https://ria.ru/20240327/sled-1936066566.html

Директор ФСБ подтвердил "украинский след" в деле о теракте в "Крокусе"

Директор ФСБ подтвердил "украинский след" в деле о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Директор ФСБ подтвердил "украинский след" в деле о теракте в "Крокусе"

Первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию, заявил директор... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T02:53

2024-03-27T02:53

2024-03-27T02:53

теракт в "крокус сити холле"

украина

россия

сша

николай патрушев

александр бортников

павел зарубин

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию, заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале."Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать – реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так", — сказал он."Думаем, что это так"Ранее во вторник Бортников на вопрос о том, стоят ли за терактом в "Крокус Сити Холле" США, Британия и Украина, заявил, что в российских спецслужбах думают, что это так."Думаем, что так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая так сказать информация, но есть уже определенные наработки", — сказал директор ФСБ.Как уточнил Бортников ранее во вторник, заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе."Многое указывает"На то, что за терактом в концертном зале "Крокус сити холл" стоит Украина, указывает многое, Следственный комитет все проанализирует и предоставит информацию, заявил ранее во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Многое указывает", — ответил Патрушев на соответствующий вопрос Павла Зарубина.По его словам, Следственный комитет все проанализирует, и тогда "будет информация"."И спецслужбы, и правоохранительные органы - у них все это есть, они вовремя скажут об этом", — добавил Патрушев.Сложно поверитьСловам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" сложно поверить, когда именно Запад аплодировал экстремистам на Украине в 2013-2014 годах, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сейчас Вашингтон говорит, что якобы Украина не при чем. А кто им поверит, когда в 2013-2014 годах именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева, и тогда они называли как там этих людей? Демократами", — сказала она журналистам.Дипломат также отметила, что Западу, где последние месяцы высказывались за полномасштабную поддержку Украины, теперь нужно "предоставлять откровенные и честные факты, чем они там с киевским режимом занимались".Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://radiosputnik.ru/20240326/terakt-1936034381.html

https://ria.ru/20240326/obvinyaemye-1935999838.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935998180.html

https://ria.ru/20240326/chaykhana-1935987187.html

https://ria.ru/20240326/dom-1935968076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, россия, сша, николай патрушев, александр бортников, павел зарубин, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)