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"Начнется коллапс". Названа главная угроза человечеству - РИА Новости, 29.03.2024
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Наука
 
08:00 29.03.2024 (обновлено: 10:52 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html
"Начнется коллапс". Названа главная угроза человечеству
"Начнется коллапс". Названа главная угроза человечеству - РИА Новости, 29.03.2024
"Начнется коллапс". Названа главная угроза человечеству
К середине столетия большинство стран завершит так называемый демографический переход. А после начнется процесс, который может привести к большим проблемам. О... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:00
2024-03-29T10:52
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. К середине столетия большинство стран завершит так называемый демографический переход. А после начнется процесс, который может привести к большим проблемам. О том, что предрекают ученые, — в материале РИА Новости.Вошли во вторую стадиюДля простого воспроизводства населения одна женщина на протяжении жизни в среднем должна рожать не менее 2,1 ребенка. Показатель, разумеется, расчетный — его называют суммарным коэффициентом рождаемости (СКР). В начале прошлого столетия он равнялся почти пяти, а потом резко пошел вниз.В некоторых развитых странах СКР критически низок, то есть население не восполняется. Так, согласно данным Росстата, в 2023-м в России суммарный коэффициент рождаемости — 1,41. Это многолетний минимум. По мнению экспертов, причина — в малочисленности женщин детородного возраста.Казалось бы, ситуация хуже некуда, однако специалисты не спешат с выводами. Дело в том, что начиная с 1950 года этот показатель снизился более чем в два раза во всем мире. Вопрос — почему. Ученые считают, что падение рождаемости отражает так называемый демографический переход. Эта концепция появилась в середине прошлого века и в наши дни получает все больше подтверждений. Предполагается, что у стран есть три стадии развития. Сначала рождаемость и смертность высокие, популяция держится на низком уровне. Затем за счет достижений медицины смертность снижается, улучшаются условия жизни, растет ее продолжительность, численность населения резко увеличивается. В то же время рождаемость падает.На третьем этапе рождаемость и смертность низкие, находятся в равновесии, людей стабильно много. Согласно расчетам, страны с СКР ниже 5,5 — на второй стадии. Сегодня это весь мир.Когда случится коллапсВ 1972-м участники Римского клуба представили доклад "Пределы роста", где описали сценарии развития человечества. Пять из них приводили сперва к пику перенаселенности к середине XXI века на уровне 10-12 миллиардов человек, а затем к резкому падению уровня жизни. Прогноз наделал много шума, его активно обсуждали в мире, критиковали. Однако факты — упрямая вещь.Раз в десять лет сценарии модели World3, использованной в докладе, пересматривают и сравнивают с наблюдениями. Так, в 2014 году австралийский исследователь Грахам Тернер вычислил, что мир движется по сценарию Business as usual (как ни в чем не бывало), согласно которому где-то в 2020-м рост уровня жизни затормозится из-за исчерпания природных ресурсов, а с 2030 года начнется коллапс. Если выяснится, что ресурсов все же в два раза больше, чем считается, то включится сценарий Business as usual — 2 (BAU2).Ни один из 12 предложенных вариантов, даже с коллапсом, не ведет к полному исчезновению людей, но перспективы нерадужные. Предпочтительнее было бы выйти на сценарии Comprehensive technology (CT) или Stabilized world (SW). Первый включает в себя множество технологических решений, которые помогают справиться с мировыми проблемами, в том числе с загрязнением. Для "Стабильного мира", помимо технологий, нужно выдвинуть на первый план социальные проблемы. Среди прочего — контроль за размером семьи, сознательное ограничение промышленного производства, фокус на образование и здравоохранение. Это единственный путь избежать упадка, пишет голландский эконометрист Гая Харрингтон."Сейчас наблюдения больше соответствуют сценариям CT и BAU2, которые ведут к снижению уровня жизни в следующие десятилетия, но будет ли коллапс — вопрос открытый", — заключает Харрингтон.Недавно ученые из Германии пересмотрели модель и пришли к выводу, что большой разницы между BAU и BAU2 нет и коллапс неизбежен через несколько лет после пика народонаселения. Согласно расчетам, произойдет это между 2024 и 2030 годами из-за исчерпания ресурсов, которое будет достигнуто раньше, чем критическое загрязнение.Мир на пороге измененийВ каждом сценарии население планеты проходит пик и затем сокращается. Сейчас на земле 7,8 миллиарда человек. ООН прогнозирует 10,4 миллиарда к концу столетия. Согласно модели демографического перехода, примерно на этом уровне должна начаться стагнация.На днях в The Lancet опубликовали отчет Международной программы по рождаемости и прогнозированию. Расчеты показали, что на 2021 год СКР планеты — 2,23. Для 94 стран этот показатель пока выше критического. Почти половина из них — в Африке, южнее Сахары. К середине века население уже не сможет себя воспроизводить. Только у шести стран к 2100-му рождаемость сохранится на должном уровне.Некоторые ученые считают снижение рождаемости благом, поскольку взрывной рост народонаселения усиливает экологические риски."Мы не призываем прекратить рожать", — подчеркивает ведущий автор статьи Читра Сарасвати из Австралии. Речь идет о расширении прав семьи, улучшении медицины, благосостояния, уточняет эксперт.Российские исследователи в книге "Пересматривая пределы роста" отмечают, что перенаселение — уже не проблема. "Мы осторожно оптимистичны по поводу будущего", — пишут они. Большинство глобальных вызовов будет в какой-то мере решено, включая изменение климата. По мнению авторов, человечество движется к новой глобальной социально-экономической системе.
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Татьяна Пичугина
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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социология, прогнозы, демография, климат, здравоохранение, экология, здоровье - общество
Наука, Социология, прогнозы, Демография, Климат, Здравоохранение, Экология, Здоровье - Общество
"Начнется коллапс". Названа главная угроза человечеству

К середине века 76 процентов стран не смогут восполнить народонаселение

© iStock.com / DrCarrrvenПеренаселение планеты Земля
Перенаселение планеты Земля - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© iStock.com / DrCarrrven
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. К середине столетия большинство стран завершит так называемый демографический переход. А после начнется процесс, который может привести к большим проблемам. О том, что предрекают ученые, — в материале РИА Новости.

Вошли во вторую стадию

Для простого воспроизводства населения одна женщина на протяжении жизни в среднем должна рожать не менее 2,1 ребенка. Показатель, разумеется, расчетный — его называют суммарным коэффициентом рождаемости (СКР). В начале прошлого столетия он равнялся почти пяти, а потом резко пошел вниз.
В некоторых развитых странах СКР критически низок, то есть население не восполняется. Так, согласно данным Росстата, в 2023-м в России суммарный коэффициент рождаемости — 1,41. Это многолетний минимум. По мнению экспертов, причина — в малочисленности женщин детородного возраста.
Казалось бы, ситуация хуже некуда, однако специалисты не спешат с выводами. Дело в том, что начиная с 1950 года этот показатель снизился более чем в два раза во всем мире. Вопрос — почему.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Росстат назвал среднее число детей на одну женщину в России
26 марта, 11:21
Ученые считают, что падение рождаемости отражает так называемый демографический переход. Эта концепция появилась в середине прошлого века и в наши дни получает все больше подтверждений. Предполагается, что у стран есть три стадии развития. Сначала рождаемость и смертность высокие, популяция держится на низком уровне. Затем за счет достижений медицины смертность снижается, улучшаются условия жизни, растет ее продолжительность, численность населения резко увеличивается. В то же время рождаемость падает.
На третьем этапе рождаемость и смертность низкие, находятся в равновесии, людей стабильно много. Согласно расчетам, страны с СКР ниже 5,5 — на второй стадии. Сегодня это весь мир.
CC BY-SA 3.0 / en:User:Charmed88 / The Demographic Transition Model, including stage 5Схема демографического перехода, включая гипотетическую пятую фазу
Схема демографического перехода, включая гипотетическую пятую фазу - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
CC BY-SA 3.0 / en:User:Charmed88 / The Demographic Transition Model, including stage 5
Схема демографического перехода, включая гипотетическую пятую фазу

Когда случится коллапс

В 1972-м участники Римского клуба представили доклад "Пределы роста", где описали сценарии развития человечества. Пять из них приводили сперва к пику перенаселенности к середине XXI века на уровне 10-12 миллиардов человек, а затем к резкому падению уровня жизни. Прогноз наделал много шума, его активно обсуждали в мире, критиковали. Однако факты — упрямая вещь.
Раз в десять лет сценарии модели World3, использованной в докладе, пересматривают и сравнивают с наблюдениями. Так, в 2014 году австралийский исследователь Грахам Тернер вычислил, что мир движется по сценарию Business as usual (как ни в чем не бывало), согласно которому где-то в 2020-м рост уровня жизни затормозится из-за исчерпания природных ресурсов, а с 2030 года начнется коллапс. Если выяснится, что ресурсов все же в два раза больше, чем считается, то включится сценарий Business as usual — 2 (BAU2).
© Kashnitsky, I., & Schöley, J. / National Research University Higher School of EconomicsСтареющая Европа. Сиреневый цвет показывает долю молодых (0-14 лет). Ученые предупреждают: доля стареющих людей в мире возрастает
Стареющая Европа
© Kashnitsky, I., & Schöley, J. / National Research University Higher School of Economics
Стареющая Европа. Сиреневый цвет показывает долю молодых (0-14 лет). Ученые предупреждают: доля стареющих людей в мире возрастает
Ни один из 12 предложенных вариантов, даже с коллапсом, не ведет к полному исчезновению людей, но перспективы нерадужные. Предпочтительнее было бы выйти на сценарии Comprehensive technology (CT) или Stabilized world (SW). Первый включает в себя множество технологических решений, которые помогают справиться с мировыми проблемами, в том числе с загрязнением. Для "Стабильного мира", помимо технологий, нужно выдвинуть на первый план социальные проблемы. Среди прочего — контроль за размером семьи, сознательное ограничение промышленного производства, фокус на образование и здравоохранение. Это единственный путь избежать упадка, пишет голландский эконометрист Гая Харрингтон.
"Сейчас наблюдения больше соответствуют сценариям CT и BAU2, которые ведут к снижению уровня жизни в следующие десятилетия, но будет ли коллапс — вопрос открытый", — заключает Харрингтон.
Недавно ученые из Германии пересмотрели модель и пришли к выводу, что большой разницы между BAU и BAU2 нет и коллапс неизбежен через несколько лет после пика народонаселения. Согласно расчетам, произойдет это между 2024 и 2030 годами из-за исчерпания ресурсов, которое будет достигнуто раньше, чем критическое загрязнение.
© Professor Corey Bradshaw / Flinders UniversityЦифры показывают, сколько планет Земля нужно, если бы все в мире потребляли столько ресурсов, сколько указанные страны
Потребление ресурсов странами
© Professor Corey Bradshaw / Flinders University
Цифры показывают, сколько планет Земля нужно, если бы все в мире потребляли столько ресурсов, сколько указанные страны

Мир на пороге изменений

В каждом сценарии население планеты проходит пик и затем сокращается. Сейчас на земле 7,8 миллиарда человек. ООН прогнозирует 10,4 миллиарда к концу столетия. Согласно модели демографического перехода, примерно на этом уровне должна начаться стагнация.
На днях в The Lancet опубликовали отчет Международной программы по рождаемости и прогнозированию. Расчеты показали, что на 2021 год СКР планеты — 2,23. Для 94 стран этот показатель пока выше критического. Почти половина из них — в Африке, южнее Сахары. К середине века население уже не сможет себя воспроизводить. Только у шести стран к 2100-му рождаемость сохранится на должном уровне.
© The Lancet Суммарный коэффициент рождаемости в мире в 1950-2100 годы, согласно моделированию
Суммарный коэффициент рождаемости в мире 1950-2100 гг
© The Lancet
Суммарный коэффициент рождаемости в мире в 1950-2100 годы, согласно моделированию
Некоторые ученые считают снижение рождаемости благом, поскольку взрывной рост народонаселения усиливает экологические риски.
"Мы не призываем прекратить рожать", — подчеркивает ведущий автор статьи Читра Сарасвати из Австралии. Речь идет о расширении прав семьи, улучшении медицины, благосостояния, уточняет эксперт.
Российские исследователи в книге "Пересматривая пределы роста" отмечают, что перенаселение — уже не проблема. "Мы осторожно оптимистичны по поводу будущего", — пишут они. Большинство глобальных вызовов будет в какой-то мере решено, включая изменение климата. По мнению авторов, человечество движется к новой глобальной социально-экономической системе.
CC0 / Guillaume (WMF) / В странах Африки к югу от Сахары к 2100 году на планете будет рождаться каждый второй ребенок. Таковы данные моделирования, опубликованные в The Lancet
Африка, южнее Сахары - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
CC0 / Guillaume (WMF) /
В странах Африки к югу от Сахары к 2100 году на планете будет рождаться каждый второй ребенок. Таковы данные моделирования, опубликованные в The Lancet
 
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