https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936290384.html

Молдавский депутат оценил обстановку на границе с Украиной как нестабильную

Молдавский депутат оценил обстановку на границе с Украиной как нестабильную - РИА Новости, 28.03.2024

Молдавский депутат оценил обстановку на границе с Украиной как нестабильную

Обстановка на границе Молдавии и Украины нестабильная, ее постоянно нарушают в районе непризнанной Приднестровской Молдавской республики, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T03:59

2024-03-28T03:59

2024-03-28T03:59

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Обстановка на границе Молдавии и Украины нестабильная, ее постоянно нарушают в районе непризнанной Приднестровской Молдавской республики, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля. "Нестабильно у нас на границе между Молдавией и Украиной. Именно на этом приднестровском сегменте границы идут постоянные нарушения госграницы: люди, в основном мужчины, граждане Украины, бегут от войны, и в этом смысле иногда даже граница и пограничники не являются препятствием для того, чтобы убежать от этой войны", – сказал Боля. Он отметил, что на ситуацию в приграничной зоне в Приднестровье также влияет близкое нахождение Одессы. По его словам, риски создает и расположение одного из самых больших складов боеприпасов в Европе в приднестровском селе Колбасна. "Был прилет дрона на военную базу под Тирасполем. Это серьезнейший инцидент, этот дрон прилетел из Одесской области, и тут понятно, кто управлял этим дроном. Если мы не будем прятаться в кусты, мы четко и ясно должны сказать, что этот дрон управлялся с украинской стороны", – отметил собеседник агентства. Министерство госбезопасности непризнанной Приднестровья 17 марта сообщило, что на территории войсковой части Тирасполя в результате взрыва возник пожар. Предварительно установлено, что причиной взрыва стала атака дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930268334.html

https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936231007.html

https://ria.ru/20240117/moldavia-1921931255.html

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в мире, здоровье - общество, украина, молдавия, тирасполь, василий боля, владимир зеленский, возрождение, ми-8мт