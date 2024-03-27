https://ria.ru/20240327/volodin-1936156827.html
В России реальную власть женщины получили только при Путине, заявил Володин
В России реальную власть женщины получили только при Путине, заявил Володин - РИА Новости, 27.03.2024
В России реальную власть женщины получили только при Путине, заявил Володин
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что политические права женщины получили в 1918 году, но реальную власть они получили только сейчас, при президенте РФ... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:00
2024-03-27T14:00
2024-03-27T14:00
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что политические права женщины получили в 1918 году, но реальную власть они получили только сейчас, при президенте РФ Владимире Путине. "Политические права женщины получили в 1918 году, но реальную власть они получили только сейчас, при президенте Путине и большинства "Единой России"… раньше все это было больше для декорации", - сказал он на пленарном заседании. Он отметил, что сейчас должности председателя Центрального Банка, председателя Совфеда, и.о. главы Счетной палаты и председателя ЦИКа занимают женщины. "Самую тяжелую рутинную работу берут мужчины", - добавил Володин. Он отметил, что было бы правильно, чтобы в Счетной палате было больше женщин.
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ
В России реальную власть женщины получили только при Путине, заявил Володин
Володин: в России реальную власть женщины получили только при президенте