благословение духовника, можно подходить ко Литургии. Без покаяния причащаются только дети до семи лет", — отмечает религиовед Пелагея Тюренкова.

https://ria.ru/20200415/1570103934.html

https://ria.ru/20190414/1552661956.html

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общество, русская православная церковь, иисус христос