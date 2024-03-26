https://ria.ru/20240326/avtor-1935797646.html

Раскрыты неожиданные подробности об авторе постов про теракт в "Крокусе"

Раскрыты неожиданные подробности об авторе постов про теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Раскрыты неожиданные подробности об авторе постов про теракт в "Крокусе"

Петербуржец Николай Конашенок, ранее опубликовавший неоднозначные посты о теракте в "Крокус Сити Холле", реставрировал старинную мебель со свалок, пишет портал... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T05:24

2024-03-26T05:24

2024-03-26T05:24

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

зеленогорск

россия

московская область (подмосковье)

виталий милонов

крокус сити холл

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Петербуржец Николай Конашенок, ранее опубликовавший неоднозначные посты о теракте в "Крокус Сити Холле", реставрировал старинную мебель со свалок, пишет портал MSK1.Как утверждается в материале, мужчина работал журналистом в крупных редакциях, переводил книги с английского и турецкого языков. При этом в последние годы он занимался реставрацией старинной мебели, "которую находил на свалках". У него имеется мебельное ателье и доля в одном петербургских баров.Петербургские СМИ летом 2020 года писали о скандале с участием Конашенка, когда тот самовольно разобрал дореволюционную изразцовую печь в заброшенном аварийном доме в Зеленогорске, после чего выставил изразцы (керамические плитки, используемые для облицовки. – ред.) на продажу. После того, как объявление привлекло внимание защитников культурного наследия, он вернул их собственнику, свои действия он объяснил желанием найти человека, который бы занялся их сохранением.В понедельник вечером в аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии он принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Неоднозначные посты мужчины о теракте были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями. Жена Конашенка Роксана Шатуновская, возглавлявшая петербургское АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".

https://ria.ru/20240326/terakt-1935791125.html

зеленогорск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, зеленогорск, россия, московская область (подмосковье), виталий милонов, крокус сити холл, пулково (аэропорт)