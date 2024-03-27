Директор ФСБ подтвердил "украинский след" в деле о теракте в "Крокусе"
Директор ФСБ Бортников подтвердил украинский след в деле о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию, заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале.
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"Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать – реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так", — сказал он.
"Думаем, что это так"
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"Думаем, что так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая так сказать информация, но есть уже определенные наработки", — сказал директор ФСБ.
"Многое указывает"
На то, что за терактом в концертном зале "Крокус сити холл" стоит Украина, указывает многое, Следственный комитет все проанализирует и предоставит информацию, заявил ранее во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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"Многое указывает", — ответил Патрушев на соответствующий вопрос Павла Зарубина.
По его словам, Следственный комитет все проанализирует, и тогда "будет информация".
"И спецслужбы, и правоохранительные органы - у них все это есть, они вовремя скажут об этом", — добавил Патрушев.
Сложно поверить
Словам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" сложно поверить, когда именно Запад аплодировал экстремистам на Украине в 2013-2014 годах, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сейчас Вашингтон говорит, что якобы Украина не при чем. А кто им поверит, когда в 2013-2014 годах именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева, и тогда они называли как там этих людей? Демократами", — сказала она журналистам.
Дипломат также отметила, что Западу, где последние месяцы высказывались за полномасштабную поддержку Украины, теперь нужно "предоставлять откровенные и честные факты, чем они там с киевским режимом занимались".
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.