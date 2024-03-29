https://ria.ru/20240329/gorbusha-1936580641.html

Минсельхоз подготовил предложения по льготам для ж/д перевозок горбуши

Минсельхоз подготовил предложения по льготам для ж/д перевозок горбуши - РИА Новости, 29.03.2024

Минсельхоз подготовил предложения по льготам для ж/д перевозок горбуши

Минсельхоз РФ подготовил предложения по льготному тарифу для железнодорожных перевозок сардины иваси и горбуши, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:27

2024-03-29T11:27

2024-03-29T11:27

экономика

россия

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ подготовил предложения по льготному тарифу для железнодорожных перевозок сардины иваси и горбуши, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "В соответствии с поручением президента от 18 февраля 2024 года Минсельхозом России подготовлены предложения по льготному железнодорожному тарифу, предусматривающие расширение номенклатуры перевозимых грузов за счет добавления горбуши и сардин иваси в проект решения", - сообщили в пресс-службе. Президент РФ Владимир Путин в феврале поручил правительству предоставить субсидии для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси из Дальневосточного федерального округа в центральную часть России. Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн. В свою очередь вылов иваси в 2023 году составил порядка 544 тысяч тонн, став самым высоким за весь постсоветский период.

https://ria.ru/20240118/minselkhoz-1922097442.html

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экономика, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)