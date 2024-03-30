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Девятый день с момента теракта: Россия вспоминает погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:39 30.03.2024 (обновлено: 15:48 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/terakt-1936763323.html
Девятый день с момента теракта: Россия вспоминает погибших в "Крокусе"
Девятый день с момента теракта: Россия вспоминает погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024
Девятый день с момента теракта: Россия вспоминает погибших в "Крокусе"
Девятый день со страшного теракта в Подмосковье, когда четверо вооруженных террористов атаковали и подожгли "Крокус сити холл", наступает в субботу - в... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T00:39
2024-03-30T15:48
россия
московская область (подмосковье)
украина
владимир путин
эмин агаларов
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936617834_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_5d0bb8a1653819707cbc9074a70229d8.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Девятый день со страшного теракта в Подмосковье, когда четверо вооруженных террористов атаковали и подожгли "Крокус сити холл", наступает в субботу - в православной традиции это особый день, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы. По последним данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека. Среди тех, чья жизнь оборвалась из-за террористического нападения, были и дети. По данным Минздрава, 98 пострадавших были выписаны из больниц, в стационарах остаются еще 69 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии, состояние 16 пострадавших, в том числе двух детей, остается тяжелым, 33 человека находятся в состоянии средней тяжести. Как это было Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Общая площадь возгорания в здании составила 12,9 тысячи квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов после начала пожара, площадь обрушения составила 7 тысяч квадратных метров. Десять воздушных судов, в том числе самый тяжелый в мире вертолет Ми-26, привлекались для тушения пожара и эвакуации пострадавших. Вертолеты Московского авиационного центра Ка-32 выполнили 121 полет к очагам возгораний в "Крокусе", сбросив в общей сложности 771 тонну воды. Как заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов, строительство подобного "Крокус сити холлу" концертного зала сегодня потребует не меньше 150 миллионов долларов. При этом он отметил, что окончательного решения по восстановлению "Крокус сити холла" нет - в этом вопросе владельцы будут ориентироваться в том числе и на мнение общественности. Настоящими героями этих непростых для страны дней стали подмосковные школьники, которые подрабатывали в "Крокус сити холле" гардеробщиками в свободное от учебы время. Подростки смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслись еще пара сотен зрителей. Общество сплотилось Трагедия сплотила россиян. Свыше 7700 человек в Москве сдали донорскую кровь для пострадавших. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. В православных храмах, мечетях и синагогах возносились молитвы о погибших и пострадавших от рук террористов, священники совершали у места трагедии панихиды. Поток людей к стихийному мемориалу возле "Крокус сити холла" не прекращается. Туда приходят поодиночке, парами или целыми семьями, вместе с друзьями или родными. Мемориал тянется на несколько десятков метров. Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте. Есть и записки - в среду на месте трагедии появилась записка от лица бойцов с фронта с соболезнованиями и обещанием отомстить. Семьям погибших в теракте в "Крокус сити холл" московские власти выплатят по 3 миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах, - по 1 миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь - 500 тысяч рублей. Подмосковье также оказывает финансовую помощь людям. На эти же цели российский Красный Крест с 23 марта собрал более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Ряд российских банков заявил о готовности списать кредиты тех, кто пострадал от рук террористов. Группа "Пикник", перед выступлением которой произошел теракт в Подмосковье, в среду дала благотворительный концерт в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Музыканты заявили, что направят собранные средства пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке. Расследование теракта Президент России Владимир Путин заявил, что страна столкнулась не просто с циничным и тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Отследить террористов из "Крокус сити холла" удалось по видеозаписям, вынесенным офицерами полиции из серверной, к которой подступал пожар. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего были задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. В четверг СК РФ сообщил, что следствием получены доказательства связи террористов, совершивших атаку на "Крокус сити холл", с украинскими националистами. Как уточнили в СК на следующий день, в ходе допросов и иных следственных мероприятий террористы рассказали, что после совершения преступления поехали в сторону границы с Украиной для последующего ее пересечения и прибытия в Киев за вознаграждением. СК РФ проверяет, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта. С российскими силовиками при проведении следственных мероприятий и задержаний по делу о теракте в Подмосковье взаимодействуют и спецслужбы Таджикистана, сообщал РИА Новости знакомый с ситуацией источник. По его словам, всего были задержаны девять жителей пригорода Душанбе - за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле", а также за связи с террористической организацией ИГ*, запрещенной как в России, так и в Таджикистане. После теракта в Красногорске в публичную плоскость вернулась дискуссия о введении смертной казни для террористов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, необходимости в референдуме нет. В свою очередь Конституционный суд России воздержался от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240327/terakt-1936061913.html
https://ria.ru/20240329/krokus-1936756916.html
https://ria.ru/20240328/postradavshie-1936330236.html
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
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россия, московская область (подмосковье), украина, владимир путин, эмин агаларов, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), крокус, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Владимир Путин, Эмин Агаларов, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия

Девятый день с момента теракта: Россия вспоминает погибших в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк"Крокус Сити Холл"
Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Девятый день со страшного теракта в Подмосковье, когда четверо вооруженных террористов атаковали и подожгли "Крокус сити холл", наступает в субботу - в православной традиции это особый день, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.
По последним данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека. Среди тех, чья жизнь оборвалась из-за террористического нападения, были и дети. По данным Минздрава, 98 пострадавших были выписаны из больниц, в стационарах остаются еще 69 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии, состояние 16 пострадавших, в том числе двух детей, остается тяжелым, 33 человека находятся в состоянии средней тяжести.
Фотография Андрея Сыропятова, пропавшего во время теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Мужчина, которого искали спасшие сотни людей в "Крокусе" подростки, погиб
27 марта, 01:02

Как это было

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Общая площадь возгорания в здании составила 12,9 тысячи квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов после начала пожара, площадь обрушения составила 7 тысяч квадратных метров.
Десять воздушных судов, в том числе самый тяжелый в мире вертолет Ми-26, привлекались для тушения пожара и эвакуации пострадавших. Вертолеты Московского авиационного центра Ка-32 выполнили 121 полет к очагам возгораний в "Крокусе", сбросив в общей сложности 771 тонну воды.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Следствие завершило работу в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 22:21
Как заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов, строительство подобного "Крокус сити холлу" концертного зала сегодня потребует не меньше 150 миллионов долларов. При этом он отметил, что окончательного решения по восстановлению "Крокус сити холла" нет - в этом вопросе владельцы будут ориентироваться в том числе и на мнение общественности.
Настоящими героями этих непростых для страны дней стали подмосковные школьники, которые подрабатывали в "Крокус сити холле" гардеробщиками в свободное от учебы время. Подростки смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслись еще пара сотен зрителей.

Общество сплотилось

Трагедия сплотила россиян. Свыше 7700 человек в Москве сдали донорскую кровь для пострадавших. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. В православных храмах, мечетях и синагогах возносились молитвы о погибших и пострадавших от рук террористов, священники совершали у места трагедии панихиды.
Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину после теракта в Крокусе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Минздрав Подмосковья опубликовал новый список пострадавших в "Крокусе"
28 марта, 11:02
Поток людей к стихийному мемориалу возле "Крокус сити холла" не прекращается. Туда приходят поодиночке, парами или целыми семьями, вместе с друзьями или родными. Мемориал тянется на несколько десятков метров. Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте. Есть и записки - в среду на месте трагедии появилась записка от лица бойцов с фронта с соболезнованиями и обещанием отомстить.
Семьям погибших в теракте в "Крокус сити холл" московские власти выплатят по 3 миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах, - по 1 миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь - 500 тысяч рублей. Подмосковье также оказывает финансовую помощь людям. На эти же цели российский Красный Крест с 23 марта собрал более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Ряд российских банков заявил о готовности списать кредиты тех, кто пострадал от рук террористов.
Группа "Пикник", перед выступлением которой произошел теракт в Подмосковье, в среду дала благотворительный концерт в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Музыканты заявили, что направят собранные средства пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России
27 марта, 08:00

Расследование теракта

Президент России Владимир Путин заявил, что страна столкнулась не просто с циничным и тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Отследить террористов из "Крокус сити холла" удалось по видеозаписям, вынесенным офицерами полиции из серверной, к которой подступал пожар. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего были задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Мусульмане прочитали у "Крокуса" особые молитвы
Вчера, 18:43
В четверг СК РФ сообщил, что следствием получены доказательства связи террористов, совершивших атаку на "Крокус сити холл", с украинскими националистами. Как уточнили в СК на следующий день, в ходе допросов и иных следственных мероприятий террористы рассказали, что после совершения преступления поехали в сторону границы с Украиной для последующего ее пересечения и прибытия в Киев за вознаграждением. СК РФ проверяет, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта.
С российскими силовиками при проведении следственных мероприятий и задержаний по делу о теракте в Подмосковье взаимодействуют и спецслужбы Таджикистана, сообщал РИА Новости знакомый с ситуацией источник. По его словам, всего были задержаны девять жителей пригорода Душанбе - за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле", а также за связи с террористической организацией ИГ*, запрещенной как в России, так и в Таджикистане.
После теракта в Красногорске в публичную плоскость вернулась дискуссия о введении смертной казни для террористов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, необходимости в референдуме нет. В свою очередь Конституционный суд России воздержался от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит заупокойную литию о жертвах теракта в Крокус Сити Холле

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) проводит заупокойную литию о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

Люди во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

Женщина держит белого голубя во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

Цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

Иконы и цветы у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

Люди у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) возлагает цветы после заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

Женщина плачет у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 11

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 11

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 11

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 11

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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