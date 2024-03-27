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Директор ФСБ подтвердил "украинский след" в деле о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:53 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/sled-1936066566.html
Директор ФСБ подтвердил "украинский след" в деле о теракте в "Крокусе"
Директор ФСБ подтвердил "украинский след" в деле о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
Директор ФСБ подтвердил "украинский след" в деле о теракте в "Крокусе"
Первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию, заявил директор... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T02:53
2024-03-27T02:53
теракт в "крокус сити холле"
украина
россия
сша
николай патрушев
александр бортников
павел зарубин
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию, заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале.&quot;Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать – реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так&quot;, — сказал он."Думаем, что это так"Ранее во вторник Бортников на вопрос о том, стоят ли за терактом в "Крокус Сити Холле" США, Британия и Украина, заявил, что в российских спецслужбах думают, что это так."Думаем, что так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая так сказать информация, но есть уже определенные наработки", — сказал директор ФСБ.Как уточнил Бортников ранее во вторник, заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе."Многое указывает"На то, что за терактом в концертном зале "Крокус сити холл" стоит Украина, указывает многое, Следственный комитет все проанализирует и предоставит информацию, заявил ранее во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Многое указывает", — ответил Патрушев на соответствующий вопрос Павла Зарубина.По его словам, Следственный комитет все проанализирует, и тогда "будет информация"."И спецслужбы, и правоохранительные органы - у них все это есть, они вовремя скажут об этом", — добавил Патрушев.Сложно поверитьСловам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" сложно поверить, когда именно Запад аплодировал экстремистам на Украине в 2013-2014 годах, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сейчас Вашингтон говорит, что якобы Украина не при чем. А кто им поверит, когда в 2013-2014 годах именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева, и тогда они называли как там этих людей? Демократами", — сказала она журналистам.Дипломат также отметила, что Западу, где последние месяцы высказывались за полномасштабную поддержку Украины, теперь нужно "предоставлять откровенные и честные факты, чем они там с киевским режимом занимались".Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://radiosputnik.ru/20240326/terakt-1936034381.html
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украина, россия, сша, николай патрушев, александр бортников, павел зарубин, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Россия, США, Николай Патрушев, Александр Бортников, Павел Зарубин, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Директор ФСБ подтвердил "украинский след" в деле о теракте в "Крокусе"

Директор ФСБ Бортников подтвердил украинский след в деле о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию, заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале.
«

"Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать – реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так", — сказал он.

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"Думаем, что это так"

Ранее во вторник Бортников на вопрос о том, стоят ли за терактом в "Крокус Сити Холле" США, Британия и Украина, заявил, что в российских спецслужбах думают, что это так.
«
"Думаем, что так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая так сказать информация, но есть уже определенные наработки", — сказал директор ФСБ.
Как уточнил Бортников ранее во вторник, заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
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"Многое указывает"

На то, что за терактом в концертном зале "Крокус сити холл" стоит Украина, указывает многое, Следственный комитет все проанализирует и предоставит информацию, заявил ранее во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«
"Многое указывает", — ответил Патрушев на соответствующий вопрос Павла Зарубина.
По его словам, Следственный комитет все проанализирует, и тогда "будет информация".
"И спецслужбы, и правоохранительные органы - у них все это есть, они вовремя скажут об этом", — добавил Патрушев.
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Сложно поверить

Словам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" сложно поверить, когда именно Запад аплодировал экстремистам на Украине в 2013-2014 годах, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сейчас Вашингтон говорит, что якобы Украина не при чем. А кто им поверит, когда в 2013-2014 годах именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева, и тогда они называли как там этих людей? Демократами", — сказала она журналистам.
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Дипломат также отметила, что Западу, где последние месяцы высказывались за полномасштабную поддержку Украины, теперь нужно "предоставлять откровенные и честные факты, чем они там с киевским режимом занимались".

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"УкраинаРоссияСШАНиколай ПатрушевАлександр БортниковПавел ЗарубинКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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