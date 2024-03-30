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Врач рассказал, когда обычно диагностируют биполярное расстройство - РИА Новости, 30.03.2024
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03:39 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/rasstroystvo-1936770241.html
Врач рассказал, когда обычно диагностируют биполярное расстройство
Врач рассказал, когда обычно диагностируют биполярное расстройство - РИА Новости, 30.03.2024
Врач рассказал, когда обычно диагностируют биполярное расстройство
Биполярное аффективное расстройство (БАР), как правило, впервые проявляется в возрасте 20-25 лет, сообщил РИА Новости доцент кафедры психического здоровья МГУ,... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T03:39
2024-03-30T03:39
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Биполярное аффективное расстройство (БАР), как правило, впервые проявляется в возрасте 20-25 лет, сообщил РИА Новости доцент кафедры психического здоровья МГУ, кандидат медицинских наук, врач-психиатр ПКБ 1 имени Н. А. Алексеева Алексей Павличенко. Всемирный день биполярного расстройства установлен 30 марта, в день рождения художника Винсента Ван Гога, который, как предполагается, мог страдать этим расстройством. Специалист рассказал, что при БАР очень часто бывают депрессии. Также при маниакальных состояниях нередко возникают бредовые идеи, галлюцинации, состояние возбуждения и агрессивность, в ряде случаев таких пациентов бывает необходимо госпитализировать в психиатрическую больницу. При гипоманиакальных состояниях симптомы болезни в целом такие же, как при маниях, за исключением бреда и галлюцинаций, но их тяжесть заметно ниже. "Биполярное расстройство впервые проявляется у человека в 20-25 лет. У детей и подростков диагностировать БАР сложнее, чем у взрослых, в первую очередь из-за того, что у них достаточно сложно выделить четкий маниакальный или депрессивный синдром и отделить их от других нарушений поведения, раздражительности и других реакций и особенностей характера. Если в детском возрасте выражены симптомы неусидчивости, повышенной двигательной активности, импульсивности, то можно поставить диагноз синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который нередко предшествует диагнозу БАР", - пояснил он. Врач выделил три основных фактора риска возникновения БАР: наследственная отягощенность, прием наркотических препаратов и наличие других психических заболеваний. "Часто возникновение БАР обусловлено наследственными факторами", - сказал специалист. Он добавил, что прием наркотических препаратов, в первую очередь - производных каннабиоидов и амфетамина, как правило, в подростковом возрасте вместе с наследственной предрасположенностью к психическим расстройствам в целом могут привести к развитию БАР. "Также важно отметить, что если у человека уже есть психические заболевания, чаще всего это СДВГ с детского возраста, пограничное расстройство личности и депрессия, то риск заболеть БАР увеличивается", - пояснил врач. Специалист подчеркнул, что определенную роль в развитии БАР играют и стрессовые события, хотя без дополнительных причин, каким бы тяжелым ни был стресс, БАР, скорее всего, не разовьется. То есть роль стресса при БАР только дополнительная, а не основная. Врач добавил, что родные и близкие человека с БАР должны следить за тем, чтобы он или она соблюдали режим дня, не злоупотребляли алкоголем и особенно не принимали наркотики, пили лекарства, назначенные специалистом. Также важно пытаться оградить таких пациентов от дополнительных стрессов. "Кроме того, важно обучить как самого человека с БАР, так и их близких распознавать первые признаки болезни, чтобы вовремя обратиться к специалисту и предотвратить рецидив", - рассказал врач.
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здоровье - общество, общество, россия
Здоровье - Общество, Общество, Россия
Врач рассказал, когда обычно диагностируют биполярное расстройство

Павличенко: биполярное расстройство впервые проявляется в возрасте 20-25 лет

© Depositphotos.com / belchonockНа приеме у психиатра
На приеме у психиатра - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© Depositphotos.com / belchonock
На приеме у психиатра . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Биполярное аффективное расстройство (БАР), как правило, впервые проявляется в возрасте 20-25 лет, сообщил РИА Новости доцент кафедры психического здоровья МГУ, кандидат медицинских наук, врач-психиатр ПКБ 1 имени Н. А. Алексеева Алексей Павличенко.
Всемирный день биполярного расстройства установлен 30 марта, в день рождения художника Винсента Ван Гога, который, как предполагается, мог страдать этим расстройством.
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Специалист рассказал, что при БАР очень часто бывают депрессии. Также при маниакальных состояниях нередко возникают бредовые идеи, галлюцинации, состояние возбуждения и агрессивность, в ряде случаев таких пациентов бывает необходимо госпитализировать в психиатрическую больницу. При гипоманиакальных состояниях симптомы болезни в целом такие же, как при маниях, за исключением бреда и галлюцинаций, но их тяжесть заметно ниже.
"Биполярное расстройство впервые проявляется у человека в 20-25 лет. У детей и подростков диагностировать БАР сложнее, чем у взрослых, в первую очередь из-за того, что у них достаточно сложно выделить четкий маниакальный или депрессивный синдром и отделить их от других нарушений поведения, раздражительности и других реакций и особенностей характера. Если в детском возрасте выражены симптомы неусидчивости, повышенной двигательной активности, импульсивности, то можно поставить диагноз синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который нередко предшествует диагнозу БАР", - пояснил он.
Врач выделил три основных фактора риска возникновения БАР: наследственная отягощенность, прием наркотических препаратов и наличие других психических заболеваний.
"Часто возникновение БАР обусловлено наследственными факторами", - сказал специалист.
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Он добавил, что прием наркотических препаратов, в первую очередь - производных каннабиоидов и амфетамина, как правило, в подростковом возрасте вместе с наследственной предрасположенностью к психическим расстройствам в целом могут привести к развитию БАР.
"Также важно отметить, что если у человека уже есть психические заболевания, чаще всего это СДВГ с детского возраста, пограничное расстройство личности и депрессия, то риск заболеть БАР увеличивается", - пояснил врач.
Специалист подчеркнул, что определенную роль в развитии БАР играют и стрессовые события, хотя без дополнительных причин, каким бы тяжелым ни был стресс, БАР, скорее всего, не разовьется. То есть роль стресса при БАР только дополнительная, а не основная.
Врач добавил, что родные и близкие человека с БАР должны следить за тем, чтобы он или она соблюдали режим дня, не злоупотребляли алкоголем и особенно не принимали наркотики, пили лекарства, назначенные специалистом. Также важно пытаться оградить таких пациентов от дополнительных стрессов.
"Кроме того, важно обучить как самого человека с БАР, так и их близких распознавать первые признаки болезни, чтобы вовремя обратиться к специалисту и предотвратить рецидив", - рассказал врач.
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