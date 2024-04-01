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Минпромторг рассказал о работе по поставкам препарата "Уромитексан" - РИА Новости, 01.04.2024
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12:28 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/lekarstvo-1937072433.html
Минпромторг рассказал о работе по поставкам препарата "Уромитексан"
Минпромторг рассказал о работе по поставкам препарата "Уромитексан" - РИА Новости, 01.04.2024
Минпромторг рассказал о работе по поставкам препарата "Уромитексан"
Организационные работы по поставке онкологического препарата "Уромитексан" в Россию проводятся на данный момент, также прорабатывается и проект по производству... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:28
2024-04-01T12:28
здоровье - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Организационные работы по поставке онкологического препарата "Уромитексан" в Россию проводятся на данный момент, также прорабатывается и проект по производству лекарственного препарата с соответствующим международным непатентованным наименованием (МНН) на территории страны, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник в аптечной сети сообщила о том, что российские пациенты столкнулись с дефицитом онкологического препарата "Уромитексан" (МНН – месна, входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) от американской компании Baxter. "На текущий момент проводятся организационные работы по поставке лекарственного препарата. Также необходимо отметить, что в настоящее время отечественными производителями прорабатывается реализация проекта по разработке и организации производства лекарственного препарата с МНН месна на территории Российской Федерации", - заявили в министерстве, комментируя ситуацию с препаратом "Уромитексан". В ведомстве отметили, что в ноябре 2023 года в его адрес поступило письмо Минздрава о том, что компания Baxter уведомила о прекращении поставок лекарственного препарата "Уромитексан". Также по информации, полученной Минздравом России от производителя, поставки будут осуществляться только уже произведенной продукции в соответствии с заказами на отгрузку, которые были получены ранее от дистрибьюторов. "Одновременно в рамках межведомственного взаимодействия Минпромторгом России совместно с Минздравом России и ФАС России ... проработано и принято решение о выдаче заключения о дефектуре или риске ее возникновения в отношении лекарственного препарата с МНН месна, раствор для внутривенного введения, 100 миллиграммов/миллилитров, которое применимо с целью подачи заявления о возможности обращения в Российской Федерации серии (партии) лекарственного препарата в упаковке, предназначенной для обращения на территории иностранных государств", - добавили в Минпромторге.
https://ria.ru/20240327/lekarstva-1936225770.html
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здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Здоровье - Общество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Минпромторг рассказал о работе по поставкам препарата "Уромитексан"

Минпромторг: работы по поставке онкологического препарата ведутся

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фармацевт раскладывает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Организационные работы по поставке онкологического препарата "Уромитексан" в Россию проводятся на данный момент, также прорабатывается и проект по производству лекарственного препарата с соответствующим международным непатентованным наименованием (МНН) на территории страны, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник в аптечной сети сообщила о том, что российские пациенты столкнулись с дефицитом онкологического препарата "Уромитексан" (МНН – месна, входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) от американской компании Baxter.
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"На текущий момент проводятся организационные работы по поставке лекарственного препарата. Также необходимо отметить, что в настоящее время отечественными производителями прорабатывается реализация проекта по разработке и организации производства лекарственного препарата с МНН месна на территории Российской Федерации", - заявили в министерстве, комментируя ситуацию с препаратом "Уромитексан".
В ведомстве отметили, что в ноябре 2023 года в его адрес поступило письмо Минздрава о том, что компания Baxter уведомила о прекращении поставок лекарственного препарата "Уромитексан". Также по информации, полученной Минздравом России от производителя, поставки будут осуществляться только уже произведенной продукции в соответствии с заказами на отгрузку, которые были получены ранее от дистрибьюторов.
"Одновременно в рамках межведомственного взаимодействия Минпромторгом России совместно с Минздравом России и ФАС России ... проработано и принято решение о выдаче заключения о дефектуре или риске ее возникновения в отношении лекарственного препарата с МНН месна, раствор для внутривенного введения, 100 миллиграммов/миллилитров, которое применимо с целью подачи заявления о возможности обращения в Российской Федерации серии (партии) лекарственного препарата в упаковке, предназначенной для обращения на территории иностранных государств", - добавили в Минпромторге.
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