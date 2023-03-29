Как записаться к врачу онлайн и другими способами: пошаговая инструкция

МОСКВА — РИА Новости. Чтобы попасть к взрослому или детскому врачу, нужно записаться на прием. Это можно сделать через интернет, в регистратуре поликлиники, по телефону и другими способами. Как оформить электронную запись к врачу, особенности этой онлайн-услуги в Москве и другие важные моменты — в материале РИА Новости.

Кто может записаться к врачу через интернет?

Записаться к врачу через Госуслуги может любой гражданин России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале и прикрепленный к поликлинике. Порядок прикрепления регламентирован приложением к приказу Министерства здравоохранения РФ от 14.04.2025 № 216н "Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи".

Услуга доступна не только гражданам России, но и иностранцам, имеющим полис ОМС. Право на первичную медпомощь в любом регионе гарантировано Федеральным законом №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании". На этом основании каждый застрахованный гражданин имеет право на бесплатное получение первичной медико-санитарной помощи в любом субъекте РФ — независимо от места регистрации.

К каким врачам можно записаться без направления?

Самостоятельно, без направления от терапевта, педиатра или другого специалиста гражданин имеет право записаться на первичный прием к тем докторам, которые оказывают медпомощь широкого профиля. То есть к специалистам так называемого первичного звена.

Врачи первичного звена: терапевт, педиатр, стоматолог и другие

К врачам первичного звена относятся терапевты и педиатры, стоматологи, хирурги, оториноларингологи, офтальмологи, акушеры-гинекологи и другие, которые работают в городских территориальных поликлиниках (медучреждениях первого уровня).

Когда нужно направление от терапевта?

Направление от терапевта может понадобиться для записи к узким специалистам (кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, онколог и др.), при сдаче анализов или прохождении определенных исследований.

Терапевт — специалист широкого профиля, при неоднозначных симптомах или когда болезнь требует дополнительные анализы, он знает, к кому именно нужно направить. Так, пациенту с жалобами на специфический кашель терапевт может выдать направления на дополнительные анализы и к пульмонологу, при жалобах на желудочно-кишечные боли — к гастроэнтерологу.

Как записаться к врачу через Госуслуги — пошаговая инструкция

Портал государственных услуг функционирует во всех субъектах России . С его помощью граждане могут получить доступ к множеству разных сервисов, в том числе – оформить запись на прием к нужному специалисту.

Для этого необходимо иметь подтвержденный аккаунт на портале, авторизоваться и найти нужную услугу в разделе “Здоровье”. Далее стоит проверить указанную в личном кабинете информацию (или ввести необходимые данные с нуля, если, например, на прием будет записан другой человек), а следом выбрать нужную медицинскую организацию, врача, дату и время посещения.

После того, как гражданин пройдет все этапы и подтвердит запись, информация о ней появится в личном кабинете. Если запись на прием к врачу оформляется для другого человека или ребенка, это необходимо указать в процессе, выбрав соответствующий пункт.

Шаг 1. Проверьте прикрепление к поликлинике

Чтобы проверить прикрепление к поликлинике на портале Госуслуги, нужно:

авторизоваться в личном кабинете и перейти в раздел “Здоровье”; проверить отображение прикрепления; если прикрепления нет из-за ошибки в данных, обратитесь в территориальный фонд или страховую организацию (ссылки на региональные офисы будут доступны в личном кабинете), дождитесь исправления и снова проверьте прикрепление.

В некоторые медорганизации можно записаться без прикрепления — актуальную информацию нужно будет уточнить у сотрудников по телефону.

Шаг 2. Подготовьте документы: ОМС, СНИЛС, направление (если нужно)

В большинстве случаев документы, которые потребуется для записи к врачу, — это полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС (при наличии, чаще всего при записи ребенка). Те же полис, СНИЛС и паспорт пациенту нужно иметь при себе и на приеме.

Если есть направление от врача первичного звена, то подготовьте и его.

Шаг 3. Выберите, кого записываете: себя, ребенка или другого человека

При необходимости гражданин может записать к врачу не только себя, но и ребёнка либо другого человека.

Шаг 4. Найдите поликлинику, врача и свободное время

Чтобы выбрать врача на портале Госуслуги, сначала из выпадающего списка медучреждений либо через карту России нужно выбрать поликлинику, затем специальность врача, затем фамилию. При выборе фамилии появится календарь, где зеленым будет отмечено свободно время у врача. Это время доступно для бронирования.

Шаг 5. Подтвердите запись и сохраните напоминание

После того, как выбрали время и подтвердили запись на прием, сервис сформирует страничку с данными вашей записи, а на указанную при регистрации почту придет письмо. Эксперты советуют сохранить скриншот экрана с подтвержденной записью, чтобы картинка была в телефоне при перебоях с интернетом. Также обязательно добавьте время записи в свой календарь, поставьте напоминание, если требуется.

Как записать ребенка или другого человека через Госуслуги

Чтобы записать ребенка через Госуслуги или родителя, понадобится указать определенную информацию о пациенте (например, ФИО, номер полиса, дату рождения и так далее).

Запись ребенка: какие данные нужны и как добавить в "Семью"

Чтобы через портал Госуслуги записать к врачу ребенка, в личном кабинете нужно указать данные ребенка: ФИО, дату рождения, номер полиса ОМС, СНИЛС. Далее система сохранит эту информацию в разделе “Семья” и будет автоматически заполнять поля с данными ребенка при следующей записи на прием.

Запись взрослого (не родственника): требования и ограничения

Записать на прием к врачу через Госуслуги можно любого человека, который прикреплен к поликлинике. Для этого понадобятся его личные данные: ФИО, дата рождения, полис ОМС, СНИЛС. Их нужно ввести в разделе "Услуги" → "Здоровье" → "Запись на прием к врачу".

Как отменить или перенести запись к врачу

Если по какой-либо причине гражданин не сможет попасть на прием к врачу в тот день или в то время, на которые был записан, у него есть возможность отменить запись к врачу через Госуслуги. Сделать это можно как через личный кабинет, открыв список оформленных записей, так и при помощи телефонного звонка в регистратуру нужного медучреждения.

Многие россияне в подобной ситуации предпочли бы не отменять, а перенести запись. Однако на портале Госуслуги в настоящий момент подобная функция не предусмотрена, а для того, чтобы перенести прием на новую дату, необходимо отменить уже оформленную запись. Для этого необходимо найти ее в личном кабинете и нажать кнопку “Отменить”. После этого уже знакомую процедуру придется повторить заново.

“Поскольку сервисы, открывающие запись на прием к врачу, имеют ограниченное количество слотов, всякий раз, если по какой-то причине вы не можете посетить врача, необходимо отменить время приема. Это даст возможность другому пациенту попасть на прием к врачу”, – говорит заведующая кафедрой сестринского дела медицинского факультета Университета " Синергия " Наталья Шустикова.

Изменить дату или время визита позволяют некоторые инфоматы, однако в данном случае все зависит от функционала конкретного устройства.

Другие способы записаться к врачу онлайн

Запись на прием к врачу через портал Госуслуги — самый распространенный способ, но есть и альтернативы. В отдельных субъектах существуют свои особые сервисы, при помощи которых гражданин также может забронировать для себя время в графике работы нужного врача.

Региональные порталы: mos.ru, "Здоровье петербуржца", ЕМИАС и другие

Жители столицы могут записаться к врачу при помощи порталов mos.ru или emias.info

Аналогичные сервисы существуют и в других российских регионах, например, жители Санкт-Петербурга могут записаться к врачу по направлению и без через сайт “Здоровье петербуржца”

Альтернатива порталу Госуслуги есть и в Красноярске – сервис Веб-регистратура.ру с дополнительной опцией по домашнему адресу пациента определить участок и врача.

Жители Екатеринбурга, прикрепленные к поликлинике, могут записаться к врачу на medincom.info

Мобильные приложения и Telegram-боты для записи

Чтобы воспользоваться услугой записи на прием к врачу на портале Госуслуги, гражданам не обязательно открывать браузер на своем ПК. Соответствующее приложение можно установить на смартфон.

В отдельных субъектах даже появились специализированные чат-боты, при помощи которых также можно забронировать для себя определенные дату и время в рабочем графике нужного врача. Такая возможность, к примеру, есть у москвичей, тем более что в столице функционирует сразу несколько таких сервисов в Telegram — @MosUslugiBot или @EmiasInfoBot.

Запись по телефону и лично в поликлинике

Далеко не всегда есть возможность воспользоваться онлайн-сервисами для записи на прием, да и технические сбои в работе порталов также не исключены. Записаться на прием к врачу можно и классическими способами, например, по телефону. Также доступна привычная запись в регистратуре медучреждения.

Единый номер 122: как работает и что можно заказать

По единому бесплатному номеру 122, запущенному в разгар COVID-19, сейчас можно записаться к врачу, вызвать специалиста на дом, получить консультацию по вопросам вакцинации и по вопросам службы по контракт — об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

Электронные терминалы (инфоматы) в поликлиниках: как пользоваться

Во многих российских поликлиниках установлены специальные устройства (инфоматы), которые также позволяют оформить электронную запись к нужным специалистам. Этими терминалами можно воспользоваться во время личного визита, указав запрашиваемые системой данные. Некоторые инфоматы также позволяют распечатать бумажный талон, на котором будет указана вся ключевая информация по оформленной записи.

Можно ли попасть к врачу без предварительной записи?

В отдельных случаях для того, чтобы попасть на прием к врачу, гражданину не требуется предварительная запись. Исключение, когда примут без талона, может быть сделано по уважительной причине, например:

пациент жалуется на острую боль (при этом принять гражданина должны в любом медучреждении, не только в той поликлинике, к которой он официально прикреплен) и при других неотложных состояниях;

у пациента есть законное право попасть на прием вне очереди;

человек получил соответствующее направление из рук дежурного администратора.



оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному При неотложных состояниях пациент принимается без предварительной записи в течение двух часов. Это закреплено в приложении № 6 к положению об организацииоказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2025 г. № 202н

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В этом разделе собрали ответы на наиболее частые вопросы читателей РИА Новости.

Нужно ли прикрепляться к поликлинике для записи через Госуслуги?

Да, для записи через Госуслуги нужно предварительно прикрепиться к поликлинике. Прикрепление к поликлинике нужно, чтобы гражданина могли обслужить по полису ОМС, не важно, каким способом он записался на прием.

Что делать, если нет свободных талонов у нужного врача?

Согласно главе 7 постановления правительства РФ от 27.12.2024 № 1940 “О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов”, плановый приём у профильного специалиста (например, офтальмолога или невролога) должен быть организован не позднее 14 календарных дней с момента обращения, у терапевта – не позднее 24 часов с момента обращения при остром состоянии, при подозрении на онкологическое заболевание – не более трех суток.

Если у нужного врача узкой специальности в данный момент нет свободных талонов, попробуйте позвонить в регистратуру поликлиники и встать в лист ожидания.

Можно ли записаться к врачу без полиса ОМС?

Записаться на прием через портал Госуслуги без полиса ОМС не получится. Однако попасть к врачу для оказания экстренной помощи можно и совсем не имея полиса. Ещё одно исключение – медицинские услуги на платной основе.

Как проверить, к какой поликлинике я прикреплен?

Проверить прикрепление к поликлинике можно в разделе “Услуги” → “Здоровье” → “Прикрепление к поликлинике”/”Сведения о прикреплении к медицинской организации”.

Советы экспертов и рекомендации

Существуют различные причины, по котором запись на прием к врачу может быть недоступна. Так, на портале госуслуг указано, что у гражданина не получится записаться к врачу на те же время и дату, на которые он уже записан к другому специалисту.

Еще одна возможная причина – временный сбой в работе сервиса, из-за которого часть представленных услуг может быть недоступна. В данном случае можно посоветовать повторить попытку чуть позже, когда неполадки будут исправлены.

Проблемы с полисом ОМС также могут стать причиной, по которой запись к врачу окажется недоступной. Первым делом стоит проверить правильность введенных данных.

Если гражданин не находит на портале нужной поликлиники или специалиста, вероятно, для записи на прием в данном случае нужно прикрепление или направление от другого врача.

По данным Минздрава РФ, до 80% записей на прием оформляется онлайн. Однако если запись к врачу онлайн недоступна, можно попробовать добиться желаемого иначе (обратиться в регистратуру, прийти в поликлинику лично).

График приема пациентов у большинства врачей расписан буквально по минутам, а потому любое опоздание крайне нежелательно. В том случае, если гражданин по той или иной причине все же не успел явиться к доктору в назначенное время, ему могут быть предложены различные варианты дальнейшего развития событий.

Так, если пациент опоздал на прием к терапевту или педиатру, ему могут предложить запись на другое удобное время либо направить к дежурному врачу. В том случае, если гражданин должен был попасть на прием к одному из узких специалистов, все будет зависеть от расписания доктора в этот конкретный день. При наличии свободного времени пациента могут принять в тот же день, но в другое доступное время, если такой возможности нет – подскажут, как записаться на другую дату.

"Для нас очень важно, чтобы пациент заранее отменял приём, если понимает, что не сможет прийти. Это про заботу друг о друге: на ваше место мы можем принять человека, который ждёт помощь прямо сегодня. Когда запись пропадает в пустоту, это лишает другого пациента возможности получить консультацию вовремя. Поэтому простое предупреждение — даже за пару часов — действительно делает нашу работу качественнее", – говорит Ирина Яковлева, терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог, невролог сети клиник “ГорКлиника” с 45-летним стажем работы.