https://ria.ru/20240327/volodin-1936156827.html

В России реальную власть женщины получили только при Путине, заявил Володин

В России реальную власть женщины получили только при Путине, заявил Володин - РИА Новости, 27.03.2024

В России реальную власть женщины получили только при Путине, заявил Володин

Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что политические права женщины получили в 1918 году, но реальную власть они получили только сейчас, при президенте РФ... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:00

2024-03-27T14:00

2024-03-27T14:00

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что политические права женщины получили в 1918 году, но реальную власть они получили только сейчас, при президенте РФ Владимире Путине. "Политические права женщины получили в 1918 году, но реальную власть они получили только сейчас, при президенте Путине и большинства "Единой России"… раньше все это было больше для декорации", - сказал он на пленарном заседании. Он отметил, что сейчас должности председателя Центрального Банка, председателя Совфеда, и.о. главы Счетной палаты и председателя ЦИКа занимают женщины. "Самую тяжелую рутинную работу берут мужчины", - добавил Володин. Он отметил, что было бы правильно, чтобы в Счетной палате было больше женщин.

https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931875162.html

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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, совет федерации рф