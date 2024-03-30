https://ria.ru/20240330/baltika-1936805288.html

Суд в Петербурге рассмотрит иск "Балтики" о взыскании убытков с Carlsberg

Суд в Петербурге рассмотрит иск "Балтики" о взыскании убытков с Carlsberg - РИА Новости, 30.03.2024

Суд в Петербурге рассмотрит иск "Балтики" о взыскании убытков с Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15 мая рассмотрит иск пивоваренной компании "Балтика" о взыскании с Carlsberg около 6,2 миллиарда... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:48

2024-03-30T11:48

2024-03-30T11:49

санкт-петербург

россия

ленинградская область

carlsberg

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

экономика

санкции

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15 мая рассмотрит иск пивоваренной компании "Балтика" о взыскании с Carlsberg около 6,2 миллиарда датских крон (около 906 миллионов долларов по текущему курсу), следует из материалов дела на портале "Электронное правосудие""Принять к производству заявление (исковое заявление)... Назначить дело к судебному разбирательству... Дата и время судебного заседания 15.05.2024 15.50", — сообщается в карточке дела.Как сообщалось ранее, "Балтика" настаивает на взыскании убытков с компаний Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Deutschland GmbH, а также ООО "Хоппи Юнион". Исковые требования заявлены в размере 6 246 330 000 датских крон. Ранее в марте арбитражный суд Петербурга оставил исковое заявление без движения, указав "Балтике" на нарушение требований Арбитражного процессуального кодекса РФ при его подаче. "Балтика" входит в состав Carlsberg Group с 2008 года, однако с июля 2023 года она находится во временном управлении Росимущества: решение об этом принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. Сама "Балтика" продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов, пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ - Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.

https://ria.ru/20231101/carlsberg-1906620743.html

https://ria.ru/20240106/pivo-1919011801.html

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Ольга Фомченкова

санкт-петербург, россия, ленинградская область, carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции