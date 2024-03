https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html

"Начнется коллапс". Названа главная угроза человечеству

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. К середине столетия большинство стран завершит так называемый демографический переход. А после начнется процесс, который может привести к большим проблемам. О том, что предрекают ученые, — в материале РИА Новости.Вошли во вторую стадиюДля простого воспроизводства населения одна женщина на протяжении жизни в среднем должна рожать не менее 2,1 ребенка. Показатель, разумеется, расчетный — его называют суммарным коэффициентом рождаемости (СКР). В начале прошлого столетия он равнялся почти пяти, а потом резко пошел вниз.В некоторых развитых странах СКР критически низок, то есть население не восполняется. Так, согласно данным Росстата, в 2023-м в России суммарный коэффициент рождаемости — 1,41. Это многолетний минимум. По мнению экспертов, причина — в малочисленности женщин детородного возраста.Казалось бы, ситуация хуже некуда, однако специалисты не спешат с выводами. Дело в том, что начиная с 1950 года этот показатель снизился более чем в два раза во всем мире. Вопрос — почему. Ученые считают, что падение рождаемости отражает так называемый демографический переход. Эта концепция появилась в середине прошлого века и в наши дни получает все больше подтверждений. Предполагается, что у стран есть три стадии развития. Сначала рождаемость и смертность высокие, популяция держится на низком уровне. Затем за счет достижений медицины смертность снижается, улучшаются условия жизни, растет ее продолжительность, численность населения резко увеличивается. В то же время рождаемость падает.На третьем этапе рождаемость и смертность низкие, находятся в равновесии, людей стабильно много. Согласно расчетам, страны с СКР ниже 5,5 — на второй стадии. Сегодня это весь мир.Когда случится коллапсВ 1972-м участники Римского клуба представили доклад "Пределы роста", где описали сценарии развития человечества. Пять из них приводили сперва к пику перенаселенности к середине XXI века на уровне 10-12 миллиардов человек, а затем к резкому падению уровня жизни. Прогноз наделал много шума, его активно обсуждали в мире, критиковали. Однако факты — упрямая вещь.Раз в десять лет сценарии модели World3, использованной в докладе, пересматривают и сравнивают с наблюдениями. Так, в 2014 году австралийский исследователь Грахам Тернер вычислил, что мир движется по сценарию Business as usual (как ни в чем не бывало), согласно которому где-то в 2020-м рост уровня жизни затормозится из-за исчерпания природных ресурсов, а с 2030 года начнется коллапс. Если выяснится, что ресурсов все же в два раза больше, чем считается, то включится сценарий Business as usual — 2 (BAU2).Ни один из 12 предложенных вариантов, даже с коллапсом, не ведет к полному исчезновению людей, но перспективы нерадужные. Предпочтительнее было бы выйти на сценарии Comprehensive technology (CT) или Stabilized world (SW). Первый включает в себя множество технологических решений, которые помогают справиться с мировыми проблемами, в том числе с загрязнением. Для "Стабильного мира", помимо технологий, нужно выдвинуть на первый план социальные проблемы. Среди прочего — контроль за размером семьи, сознательное ограничение промышленного производства, фокус на образование и здравоохранение. Это единственный путь избежать упадка, пишет голландский эконометрист Гая Харрингтон."Сейчас наблюдения больше соответствуют сценариям CT и BAU2, которые ведут к снижению уровня жизни в следующие десятилетия, но будет ли коллапс — вопрос открытый", — заключает Харрингтон.Недавно ученые из Германии пересмотрели модель и пришли к выводу, что большой разницы между BAU и BAU2 нет и коллапс неизбежен через несколько лет после пика народонаселения. Согласно расчетам, произойдет это между 2024 и 2030 годами из-за исчерпания ресурсов, которое будет достигнуто раньше, чем критическое загрязнение.Мир на пороге измененийВ каждом сценарии население планеты проходит пик и затем сокращается. Сейчас на земле 7,8 миллиарда человек. ООН прогнозирует 10,4 миллиарда к концу столетия. Согласно модели демографического перехода, примерно на этом уровне должна начаться стагнация.На днях в The Lancet опубликовали отчет Международной программы по рождаемости и прогнозированию. Расчеты показали, что на 2021 год СКР планеты — 2,23. Для 94 стран этот показатель пока выше критического. Почти половина из них — в Африке, южнее Сахары. К середине века население уже не сможет себя воспроизводить. Только у шести стран к 2100-му рождаемость сохранится на должном уровне.Некоторые ученые считают снижение рождаемости благом, поскольку взрывной рост народонаселения усиливает экологические риски."Мы не призываем прекратить рожать", — подчеркивает ведущий автор статьи Читра Сарасвати из Австралии. Речь идет о расширении прав семьи, улучшении медицины, благосостояния, уточняет эксперт.Российские исследователи в книге "Пересматривая пределы роста" отмечают, что перенаселение — уже не проблема. "Мы осторожно оптимистичны по поводу будущего", — пишут они. Большинство глобальных вызовов будет в какой-то мере решено, включая изменение климата. По мнению авторов, человечество движется к новой глобальной социально-экономической системе.

