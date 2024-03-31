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"Пробирает до костей". Как возник один из самых жутких обычаев в мире - РИА Новости, 31.03.2024
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Религия
 
08:00 31.03.2024 (обновлено: 08:02 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/kosti-1935010595.html
"Пробирает до костей". Как возник один из самых жутких обычаев в мире
"Пробирает до костей". Как возник один из самых жутких обычаев в мире - РИА Новости, 31.03.2024
"Пробирает до костей". Как возник один из самых жутких обычаев в мире
Места на кладбище всегда были в дефиците. Особенно в Средние века. Но решение нашли, и нехватка земли положила начало необычной традиции. О дизайне в стиле... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T08:00
2024-03-31T08:02
религия
европа
иисус христос
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Места на кладбище всегда были в дефиците. Особенно в Средние века. Но решение нашли, и нехватка земли положила начало необычной традиции. О дизайне в стиле memento mori — в материале РИА Новости.Иерусалим в карманеКогда-то давно чешский городок Кутна-Гора славился серебряными рудниками. Однако в наши дни туристы приезжают сюда отнюдь не по этой причине.Неподалеку, в селе Седлеце, есть монастырь. На территории костел — классический образец готики, вокруг него — старинное кладбище. Ничего экстраординарного, пока не зайдешь внутрь. А там все — от крестов и гирлянд до иконостаса — сплошные кости. В буквальном смысле.Кощунство? Вовсе нет. В далеком 1278-м чешский король Отанар II отправил одного из монахов, некоего Генриха, на Святую Землю. Тот вернулся с горсточкой земли Голгофы, где, согласно Евангелию, распяли Иисуса Христа.Одним движением руки, просто рассыпав землю, инок превратил провинциальное кладбище в настоящую золотую жилу. Теперь тысячи людей со всей Европы желали упокоиться именно здесь. Само собой, предлагали любые деньги.Но довольно скоро на погосте не осталось места — из-за бесконечных религиозных войн и страшной эпидемии "черной смерти". А останки все привозили и привозили.Поэтому, как гласит предание, один из монахов в XV веке нашел им новое оригинальное применение — отбеливал кости в растворе хлора, а потом делал из них предметы интерьера. Затея всем понравилась. Так братия монастыря нашла себе "послушание" на последующие столетия.В 1870-м костел стал собственностью богатого семейства Шварценбергов. Они наняли искусного резчика по дереву Франтишека Ринта — чтобы "придал храму более готический вид". Именно тогда и пригодились отбеленные кости.Сначала мастер "украсил" ими весь периметр церкви, затем установил в центре четыре обелиска из человеческих черепов. Вскоре на одной из стен уже красовался фамильный герб Шварценбергов и личный автограф Ринта, сложенные "косточка к косточке".В общей сложности для оформления использовали останки более чем сорока тысяч человек."Мы ждем вас"Но не только престижем кладбища объясняется столь шокирующее дизайнерское решение. Порой слуги Божьи попросту хотят напомнить о чем-то потомкам.Пример — часовня в польском городке Чермна. Сперва это было не особо примечательное здание на манер небольших итальянских церквей. Все изменилось в 1776-м, когда местный священник Вацлав Томашек обнаружил на склоне возле колокольни человеческие кости.Из земли извлекли двадцать тысяч скелетов и черепов. Позже выяснилось, что это останки участников великих битв прошлого — Тридцатилетней и Силезских войн. Приняли решение не просто с почестями перезахоронить погибших, а как-то увековечить их память.Сегодня кости воинов можно увидеть, посетив часовню в Чермне. К слову, череп самого отца Вацлава в самом центре — над алтарем.Мемориальный подтекст и у капеллы Святого Франциска в португальской Эворе. По легенде, в XVI веке, когда в городе свирепствовала чума, находчивым монахам пришла в голову идея, как можно обнадежить жителей. А заодно избавиться от колоссального количества трупов.Весь бренный прах с прилегающих кладбищ собрали и тщательно обработали гашеной известью. "Строительный материал" приобрел насыщенный белый цвет, который и сегодня поражает входящих в часовню.Брак — поврежденные и сломанные кости — иноки измельчили и добавили в цементный раствор. А затем облицевали стены помещения. Плечом к плечу, вернее, плечевой костью к плечевой, красуются в Capela dos Ossos многие поколения португальцев, богатых и не очень.В назидание богобоязненные монахи даже выложили при входе надпись "Мы, кости, которые находятся здесь, ждем ваших".Плата за свободуГораздо трагичнее история башни Челе-Кула в сербском Нише. Вот что поистине леденит кровь.В начале XIX века город был под гнетом Османской империи. В 1809-м на помощь горожанам пришли силы освободительного движения во главе со Стефаном Синужеличем.Но завязавшаяся битва была не в пользу сербов: турки окружили их и начали нещадно истреблять. Никакой надежды не оставалось. Тогда Синужелич решил взорвать пороховой склад неподалеку.Однако героическая смерть мятежников не удовлетворила османского военачальника Ахмеда-пашу. Он приказал отрубить головы павших, а затем под страхом смерти заставил местных кожевников снять кожу с трупов и набить ее соломой — чтобы отправить в Константинополь в качестве трофеев.Из черепов же — а их было около тысячи — паша повелел построить башню, как грозное предостережение тем, кто отныне находится под властью султана.Рядом с жутким монументом еще в конце позапрошлого столетия построили часовню. Как писал в "Путешествиях на Восток" французский прозаик и поэт Альфонс де Ламартин, "пусть Челе-Кула научит детей тому, что такое независимость народа, и покажет им, какую цену за свободу заплатили их отцы".На сегодняшний день большинство черепов изъяли и перезахоронили. Оставшиеся же служат живым памятником о кровавых событиях прошлого.
https://ria.ru/20240302/drevnosti-1930565836.html
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европа, иисус христос, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Европа, Иисус Христос, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Пробирает до костей". Как возник один из самых жутких обычаев в мире

Кто и зачем строил в Европе храмы из костей

© iStock.com / AsianЧерепа в башне Челе-Кула в Нише , Сербия
Черепа в башне Челе-Кула в Нише , Сербия - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© iStock.com / Asian
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Места на кладбище всегда были в дефиците. Особенно в Средние века. Но решение нашли, и нехватка земли положила начало необычной традиции. О дизайне в стиле memento mori — в материале РИА Новости.

Иерусалим в кармане

Когда-то давно чешский городок Кутна-Гора славился серебряными рудниками. Однако в наши дни туристы приезжают сюда отнюдь не по этой причине.
Неподалеку, в селе Седлеце, есть монастырь. На территории костел — классический образец готики, вокруг него — старинное кладбище. Ничего экстраординарного, пока не зайдешь внутрь. А там все — от крестов и гирлянд до иконостаса — сплошные кости. В буквальном смысле.
Кощунство? Вовсе нет. В далеком 1278-м чешский король Отанар II отправил одного из монахов, некоего Генриха, на Святую Землю. Тот вернулся с горсточкой земли Голгофы, где, согласно Евангелию, распяли Иисуса Христа.
Одним движением руки, просто рассыпав землю, инок превратил провинциальное кладбище в настоящую золотую жилу. Теперь тысячи людей со всей Европы желали упокоиться именно здесь. Само собой, предлагали любые деньги.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКладбищенский костел Всех Святых с костехранилищем в пригороде Кутна Горы в Седлеце
Кладбищенский костел Всех Святых с костехранилищем в пригороде Кутна Горы в Седлеце - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Кладбищенский костел Всех Святых с костехранилищем в пригороде Кутна Горы в Седлеце
Но довольно скоро на погосте не осталось места — из-за бесконечных религиозных войн и страшной эпидемии "черной смерти". А останки все привозили и привозили.
Поэтому, как гласит предание, один из монахов в XV веке нашел им новое оригинальное применение — отбеливал кости в растворе хлора, а потом делал из них предметы интерьера. Затея всем понравилась. Так братия монастыря нашла себе "послушание" на последующие столетия.
В 1870-м костел стал собственностью богатого семейства Шварценбергов. Они наняли искусного резчика по дереву Франтишека Ринта — чтобы "придал храму более готический вид". Именно тогда и пригодились отбеленные кости.
Сначала мастер "украсил" ими весь периметр церкви, затем установил в центре четыре обелиска из человеческих черепов. Вскоре на одной из стен уже красовался фамильный герб Шварценбергов и личный автограф Ринта, сложенные "косточка к косточке".
В общей сложности для оформления использовали останки более чем сорока тысяч человек.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКладбищенский костел Всех Святых с костехранилищем в пригороде Кутна Горы в Седлеце
Кладбищенский костел Всех Святых с костехранилищем в пригороде Кутна Горы в Седлеце - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Кладбищенский костел Всех Святых с костехранилищем в пригороде Кутна Горы в Седлеце

"Мы ждем вас"

Но не только престижем кладбища объясняется столь шокирующее дизайнерское решение. Порой слуги Божьи попросту хотят напомнить о чем-то потомкам.
Пример — часовня в польском городке Чермна. Сперва это было не особо примечательное здание на манер небольших итальянских церквей. Все изменилось в 1776-м, когда местный священник Вацлав Томашек обнаружил на склоне возле колокольни человеческие кости.
Из земли извлекли двадцать тысяч скелетов и черепов. Позже выяснилось, что это останки участников великих битв прошлого — Тридцатилетней и Силезских войн. Приняли решение не просто с почестями перезахоронить погибших, а как-то увековечить их память.
Сегодня кости воинов можно увидеть, посетив часовню в Чермне. К слову, череп самого отца Вацлава в самом центре — над алтарем.
CC BY 3.0 / Merlin / Interior of the Skulls Chapel in Czermna, Poland.Часовня черепов в Чермне, Польша
Часовня черепов в Чермне, Польша - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
CC BY 3.0 / Merlin / Interior of the Skulls Chapel in Czermna, Poland.
Часовня черепов в Чермне, Польша
Мемориальный подтекст и у капеллы Святого Франциска в португальской Эворе. По легенде, в XVI веке, когда в городе свирепствовала чума, находчивым монахам пришла в голову идея, как можно обнадежить жителей. А заодно избавиться от колоссального количества трупов.
Весь бренный прах с прилегающих кладбищ собрали и тщательно обработали гашеной известью. "Строительный материал" приобрел насыщенный белый цвет, который и сегодня поражает входящих в часовню.
Брак — поврежденные и сломанные кости — иноки измельчили и добавили в цементный раствор. А затем облицевали стены помещения. Плечом к плечу, вернее, плечевой костью к плечевой, красуются в Capela dos Ossos многие поколения португальцев, богатых и не очень.
В назидание богобоязненные монахи даже выложили при входе надпись "Мы, кости, которые находятся здесь, ждем ваших".
© iStock.com / soniabonetЧасовня костей в городе Эвора, Португалия
Часовня костей в городе Эвора, Португалия - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / soniabonet
Часовня костей в городе Эвора, Португалия

Плата за свободу

Гораздо трагичнее история башни Челе-Кула в сербском Нише. Вот что поистине леденит кровь.
В начале XIX века город был под гнетом Османской империи. В 1809-м на помощь горожанам пришли силы освободительного движения во главе со Стефаном Синужеличем.
Но завязавшаяся битва была не в пользу сербов: турки окружили их и начали нещадно истреблять. Никакой надежды не оставалось. Тогда Синужелич решил взорвать пороховой склад неподалеку.
Однако героическая смерть мятежников не удовлетворила османского военачальника Ахмеда-пашу. Он приказал отрубить головы павших, а затем под страхом смерти заставил местных кожевников снять кожу с трупов и набить ее соломой — чтобы отправить в Константинополь в качестве трофеев.
© iStock.com / nantonovКладбищенский костел Всех Святых с костехранилищем в пригороде Кутна Горы в Седлеце
Кладбищенский костел Всех Святых с костехранилищем в пригороде Кутна Горы в Седлеце - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / nantonov
Кладбищенский костел Всех Святых с костехранилищем в пригороде Кутна Горы в Седлеце
Из черепов же — а их было около тысячи — паша повелел построить башню, как грозное предостережение тем, кто отныне находится под властью султана.
Рядом с жутким монументом еще в конце позапрошлого столетия построили часовню. Как писал в "Путешествиях на Восток" французский прозаик и поэт Альфонс де Ламартин, "пусть Челе-Кула научит детей тому, что такое независимость народа, и покажет им, какую цену за свободу заплатили их отцы".
На сегодняшний день большинство черепов изъяли и перезахоронили. Оставшиеся же служат живым памятником о кровавых событиях прошлого.
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