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Минсельхоз подготовил предложения по льготам для ж/д перевозок горбуши - РИА Новости, 29.03.2024
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11:27 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/gorbusha-1936580641.html
Минсельхоз подготовил предложения по льготам для ж/д перевозок горбуши
Минсельхоз подготовил предложения по льготам для ж/д перевозок горбуши - РИА Новости, 29.03.2024
Минсельхоз подготовил предложения по льготам для ж/д перевозок горбуши
Минсельхоз РФ подготовил предложения по льготному тарифу для железнодорожных перевозок сардины иваси и горбуши, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:27
2024-03-29T11:27
экономика
россия
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ подготовил предложения по льготному тарифу для железнодорожных перевозок сардины иваси и горбуши, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "В соответствии с поручением президента от 18 февраля 2024 года Минсельхозом России подготовлены предложения по льготному железнодорожному тарифу, предусматривающие расширение номенклатуры перевозимых грузов за счет добавления горбуши и сардин иваси в проект решения", - сообщили в пресс-службе. Президент РФ Владимир Путин в феврале поручил правительству предоставить субсидии для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси из Дальневосточного федерального округа в центральную часть России. Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн. В свою очередь вылов иваси в 2023 году составил порядка 544 тысяч тонн, став самым высоким за весь постсоветский период.
https://ria.ru/20240118/minselkhoz-1922097442.html
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экономика, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз подготовил предложения по льготам для ж/д перевозок горбуши

Власти подготовили предложения по льготному тарифу для перевозок иваси и горбуши

© РИА Новости / Виталий АньковПродажа красной рыбы
Продажа красной рыбы - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Продажа красной рыбы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ подготовил предложения по льготному тарифу для железнодорожных перевозок сардины иваси и горбуши, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
«
"В соответствии с поручением президента от 18 февраля 2024 года Минсельхозом России подготовлены предложения по льготному железнодорожному тарифу, предусматривающие расширение номенклатуры перевозимых грузов за счет добавления горбуши и сардин иваси в проект решения", - сообщили в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин в феврале поручил правительству предоставить субсидии для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси из Дальневосточного федерального округа в центральную часть России.
Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн. В свою очередь вылов иваси в 2023 году составил порядка 544 тысяч тонн, став самым высоким за весь постсоветский период.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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