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В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт - РИА Новости, 01.04.2024
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10:21 01.04.2024 (обновлено: 11:54 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/fsb-1937032467.html
В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт
В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт - РИА Новости, 01.04.2024
В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт
В Ростовской области выявили и задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и подтвердил готовность совершить теракт, сообщили РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:21
2024-04-01T11:54
ростовская область
происшествия
россия
новошахтинск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр — РИА Новости. В Ростовской области выявили и задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и подтвердил готовность совершить теракт, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.&quot;Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории России террористической организации&quot;, — уточнили в спецслужбе.Мужчина, находясь на территории Ростовской области, связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней. Кроме того, он заявил, что готов совершать диверсионные и террористические акты в интересах этой организации."Подозреваемый задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем террористической организации", — сообщили в пресс-службе УФСБ.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.5 УК России "Организация деятельности террористической организации и участие в ней".
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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ростовская область
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ростовская область, происшествия, россия, новошахтинск
Ростовская область, Происшествия, Россия, Новошахтинск
В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт

УФСБ: в Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр — РИА Новости. В Ростовской области выявили и задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и подтвердил готовность совершить теракт, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории России террористической организации", — уточнили в спецслужбе.

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Мужчина, находясь на территории Ростовской области, связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней. Кроме того, он заявил, что готов совершать диверсионные и террористические акты в интересах этой организации.
"Подозреваемый задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем террористической организации", — сообщили в пресс-службе УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.5 УК России "Организация деятельности террористической организации и участие в ней".
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