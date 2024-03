https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину

Если бы столь же масштабный и чудовищный теракт, какой произошел в подмосковном "Крокус Сити Холле", случился бы в любой из стран Запада, этому обязательно были бы посвящены целые номера тамошней прессы — от первой полосы до последней. Нельзя сказать, что нынешнее злодеяние террористов вообще не освещается в западных газетах, но статьи об этом они постарались разместить где-то глубоко-глубоко в середине своих номеров.Скажем, в субботу ни одна газета в Британии не вынесла новость о трагедии на первые полосы, посвятив их целиком и полностью заявлению принцессы Уэльской Кейт, сообщавшей о состоянии своего здоровья. В воскресенье первую полосу трагедии в "Крокусе" отвело лишь одно британское издание — The Independent. То есть написали-то все, но постарались это сделать так, чтобы не акцентировать на этом слишком уж пристальное внимание. А то, не дай бог, вызовешь излишнее сочувствие к России и ее жителям у западного читателя. А это было бы неуместно.При этом основным посылом большинства публикаций в западной прессе является попытка навязать одну, "единственно правильную" версию трагических событий: без тени сомнения виновным назначается исключительно ИГИЛ* и точно так же однозначно выгораживается Украина! Например, германская газета Bild am Sonntag на всю первую полосу выносит заголовок "Террор ИГИЛ* в Москве". То есть немцы уже точно определили преступника. А внутри газеты помещена статья о том, что Россия исключительно "в пропагандистских целях" пытается привязать к теракту Украину.И в таком же духе составлено большинство публикаций основных западных газет на тему трагедии "Крокуса". К примеру, британская The Mail on Sunday на целый разворот помещает статью под броским заголовком: "Даже ИГИЛ* говорит, что оно стоит за резней в Москве, но Путин цинично указывает пальцем на Киев". Именно так и напечатано, с подчеркиванием слова "оно" — чтобы никто не сомневался в том, куда ставить смысловое ударение и на что обращать внимание. И не сметь выдвигать иных мнений на эту тему!Вот интересно, когда ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в центре Лондона в ноябре 2019 года, та же Mail все-таки аккуратно ставила под сомнение это заявление, не усмотрев в таком подходе ничего зазорного и тем более "циничного". Масса публикаций в западной прессе посвящена призывам с осторожностью относиться к подобным заявлением исламистов. А в отношении атаки в Подмосковье они, наоборот, считают "циничным" ставить под сомнение заявления ИГИЛ*! Неслучайно в России звучат призывы к Западу не навязывать свою версию терактов до окончания расследования.Ну а "циничным указанием пальцем на Киев" британская газета называет упоминание президентом России Владимиром Путиным того факта, что террористы "пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы". Вот это утверждение The Telegraph и называет "циничным"!Презрев всякий здравый смысл и географию, западные и украинские эксперты всех мастей кинулись доказывать, что террористы из Москвы двигались вовсе не на Украину. Так, бывший украинский министр экономики Тимофей Милованов со ссылкой на известного американского фальсификатора истории Тимоти Снайдера (одного из отцов-основателей мифологии вокруг украинского "голодомора") авторитетно заявил: "Брянск, где подозреваемые были схвачены, — это по дороге в Белоруссию, а не на Украину". Почему эти загадочные русские назвали трассу, на которой были схвачены террористы, Киевским шоссе, остается только догадываться. Если, конечно, не посмотреть на карту.Западные политики и СМИ дружно, в едином порыве бросились доказывать, что к террористической атаке в Подмосковье никак не причастна Украина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обращает внимание на оперативность, с которой на Западе "раскрыли" это преступление, хотя у себя никак не могут найти подозреваемых по делу подрывов "Северных потоков". И просит рассматривать любую фразу, заранее оправдывающую Киев, "как улику".Газета The Sunday Telegraph со ссылкой на "высокопоставленный источник в Уайтхолле, связанный со сферой безопасности", вообще договорилась до того, что своей "отчаянной попыткой связать Украину с терактом" Кремль "пытается и дальше обманывать российский народ, одновременно делая вид, что внутри России нет инакомыслия". Вот это что-то совсем уж невообразимое! То есть британские власти открыто утверждают, что резня мирного населения, устроенная иностранными гражданами в подмосковном концертном зале, — это проявление "внутреннего инакомыслия в России"!Заметьте, это ведь российские официальные органы еще только констатируют очевидные факты: вот он — теракт, вот — подозреваемые, вот — кадры, свидетельствующие о том, что они почему-то ехали в сторону Украины. И ничего иного! Но даже констатация этих фактов вызывает бешеную панику на Западе, не говоря уже о самой Украине и различных иноагентах, окопавшихся за рубежом. Те-то просто забрасывают информпространство дичайшими теориями заговора, которые пока что тиражируются украинскими СМИ, но еще не попали в западный мейнстрим. Хотя наверняка увидим вскоре и там — видимо, пока просто не пришла разнарядка, Запад еще вырабатывает общую линию поведения.Но ведущие американские агентства сосредоточили значительные усилия на оправдании не только Украины, но и самих Соединенных Штатов. То самое странное обращение к своим гражданам, которое посольство США (а за ним и ряд других западных посольств) распространило 7 марта, американцы теперь пытаются преподнести как "предупреждение, которое Вашингтон направил Москве". Хотя и тогда, и тем более сейчас от западных служб настоятельно требовали пояснить эту информацию, о чем вслух говорили и наши дипломаты.А тут еще ведущие американские блогеры Стив Бэннон и Джек Пособец на популярных платформах напомнили аудитории, как всего несколько недель назад уходящая со своей должности заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пообещала России напоследок организовать "мерзкие сюрпризы" ("nasty surprises") за американский счет уже в этом году. А голландский журналист Йост Нимёллер, выпавший из мейнстрима в 2014 году после его публикаций о причастности Украины к уничтожению рейса MH17, напомнил о расследованиях WikiLeaks и пришел к выводу: "Во время террористической атаки зачастую все не то, чем кажется. Например, ИГИЛ* или то, что выдает себя за ИГИЛ*, на самом деле может быть группой коммандос, контролируемой ЦРУ". Нам ведь Госдеп обещал "мерзкие сюрпризы".Возможно, для того чтобы заглушить подобные версии, и соревнуются теперь западные СМИ в том, кто громче крикнет: "Это — только ИГИЛ*! Не слушайте тех, кто говорит об Украине!" Что ж, мы — не западные СМИ, мы обязательно будем ждать результатов расследования и анализировать исключительно факты, а не те эмоции, которые справедливо вызывает этот жуткий теракт. Ну а выводы обязательно последуют. И им не обрадуются ни организаторы, ни спонсоры этого преступления, где бы они ни находились. Россия разберется и обязательно покарает всех их!* Запрещенная в России террористическая группировка.

