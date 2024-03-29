https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов

Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов - РИА Новости, 29.03.2024

Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов

Неделя прошла с момента ужасной резни, устроенной террористами в "Крокус Сити Холле". Благодаря оперативности и профессионализму наших силовиков все... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:00

2024-03-29T08:00

2024-03-29T08:01

аналитика

украина

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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Неделя прошла с момента ужасной резни, устроенной террористами в "Крокус Сити Холле". Благодаря оперативности и профессионализму наших силовиков все подозреваемые оказались живыми за решеткой. И сейчас главная задача заключается в выявлении всей цепочки этого злодеяния — от заказчика до исполнителя. Предварительно они уже названы директором ФСБ Александром Бортниковым. Но, конечно, все мы ждем распутывания этого клубка, в том числе благодаря признательным показаниям террористов.Вот этого, похоже, больше всего боятся те самые заказчики и организаторы! Мы видим, как моментально заверещали в Вашингтоне после слов Бортникова: "Украина с этими атаками не связана, Великобритания с этими атаками не связана, США с этими атаками не связаны". Реакция представителей Белого дома и Госдепа напоминает поведение капризного мальчика, который, не желая слушать наставления взрослых, закрывает уши руками и кричит: "Бе-бе-бе!"Ну а поскольку Запад в рекордные сроки "раскрыл" данное преступление и назначил одного виновника — ИГИЛ*, то сейчас ему активно нужно уводить собственное общественное мнение от ожидаемых разоблачений. Практически наверняка планировщики этой операции рассчитывали на то, что исполнители погибнут на месте либо же будут убиты при погоне и задержании. Есть подозрение, что даже в случае, если бы они добрались до окна, подготовленного им на украинской границе, их все равно не оставили бы в живых: слишком опасные свидетели, попавшие на все камеры. Конечно, шансов на то, что все они выживут и предстанут перед судом, фактически не было. И вот теперь Запад, изначально избравший тактику "Никого не слушайте, Украина здесь ни при чем!", откровенно паникует.А там, где паника, обязательно следуют и проколы, в частности плохо состряпанная ложь. К примеру, практически все западные СМИ бросились утверждать: "Нет доказательств того, что террористы двигались в сторону Украины". The Times, комментируя обращение российского президента, даже договорилась до следующего утверждения: "Путин заявил, не предъявив никаких доказательств, что террористы бежали в сторону Украины". То есть доказательств не было? Географическая карта для британцев, похоже, доказательством не является.Но информационная служба Би-би-си пошла еще дальше! Та предъявила публике карту места задержания подозреваемых. И пришла просто к поразительнейшему выводу, который заслуживает полной цитаты: "Хотя BBC Verify не может независимо подтвердить, куда направлялись подозреваемые, мы проверили несколько видео и фотографий их задержания. И несмотря на заявления Путина, аресты произошли далеко от украинской границы. Сопоставив детали их окружения, мы знаем, что двое арестованных подозреваемых были сняты на видео примерно в 90 милях (145 километров) от границы с Украиной".Подчеркиваем: всю эту тираду британские "расследователи" снабдили картой, на которой однозначно видно, что место задержания расположено на прямой линии от Москвы до украинской границы. Куда же, спрашивается, могли двигаться эти беглецы? И кстати, все западные СМИ по понятной причине "постеснялись" рассказать тот факт, что федеральная трасса, на которой все это происходило, называется "Украина", или Киевское шоссе, а то ведь своей публике придется отвечать на неудобные вопросы.Но дальше — больше! Затем западные пропагандисты перешли к откровенной лжи и манипуляции. Так, все они дружно бросились комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, как его службы работали в тесной взаимосвязи с российскими коллегами. Politico, а за ним и целый ряд других СМИ вышли с заголовками: "Лукашенко противоречит Путину, заявляя, что московские террористы бежали в Белоруссию, а не на Украину". Опять-таки простой взгляд на карту показал бы, что все это время подозреваемые ехали на юг вдоль российско-белорусской границы. И если бы они хотели ехать непосредственно в Белоруссию, то выбрали бы иной маршрут.Элементарное обращение к оригиналу выступления белорусского президента развеяло бы любые сомнения по поводу каких бы то ни было "противоречий" со словами Путина. Дословно он заявил: "Они не могли пойти в Беларусь. Их кураторы <…> понимали, что в Беларусь заходить нельзя". И тут бы авторам Politico задаться вопросом: если организаторы теракта решили не отправлять бандитов в Белоруссию, то куда же они двигались, продолжив путь на юг? Ах да, тогда придется давать неудобный ответ, который как раз полностью подтверждает сказанное Владимиром Путиным.Но если даже предположить, что террористы первоначально планировали бежать через Белоруссию, то куда, по мнению Politico и иже с ними, они в итоге направились бы? Неужели в Польшу? Понятно, что такая версия еще больше не устроит западных пропагандистов, поскольку будет свидетельствовать о вовлеченности именно Запада. А куда же еще? Ну вот, опять выходим на Украину. И опять подтверждаем слова Путина о том, что террористов ждали именно там!Кстати, в искусстве трактовок слов нашего лидера больше всех преуспело турецкое агентство Anadolu, давшее новость под заголовком: "Путин: доказательств причастности Украины к теракту в Москве пока нет". Притом что президент заявил буквально следующее: "Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет". И тут же четко обозначил украинский след этого теракта. Это ж как нужно исхитриться, чтобы данные слова сопроводить приведенным выше заголовком!Но по всему видно, что главная проблема тамошних СМИ сейчас заключается в ожидании признательных показаний арестованных. Они буквально воют по поводу того, что тех "пытают", заставляя оговорить "белую и пушистую" Украину. Bloomberg привел мнение сразу "четырех источников, имеющих тесные связи с Кремлем", по поводу того, что Украина никоим образом не имеет к теракту в "Крокусе" отношения. Источники анонимные, разумеется, и удивительно, что их всего четыре, а не 20.Судя по фамилиям "экспертов", которые называются в этой статье, все эти "источники" давно уже обитают за границей и поливают Россию грязью. Один из них, к примеру, заранее готовит публику к шокирующим признаниям: "Службы безопасности знают, что это было "Исламское государство"*, но после высказываний Путина у них нет иного выбора, кроме как следовать приказам и доказывать, что к этому причастны Украина или Запад".Ну а признания из подозреваемых Россия, конечно, будет выбивать "пытками", если верить всем этим "голосам" и "экспертам". В подтверждение приводятся видеокадры жестких задержаний. Как будто где-то на Западе террористов при попытке их сопротивления или бегства задерживают мягче, по-отечески. Чаще всего их сразу расстреливают на месте. А уж после Абу-Грейб и созданной специальной для этого тюрьмы в Гуантанамо Западу только о "пытках" и причитать! Почему-то показания тех исламистов, которые "допрашивались" в этих тюрьмах, никто особо не оспаривал.Запад потому так и нервничает, потому так и заклинает не верить будущим показаниям подозреваемых, потому что все мы понимаем, куда в итоге поведут кровавые следы терроризма от концертного зала "Крокус". А это значит, что кара настигнет не только исполнителей, но и непосредственных организаторов, а также (самое страшное для Запада и Украины) заказчиков этого чудовищного злодеяния.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935341238.html

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аналитика, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)