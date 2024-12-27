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Природный склад витаминов: необычные свойства ежевики

Ежевика: польза и вред, витамины, свойства для здоровья организма человека

Природный склад витаминов: необычные свойства ежевики

яРастущая в колючих кустах сочная ежевика вместе с другими ягодами летнего сезона входит в список суперфудов — продуктов, богатых различными витаминами и... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:07:00+03:00

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2024-12-27T14:07:00+03:00

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яРастущая в колючих кустах сочная ежевика вместе с другими ягодами летнего сезона входит в список суперфудов — продуктов, богатых различными витаминами и другими биологически активными веществами. РИА Новости вместе с нутрициологом, специалистом по правильному питанию и коррекции веса Светланой Александровой рассказывает о необычных полезных свойствах ежевики, ее помощи в укреплении здоровья мужчин и женщин, а также раскрывает секрет выбора самых вкусных ягод.ЕжевикаЕжевика — ягода с вековой историей. Древние греки и римляне считали ее плоды каплями крови титанов, раненных в битве с богами. Следовательно, они наделены мощной исцеляющей силой. По этой причине их активно использовали как лекарственное растение: листья и ягоды были основным ингредиентом мазей, настоек и исцеляющих напитков.Коренные американцы тоже употребляли кисло-сладкие ягоды в пищу и использовали их для окрашивания шкур животных. В Европе густыми ежевичными кустарниками с острыми, толстыми колючками засеивали поля вокруг деревень для защиты от нападения мародеров или диких животных на местность. В Древней Руси считалось, что ягода наделена волшебными свойствами, поэтому часто использовали ее в бытовой магии и собирали ежевику только в определенную фазу луны.Сегодня ежевика считается самой полезной ягодой, превосходя по наличию полезных веществ "родственницу" малину и чуть уступая летнему суперфуду голубике. Причем богатство состава не зависит от того, где была выращена ягода — в садовых, специально промышленных или диких условиях.СоставВ 100 граммах ежевики содержится:Наибольшую ценность ежевики показывает содержание витаминов, минералов и других ценных веществ. Самое важное — ежевика содержит ферменты, которые помогают усваиванию и активации минералов.Также ягода богата жирными кислотами — в 100 граммах содержится дневная норма Омега-3 и Омега-6. Еще одни ценные компоненты ежевики — пектин и полифенолы. Пектин снижает уровень холестерина в крови и замедляет развитие атеросклероза. Полифенолы — это антоцианы, которые снижают риск образования тромбов и развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, некоторых видов рака. Также в ежевике содержатся салициловая, яблочная, лимонная, винная и никотиновая кислоты. Последняя особо полезна для сердечников.Какие витамины и минералы содержитВ ягодах ежевики высокое содержание:Витамины Р, РР и К тоже присутствуют, но их чуть меньше. Минеральный состав: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо, марганец, селен, цинк и медь.КалорийностьЕжевика — низкокалорийный продукт, который содержит мало сахара и много клетчатки в составе. В 100 граммах ягод всего 34 ккал.Польза для организма человекаПо словам Светланы Александровой, ежевика укрепляет иммунитет и стимулирует обмен веществ. Также она не хуже малины способна сбивать температуру и бороться с инфекциями. Кроме этого, данная ягода защищает клетки от повреждений свободными радикалами, которые связаны с возрастными заболеваниями и ранним старением — высокое содержание витамина C способствует выработке коллагена.Ягода особо полезна для зрения — лютеин и витамин А, содержащиеся в ежевике, замедляют дегенеративные возрастные изменения глаза и способствуют укреплению зрения. А марганец, также имеющийся в плодах, улучшает функции мозга. Совместно с полифенолами, а именно ресвератролом, и другими соединениями он снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний: болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера.Американские ученые доказали пользу ежевики для полости рта. Согласно проведенному исследованию, экстракт ежевики препятствует размножению бактерий и некоторых грибов, провоцирующих кариес и заболевания десен. А масло ежевики активно используется в косметологических целях, так как отлично борется с акне, увлажняет кожу и укрепляет волосы.Благодаря высокому содержанию клетчатки ежевика способна нормализовать пищеварение и сохранить здоровье кишечника. Ягода помогает и при повышенной тревожности, полезна для костей — витамин К участвует в выработке белка, который поддерживает здоровье костей и суставов.Особые свойстваРазнообразие антиоксидантов и антоцианинов в ежевике, согласно научным исследованиям, блокируют окислительный процесс, который провоцирует рост раковых клеток. К тому же ягода идеально подходит диабетикам, так как содержит мало сахара и не провоцирует скачки глюкозы в крови. В составе ежевики присутствуют ферменты, ингибирующие альфа-амилазу и альфа-глюкозидазу, которые отвечают за повышение уровня сахара в крови.Но ежевика не ограничивается только этим. Ягода полезна для здоровья людей любого возраста и пола.Для женщинКак отмечает Светлана Александрова, ежевика оказывает благоприятное действие на нервную систему, успокаивает при неврозах, улучшает сон, помогает работе мозга. Она считается "женской ягодой", так как оказывает положительное влияние на представительниц прекрасного пола: полезна как девушкам, имеющим проблемы с менструальным циклом (болезненность, нерегулярность), так и женщинам, переживающим климакс.Для мужчинЕжевика нормализует функции мочеполовой системы, профилактирует рак простаты и очень полезна для сердца: антиоксиданты снижают уровень холестерина, а некоторые витамины защищают сердце и сосуды. К тому же ягода нейтрализует мышечную боль после интенсивных физических нагрузок и предотвращает воспалительные процессы в суставах.Американские ученые доказали — ежевика ускоряет процесс сжигания жира и улучшает чувствительность к инсулину у мужчин.Для детейЕжевика — незаменимый продукт для детей, благодаря высокому содержанию витамина K, необходимого для здорового роста и укрепления костей. Ягоды также укрепляют иммунитет и повышают настроение, являясь полезным перекусом.Возможный вред и противопоказанияПо словам Светланы Александровой, несмотря на все полезные свойства, некоторым людям стоит ограничить употребление этой ягоды. В первую очередь от ежевики следует отказаться людям, у которых диагностирован гастрит с повышенной кислотностью, язва и другие заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Ежевика также противопоказана при патологиях почек, мочевыделительной системы и свертывающей системы крови, индивидуальной непереносимости. Молодым мамам во время грудного вскармливания стоит воздержаться от ежевики, чтобы не вызвать аллергию у ребенка."Также следует соблюдать осторожность, если принимаете кроворазжижающие препараты: витамин К может снижать действие некоторых из них, поэтому необходимо проконсультироваться с врачом", — предупреждает нутрициолог.В целом ежевика не наносит вреда здоровью человека, если не злоупотреблять ей. Переедание ягодой, особенно на голодный желудок, может привести к аллергической реакции, боли в животе.Рекомендации по употреблению и норма в суткиСуточная норма ежевики для взрослого здорового человека, рекомендуемая диетологами — 200-300 грамм. Светлана Александрова рекомендует употреблять ежевику свежей и замораживать на зиму, чтобы по максимуму сохранить полезные свойства.В морозилке ежевика сохраняет все свои полезные свойства в течение 9 месяцев. При тепловой обработке многие действующие полезные вещества, особенно витамины и фитонциды, быстро разрушаются.Применение ежевикиВ основном ежевику просто едят, насыщая свой организм полезными витаминами для укрепления иммунитета перед предстоящими осенью и зимой. Часто, как и малина, она применяется в качестве основного источника витамина C во время лечения простуды и гриппа. Причем полезны не только свежие ягоды — чай из плодов и листьев ежевики снижает температуру, лечит головную боль и оказывает общее успокаивающее действие.Ежевика лечит не только простуду, поэтому активно используется в народной медицине и рекомендуется для введения в рацион врачами. А кисло-сладкий вкус и насыщенный цвет ягоды делает ее универсальным ингредиентом в кулинарии.В кулинарииДля длительного хранения свежую ежевику перерабатывают в варенье, джемы, компот, сироп или перетирают ее с сахаром. Листья ежевики можно просто засушить и в дальнейшем использовать их для приготовления чая.Ягода нередко встречается в различных десертах и выпечке: мороженом, сорбете, пирогах, рулетах, булочках, маффинах, слойках, маннике, тортах. В кондитерских изделиях ежевика часто выступает главным ингредиентом — из нее готовят начинку в виде желе, джема или мусса. Творожная запеканка с ежевикой обладает специфичным вкусом, но может стать отличным диетическим блюдом на завтрак или ужин. Если не хочется сладкого, можно приготовить овощной салат с фетой и ежевикой. Для него понадобится смесь салатных листьев, 3-4 помидора, горсть ежевики, 100 грамм феты и один болгарский перец.Также можно приготовить ежевичный соус к мясу, а любителям домашнего спиртного следует обратить внимание на ежевичный ликер или вино.В медицине"Черная малина" лечит не только простуду. Ежевику часто рекомендуют диетологи людям, стремящимся сбросить лишний вес — количество сахара в ягоде не превышает уровень клетчатки и не повышает уровень глюкозы в крови, способствуя быстрому насыщению.Незрелые плоды ежевики обладают вяжущим действием и помогают при диарее, зрелые, наоборот, имеют легкий слабительный эффект. Сторонники народной медицины используют листья ежевики для лечения запоров и очищения организма от шлаков и токсинов. К тому же отвары из ежевики восстанавливают кишечник при обострении гастрита. В период климакса и во время ПМС врачи рекомендуют пить ежевичный сок или чай из свежих ягод.Как выбрать и хранить ежевикуСезон некоторых сортов ежевики начинается с конца июля, но в супермаркетах привозные и выращенные в промышленных условиях ягоды встречаются круглый год. Лучше всего отдавать предпочтение дикой или садовой ягоде — в них больше ценных веществ. Хотя плоды, выращенные в специальных условиях, нельзя назвать совсем бесполезными.Дикая ежевика растет в августе-сентябре в лесах в местности с умеренным и теплым климатом. Также ее можно встретить на влажных землях рядом с реками и ручьями. Если у вас есть возможность порадовать себя лесными ягодами, собирайте ежевику рано утром, выбирая растения, расположенные вдали от дороги. Срывать ягоды нужно аккуратно вместе с плодоножкой. Собранные ягоды обязательно прикройте от солнца и оберегайте от тряски при транспортировке.Садовая ежевика продается в разгар сезона в продуктовых магазинах и на рынках. Выбирая ежевику, осмотрите ее. Удачные ягоды должны быть глубокого черного оттенка, без неестественного блеска и каких-либо повреждений. При ощупывании они не сильно плотные и не сильно мягкие. Если ягода плотная, она будет слегка кисловатой. Совсем мягкий плод, не выдерживающий легкое нажатие, скорее всего скоро испортится или уже испорчен. Если вы покупаете ягоду в стакане или лотке, поднимите его и осмотрите снизу на наличие плесени. Случается так, что лоток непрозрачный. Тогда понюхайте ягоды через отверстия на упаковке.Свежие ягоды хранятся в холодильнике 2-4 дня. После они могут начать гнить и покрываться плесенью. Для длительного хранения их можно поместить в морозилку.Популярные вопросыОтветы от экспертов на популярные вопросы:Можно ли беременным?Ежевика не противопоказана беременным, только в случае индивидуальной непереносимости или наличия других хронических заболеваний, при которых ягоду нельзя есть. Главное — соблюдать норму, иначе можно вызвать симптомы аллергии. В любом случае, если остались сомнения, следует проконсультироваться с врачом.С какого возраста можно давать ребенку?Есть мнение, что до 12 месяцев ежевику нельзя включать в рацион ребенка. Однако в этом вопросе все индивидуально. В целом врачи разрешают давать ягоду малышам 8-9 месяцев, постепенно вводя ее в меню ребенка и наблюдая за его реакцией. Сначала следует начинать с половинки ягоды. Если реакции нет, можно постепенно увеличить порцию, давая по половинке несколько раз в 1-2 недели. Также из ежевики можно приготовить пюре или добавить ее в творожок или йогурт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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