Великий пост в 2024 году: календарь питания на каждый день

Картофель с помидорами
Великий пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая. Какие правила существуют для монахов и мирян, какая еда в пост запрещена, а что допустимо употреблять в... РИА Новости, 28.03.2024 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850127863_49:0:1934:1414_1920x0_80_0_0_c7627947a40f38ac13bb9e7ade28cfeb.jpg
2024-03-28T12:34
2024-03-28T12:34
2
РИА Новости
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PT60M
PT10M
Гарнир
Русская
картофель , 1 кг
помидоры , 1 кг
тмин, семена , 5 г
маслины, 50 г
зубчики чеснока , 5 шт.
майонез (постный) , 60 мл
вода , 200 мл
соль, перец
зелень
Помидоры очистить от кожицы, обварив кипятком, порезать на четыре части. Картофель очистить, с одной стороны сделать частые продольные надрезы. Семена тмина растолочь.
Шаг 1
На противень сначала выложить помидоры, потом картофель, посолить, поперчить, добавить тмин, залить водой.
Шаг 2
Поставить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
Шаг 3
Зубчики чеснока растолочь, смешать с майонезом, смазать картофель. Маслины нарезать колечками, посыпать на картофель, оставить запекаться еще 15 минут.
Шаг 4
великий пост , в мире, православие, питание, еда, простые рецепты
Томатный гаспачо
Великий пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая. Какие правила существуют для монахов и мирян, какая еда в пост запрещена, а что допустимо употреблять в... РИА Новости, 28.03.2024 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850127863_49:0:1934:1414_1920x0_80_0_0_c7627947a40f38ac13bb9e7ade28cfeb.jpg
2024-03-28T12:34
2024-03-28T12:34
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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PT20M
PT10M
Суп
Испанская
помидоры , 450 г
лук репчатый , 1 шт.
консервированный болгарский перец , 1 шт.
огурцы, 1 шт.
томатный сок , 600 г
кинза , 35 г
красный винный уксус , 5 г
оливковое масло , 50 г
соус табаско
Помидоры, лук и огурцы нарезать небольшими кусочками, положить в блендер, добавить перец, измельчить до состояния пюре.
Шаг 1
Добавить в массу томатный сок, мелко нарезанную кинзу, немного табаско и поставить в холодильник для охлаждения.
Шаг 2
великий пост , в мире, православие, питание, еда, простые рецепты
Медово-грушевый пирог
Великий пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая. Какие правила существуют для монахов и мирян, какая еда в пост запрещена, а что допустимо употреблять в... РИА Новости, 28.03.2024 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850127863_49:0:1934:1414_1920x0_80_0_0_c7627947a40f38ac13bb9e7ade28cfeb.jpg
2024-03-28T12:34
2024-03-28T12:34
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
PT30M
PT10M
Десерт
Русская
сахар , 200 г
вода, 200 мл
мед, 30 г
сода, 5 г
лимонная кислота 5 , 5 г
орех грецкий , 100 г
растительное масло , 100 мл
мука , 250 г
груша, 4 шт.
корица
Сахар, воду и растительное масло смешать и немного нагреть, добавить мед, размешать до растворения.
Шаг 1
Добавить соду, лимонную кислоту, корицу, орехи, измельченные до состояния муки, и муку (тесто должно напоминать густую сметану).
Шаг 2
Груши очистить, нарезать кубиками, добавить в тесто.
Шаг 3
Духовку разогреть до 200 градусов, выпекать пирог в форме 30-35 минут.
Шаг 4
великий пост , в мире, православие, питание, еда, простые рецепты
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Великий пост
в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая. Какие правила существуют для монахов и мирян, какая еда в пост запрещена, а что допустимо употреблять в пищу, календарь питания по дням: меню и рецепты на каждый день, — в материале РИА Новости.
Перед наиболее значимыми праздниками верующие христиане соблюдают посты
— для того, чтобы очистить тело и душу. Согласно церковным канонам строгая диета, молитвы, прощение обид способствуют приближению человека к Богу.
Великий пост
— самый важный, он должен подготовить верующих к Пасхе — главному христианскому празднику. Этот пост довольно строгий, в первый и последний день вообще не рекомендовано принимать пищу, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню. Даты начала и окончания поста зависят от того, на какой день выпадает Пасха, в 2024 году — это 5 мая, поэтому поститься верующим необходимо с 18 марта по 4 мая.
Как подготовиться к посту
Важно готовиться к посту не только физически, но и морально. Священники в первую очередь советуют оценить свои силы.
"Выражение “постовой подвиг”, которое так часто повторяют в проповедях и в советах, не надобно понимать буквально и ставить перед собой задачи, непосильные для организма и для души", - говорит протоиерей Александр Авдюгин.
По его словам, часто верующий переоценивает свои возможности, а когда понимает, что цели, которые он поставил перед собой, невыполнимы, то разочаровывается и совсем отказывается от поста. С точки зрения Церкви, важно провести духовную подготовку. Не зря в православном календаре этот период предваряют три специальные недели, которые постепенно настраивают верующих на предстоящее говение.
"В среду и пятницу недели сыропустной — Масленичной
— уже совершаются богослужения по великопостному уставу. А вообще с богослужебной точки зрения это особый период, когда читаются особые молитвы. Поэтому, наверное, нужно заранее рассчитать свое время так, чтобы попасть в храм на службу, особенно в первые четыре дня поста", — подчеркивает в беседе с РИА Новости церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
В Церкви призывают вступить в Великий пост без зла и обид. Для этого нужно примириться с родными, близкими, друзьями и коллегами, попросив у них прощения.
"Собственно, эта традиция, которая совершается в последний день перед постом (Прощеное воскресенье
), зародилась полторы тысячи лет назад в монастырях Палестины. Все семь постных недель монахи проводили в полном уединении в пустыне, поэтому перед тем, как разойтись, они примирялись друг с другом, зная, что кто-то мог не вернуться обратно к празднику Пасхи. Мне кажется, об этой истории нужно помнить тем, кто собирается поститься", — отмечает отец Макарий.
Тем не менее каких-либо единых принципов подготовки к Великому посту, уверяет он, нет. По-хорошему, этот вопрос нужно обсуждать со священником. Ведь, по словам монаха, "не человек существует для поста, а пост для человека".
С точки зрения медицины не следует сильно наедаться во время масленичной недели — это чревато проблемами со здоровьем. Поскольку обилие жирной пищи противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Перед постом следует постепенно отказываться от скоромных продуктов, добавляя в свой рацион больше свежих овощей и фруктов. Резкий отказ от мясной пищи может стать стрессом для организма и обострить хронические болезни.
Не следует поститься пожилым, детям, беременным женщинам, людям с тяжелыми заболеваниями.
В первую неделю поста Церковь советует придерживаться особенно строгих правил, а в первый день (Чистый понедельник) вообще отказаться от пищи и пить только воду. Аналогичные ограничения действуют и на период Страстной седмицы: во все дни этой недели разрешено сухоядение, а в пятницу нельзя есть до торжественного выноса "плащаницы" во время вечерни.
На Благовещение
Пресвятой Богородицы (в этом году праздник приходится на 7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля) разрешено употреблять в пищу блюда из рыбы, а в Лазареву субботу (перед Вербным воскресеньем) допускается есть икру. Все строгие правила питания в Великий пост — из монастырского устава. Мирянам не обязательно неукоснительно их придерживаться. Они могут согласовать свой рацион питания с духовником и лечащими врачами, исходя из возраста, состояния здоровья и жизненных обстоятельств.
Во время Великого поста из рациона исключаются:
- мясо и птица;
- мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;
- молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;
- яйца и все продукты с их содержанием;
- сливочные соусы;
- алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни);
- сдоба и кондитерские изделия, в том числе те, в которых есть сливочное масло и яйца.
В Великий пост можно употреблять:
- овощи;
- фрукты и ягоды;
- бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и пр.);
- все виды злаков;
- орехи и сухофрукты;
- грибы;
- черный хлеб и хлебцы;
- все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу;
- мед;
- хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла;
- растительное масло (в дни, когда оно разрешено).
Растительное масло не является “запретным” продуктом и его можно использовать в пост, исключая некоторые дни, когда рекомендовано от него отказаться, включая первую и последнюю недели поста. Монахам и священнослужителям разрешается принимать в пищу растительное масло только по выходным, а также 18 апреля (в честь стояния Марии Египетской). Миряне могут готовить блюда на растительном масле без ограничений.
Придерживающиеся постных правил, могут позволить себе блюда из рыбы в Благовещение (7 апреля) и в Вербное Воскресенье (28 апреля). В Лазареву субботу, которая предшествует Вербному Воскресенью, разрешается есть икру, но сама рыба под запретом.
По поводу морепродуктов существует два противоположных мнения: некоторые представители Церкви полагают, что такая пища — то же самое, что рыба, поэтому ее запрещено есть во время Великого поста; другие считают, что, поскольку большинство моллюсков бескровные, то ограничения на них не распространяются.
Это одна из строгих степеней поста: употребление растительной пищи без масла в сыром виде. В церковном уставе о сухоядении сказано: "… ясти хлеб, и сурово зелие, и варение без посласти, … и пием укроп с медом". То есть, дозволены: хлеб, вода, соль, сырые или квашеные овощи, зелень, мед, термически обработанная пища растительного происхождения без вкусовых приправ и сладостей.
На Руси предписание о "сухоядении" понималось как, пусть даже сваренная, но остывшая еда. Монахи соблюдают сухоядение по понедельникам, средам и пятницам Великого поста, исключая те дни, когда прием пищи вообще не рекомендован.
Календарь питания по дням
Ограничения в рационе различаются по дням и неделям.
Для тех, кто намерен строго соблюдать пост, существует установленная церковным уставом таблица.
День недели/неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Понедельник
вода
сырые продукты и блюда из них, без масла
сырые продукты и блюда из них, без масла
сырые продукты и блюда из них, без масла
Вторник
хлеб и вода
вареная пища без масла
вареная пища без масла
вареная пища без масла
Среда
сырые продукты и блюда из них, без масла
сырые продукты и блюда из них, без масла
сырые продукты и блюда из них, без масла
сырые продукты и блюда из них, без масла
Четверг
сырые продукты и блюда из них, без масла
вареная пища без масла
вареная пища без масла
вареная пища без масла
Пятница
вареная пища без масла
сырые продукты и блюда из них, без масла
сырые продукты и блюда из них, без масла
сырые продукты и блюда из них, без масла
Суббота
вареная пища с растительным маслом
вареная пища с растительным маслом, вино
вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино
вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино
Воскресенье
вареная пища с растительным маслом
вареная пища с растительным маслом, вино
вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино
вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино
Приблизительно меню на время поста может выглядеть так:
День недели
Завтрак
Обед
Ужин
Понедельник
овсянка с помидорами и луком
суп из чечевицы, капустный салат с огурцом
рис на пару, салат из стручковой фасоли
Вторник
пшенная каша
гороховый суп, капустный салат с яблоками
гречка, овощной салат
Среда
овсяная каша с сухофруктами
суп с лапшой, овощами и томатной пастой, свекольные котлеты
чечевица с овощами
Четверг
сладкий плов с орехами и сухофруктами
томатный гаспачо
картофель с помидорами.
Пятница
гречневая каша с луком
морковный суп с нутом, салат из редиса и огурцов
гречка с запеченными овощами
Суббота
овсяные блины с фруктами
рассольник с перловкой, котлеты из чечевицы и риса
голубцы с рисом и грибами, овощи
Воскресенье
овсяная каша с курагой
щи из кислой капусты с грибами, рисовые тефтели
тушеный картофель с грибами, овощи
Рецепты блюд в Великий пост
Для того, чтобы правильно питаться во время поста, необходимо включать в свой рацион больше растительного белка и пищу, содержащую сложные углеводы. Несмотря на строгие ограничения, блюда могут быть вкусными и разнообразными.
Картофель с помидорами
Ингредиенты
Приготовление
1.
Помидоры очистить от кожицы, обварив кипятком, порезать на четыре части. Картофель очистить, с одной стороны сделать частые продольные надрезы. Семена тмина растолочь.
2.
На противень сначала выложить помидоры, потом картофель, посолить, поперчить, добавить тмин, залить водой.
3.
Поставить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
4.
Зубчики чеснока растолочь, смешать с майонезом, смазать картофель. Маслины нарезать колечками, посыпать на картофель, оставить запекаться еще 15 минут.
Томатный гаспачо
Ингредиенты
1 шт.
консервированный болгарский перец
Приготовление
1.
Помидоры, лук и огурцы нарезать небольшими кусочками, положить в блендер, добавить перец, измельчить до состояния пюре.
2.
Добавить в массу томатный сок, мелко нарезанную кинзу, немного табаско и поставить в холодильник для охлаждения.
Медово-грушевый пирог
Ингредиенты
Приготовление
1.
Сахар, воду и растительное масло смешать и немного нагреть, добавить мед, размешать до растворения.
2.
Добавить соду, лимонную кислоту, корицу, орехи, измельченные до состояния муки, и муку (тесто должно напоминать густую сметану).
3.
Груши очистить, нарезать кубиками, добавить в тесто.
4.
Духовку разогреть до 200 градусов, выпекать пирог в форме 30-35 минут.
Возможные проблемы при постном питании
Поскольку в постном меню отсутствует животный белок и незаменимые аминокислоты, не рекомендовано поститься беременным женщинам, детям и людям, занимающимся тяжелым физическим трудом. Можно добавить бобовые и грибы, но при строгом соблюдении поста вареную пищу разрешено есть 2-3 раза в неделю, поэтому дефицита белка избежать не удастся.
Отсутствие полноценного питания может спровоцировать авитаминоз и анемию, которые часто и так развиваются в конце зимы. Из-за отказа от животных и растительных масел организм не может усвоить жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К).
Избыток сырых овощей и фруктов опасен для больных гастритом, язвой желудка, холециститом, панкреатитом, застоем желчи и некоторыми другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
При анемии и сахарном диабете I типа пост вообще противопоказан, так как может привести к серьезному ухудшению здоровья. Отказ от привычной пищи часто провоцирует обострение хронических заболеваний, может ухудшиться состояние кожи, волос, ногтей, начаться депрессия.