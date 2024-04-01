https://ria.ru/20240401/fsb-1937032467.html

В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт

В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт - РИА Новости, 01.04.2024

В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт

В Ростовской области выявили и задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и подтвердил готовность совершить теракт, сообщили РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:21

2024-04-01T10:21

2024-04-01T11:54

ростовская область

происшествия

россия

новошахтинск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр — РИА Новости. В Ростовской области выявили и задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и подтвердил готовность совершить теракт, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории России террористической организации", — уточнили в спецслужбе.Мужчина, находясь на территории Ростовской области, связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней. Кроме того, он заявил, что готов совершать диверсионные и террористические акты в интересах этой организации."Подозреваемый задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем террористической организации", — сообщили в пресс-службе УФСБ.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.5 УК России "Организация деятельности террористической организации и участие в ней".

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

ростовская область

россия

новошахтинск

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ростовская область, происшествия, россия, новошахтинск