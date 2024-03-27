https://ria.ru/20240327/gosdep-1936269831.html

Госдеп не признает причастность США, Британии и Украины к теракту в России

Госдеп не признает причастность США, Британии и Украины к теракту в России - РИА Новости, 27.03.2024

Госдеп не признает причастность США, Британии и Украины к теракту в России

Госдеп продолжает отказываться признавать причастность США, Великобритании и Украины к теракту в "Крокус сити холле" в Подмосковье, возможность такой... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T22:03

2024-03-27T22:03

2024-03-27T22:03

теракт в "крокус сити холле"

в мире

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украина

брянская область

александр бастрыкин

александр бортников

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Госдеп продолжает отказываться признавать причастность США, Великобритании и Украины к теракту в "Крокус сити холле" в Подмосковье, возможность такой причастности ранее не исключили в Москве. "Эти утверждения категорически не соответствуют действительности… Украина с этими атаками не связана, Великобритания с этими атаками не связана, США с этими атаками не связаны", - сказал представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге для СМИ. Он также заявил, что США заранее предупредили Россию об угрозе теракта, поскольку хотели, чтобы он был предотвращен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия считает очевидной ангажированность США, где, по ее словам, стараются "выводить из-под удара" Украину. Директор ФСБ Александр Бортников ранее сообщил, что информация о подготовке теракта в России, переданная Вашингтоном, носила общий характер, однако спецслужбы РФ на нее реагировали. Отвечая на вопрос о том, стоят ли за терактом в "Крокус сити холле" США, Британия и Украина, заявил, что в российских спецслужбах "думают, что это так", "это общая информация, но уже есть определенные наработки". Во вторник, 26 марта, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой о расследовании теракта в "Крокус сити холле" и поручил продолжить устанавливать всех причастных. Бастрыкин также подчеркнул, что следователи должны проверить всю информацию, поступающую от граждан, уделив внимание каждой детали. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240327/dannye-1936267254.html

https://ria.ru/20240327/terakt-1936095951.html

https://ria.ru/20240326/sled-1935998493.html

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в мире, россия, украина, брянская область, александр бастрыкин, александр бортников, владимир путин, государственный департамент сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)