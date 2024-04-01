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В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт
В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт - РИА Новости, 01.04.2024
В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт
В Ростовской области выявили и задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и подтвердил готовность совершить теракт, сообщили РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:21
2024-04-01T10:21
2024-04-01T11:54
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр — РИА Новости. В Ростовской области выявили и задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и подтвердил готовность совершить теракт, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории России террористической организации", — уточнили в спецслужбе.Мужчина, находясь на территории Ростовской области, связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней. Кроме того, он заявил, что готов совершать диверсионные и террористические акты в интересах этой организации."Подозреваемый задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем террористической организации", — сообщили в пресс-службе УФСБ.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.5 УК России "Организация деятельности террористической организации и участие в ней".
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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ростовская область, происшествия, россия, новошахтинск
Ростовская область, Происшествия, Россия, Новошахтинск
В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт
УФСБ: в Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр — РИА Новости. В Ростовской области выявили и задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и подтвердил готовность совершить теракт, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории России террористической организации", — уточнили в спецслужбе.
Мужчина, находясь на территории Ростовской области, связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней. Кроме того, он заявил, что готов совершать диверсионные и террористические акты в интересах этой организации.
"Подозреваемый задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем террористической организации", — сообщили в пресс-службе УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.5 УК России "Организация деятельности террористической организации и участие в ней".