https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

Неовласовцы кривляются на пепелище

Неовласовцы кривляются на пепелище - РИА Новости, 27.03.2024

Неовласовцы кривляются на пепелище

О теракте в "Крокус Сити Холле" до сих пор трудно писать без слез. Люди едут туда со всей Москвы, несут цветы, массово сдают кровь, перечисляют сотни миллионов... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:00

2024-03-27T08:00

2024-03-27T08:04

теракт в "крокус сити холле"

аналитика

россия

москва

санкт-петербург

гавриил попов

дмитрий назаров (актер)

тимати (тимур юнусов)

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О теракте в "Крокус Сити Холле" до сих пор трудно писать без слез. Люди едут туда со всей Москвы, несут цветы, массово сдают кровь, перечисляют сотни миллионов рублей в помощь пострадавшим. Скорбь объединяет миллионы россиян, живущих по всему свету. И только наша самоназначенная "культурная элита" (право, Роскомнадзору пора запретить это словосочетание как последнее ругательство) пляшет и кривляется на пепелище.Народный артист России Дмитрий Назаров прочитал и выложил в соцсети издевательский стишок о погибших в "Крокусе". Да-да, вы не ошиблись, он до сих пор числится "народным артистом России".Вылезли какие-то голозадые блогерши, какие-то, прости господи, инфлюенсерки со скидкой за ночь и пошли отбеливать террористов: ах, мол, их жестко задержали. Террористов стали вдруг называть "ребятами" — тренд запустил рэпер-миллионер Тимати. Вообще-то, в России мы называем убийц убийцами. Для нас они выродки, мы желаем им нескорой и мучительной смерти. Но нет, для кого-то они, оказывается, "ребята".Издание "Медуза"* со скорбью подметило, что задержанные "выглядели плохо" и проявляли симптомы "депрессии". Мы видели эти симптомы. Что-то подсказывает, что в колонии "Черный дельфин" депрессия террористов усугубится.Не смогла остаться в стороне и культурная столица. Некий Николай Конашенок из Петербурга порвал интернет буквально несколькими постами. Цитируем: "Пикник" чудовищная группа, но все же мелковато, вот сборный бы концерт "Брат-2"... А вот на концертах западных звезд, даже "в симфоническом исполнении" ничего подобного не происходит". Смотрим дальше. "Почему "Крокус", а не Кремль?" — продолжал отжигать наш герой.Мы с интересом ждали новых откровений, но отважный Николай почему-то вдруг потер свои посты, купил билет на самолет в Ереван и помчался в Пулково, где его незамедлительно и приняли под белые руки. Думается, в отделении полиции он получил ответы на все интересующие его вопросы и именно поэтому записал и выложил в соцсети свое извинение.Честно говоря, эта манера нагадить и стремительно извиниться напоминает бессмертную поэму "Москва — Петушки": "И немедленно выпил".Натурально, общественность заинтересовалась Николаем — что за удивительный человек такой живет в Петербурге? Как часто это бывает сегодня, он оказался мужем своей жены. Его супруга Роксана Шатуновская является гендиректором арт-пространства "Новая Голландия" — вернее, являлась до вчерашнего дня.Новая Голландия — это красивейший архитектурный комплекс времен Петра I, а арт-пространство — просто газон внутри, на газоне стоят стульчики и абстрактные композиции из деревянных планочек, на стульчиках сидят хипстеры и ругают Путина. Еще там есть сверхдорогой ресторан, пространство под выставки, в общем, место гендира здесь — это очень сочная синекура. До этого Шатуновская запускала музей "Гараж" в Москве. Светская львица типа.Общественность не поленилась залезть в соцсети Роксаны. Буквально месяц назад она вспоминала, как была "поражена новостью об этой глупой и бессмысленной войне." А сразу после объявления СВО написала у себя в соцсетях War Pigs — "военные свиньи". Сейчас посты потерты, но интернет ведь все помнит.Вчера Роксана объявила, что уходит с поста и теперь всеми способами изображает из себя "жертву режима". Но вопросы остаются — в основном вечный русский вопрос "да как же он служил в очистке?". А еще: это нормально вообще, что у нас такая "культурная элита"? Современное искусство точно должно идти в одном комплекте с ненавистью к России?Можно было бы не копаться в этом мусоре, не будь он так токсичен. Эти дамы полусвета и их мужья действительно являются для некоторых ролевыми моделями — ну как же, шальные, невесть чем заработанные деньги, доступ к "элитной" тусовке, светские знакомства. Но все это буквально токсичные отходы нашей страны. Они делают ненависть к России модной, стильной, молодежной.Специалисты центра "Э" хорошо разбираются в радикальных организациях — в их списках есть и правые, и левые, и укронацисты, и разнообразные исламисты. Но неужели никто не видит, что секта "людей со светлыми лицами" сегодня — это идеальный рассадник терроризма?Там есть и слепое религиозное, до кровавых мозолей на лбу поклонение Западу. И оголтелая ненависть к нашей с вами стране. И жесточайший социальный расизм: мир делится на уберменшей из "тусовки" и миллионы унтерменшей — а это все мы с вами, дорогие читатели. Уж как нас ни называли — и "рабами", и "быдлом". В эпоху Болотной мы были "люди с плохими зубами", незабываемый мем, конечно.Сегодня "эти ребята" не просто оправдывают терроризм. Из их рядов вербуются совершенно конкретные преступники и убийцы типа Дарьи Треповой или тех "артистов больших и малых театров", которые подались в РДК** и "Легион "Свобода России"**.Вся эта зараза копилась десятилетиями. Путин недавно вспоминал о власовцах, требуя беспощадно преследовать сегодняшних предателей. Но ведь в любви к генералу Власову сходились самые разные представители нашей "культэлиты". Был такой журналист-националист Егор Просвирнин. Он матерными словами ругал в эфире Зою Космодемьянскую, зато увлеченно хвалил генерала Власова.Целую книгу о генерале-предателе написал бывший мэр Москвы Гавриил Попов, она переведена на английский и до сих пор свободно продается в интернете. В интервью "Радио Свобода"* в 2009 году Попов говорил: "Я считаю программу Власова, которую он разработал для России, выдающимся документом. Если бы я его знал, когда мы создавали Межрегиональную группу или "Демократическую Россию", я бы сказал — кроме программы Власова, лучше не придумаешь. Это замечательный документ, какой должна быть демократическая, свободная Россия".То есть на обожании генерала-предателя сходились представители самых противоположных лагерей. И вместе они влияли на чувствительные мозги подрастающих поколений. Сегодняшние деятели из РДК** под водительством террориста и экстремиста Ильи Пономарева*** тоже вдохновляются идеями Власова и обещают "пойти дальше".А питательная среда для этих негодяев — вот это вот псевдокультурное болотце. Там решили, что интеллектуал должен непрестанно целовать сапоги западному начальству, а иначе его назначат "быдлом". Но вы что-то упустили, ребята, это так больше не работает.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.** Запрещенная в России террористическая организация.*** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240325/nazarov-1935646603.html

https://ria.ru/20240326/terakt-1935791125.html

https://ria.ru/20240325/shatunovskaya-1935775735.html

https://ria.ru/20240324/rossiya-1935532517.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

https://ria.ru/20240324/artisty-1935534390.html

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аналитика, россия, москва, санкт-петербург, гавриил попов, дмитрий назаров (актер), тимати (тимур юнусов), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), пикник, крокус сити холл