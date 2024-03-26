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Раскрыты неожиданные подробности об авторе постов про теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:24 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/avtor-1935797646.html
Раскрыты неожиданные подробности об авторе постов про теракт в "Крокусе"
Раскрыты неожиданные подробности об авторе постов про теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Раскрыты неожиданные подробности об авторе постов про теракт в "Крокусе"
Петербуржец Николай Конашенок, ранее опубликовавший неоднозначные посты о теракте в "Крокус Сити Холле", реставрировал старинную мебель со свалок, пишет портал... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T05:24
2024-03-26T05:24
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
зеленогорск
россия
московская область (подмосковье)
виталий милонов
крокус сити холл
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Петербуржец Николай Конашенок, ранее опубликовавший неоднозначные посты о теракте в "Крокус Сити Холле", реставрировал старинную мебель со свалок, пишет портал MSK1.Как утверждается в материале, мужчина работал журналистом в крупных редакциях, переводил книги с английского и турецкого языков. При этом в последние годы он занимался реставрацией старинной мебели, "которую находил на свалках". У него имеется мебельное ателье и доля в одном петербургских баров.Петербургские СМИ летом 2020 года писали о скандале с участием Конашенка, когда тот самовольно разобрал дореволюционную изразцовую печь в заброшенном аварийном доме в Зеленогорске, после чего выставил изразцы (керамические плитки, используемые для облицовки. – ред.) на продажу. После того, как объявление привлекло внимание защитников культурного наследия, он вернул их собственнику, свои действия он объяснил желанием найти человека, который бы занялся их сохранением.В понедельник вечером в аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии он принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Неоднозначные посты мужчины о теракте были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями. Жена Конашенка Роксана Шатуновская, возглавлявшая петербургское АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
https://ria.ru/20240326/terakt-1935791125.html
зеленогорск
россия
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происшествия, зеленогорск, россия, московская область (подмосковье), виталий милонов, крокус сити холл, пулково (аэропорт)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Зеленогорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Виталий Милонов, Крокус Сити Холл, Пулково (аэропорт)
Раскрыты неожиданные подробности об авторе постов про теракт в "Крокусе"

MSK1: муж экс-директора "Новой Голландии" реставрировал мебель со свалок

© МВД РФНиколай Конашенок
Николай Конашенок - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© МВД РФ
Николай Конашенок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Петербуржец Николай Конашенок, ранее опубликовавший неоднозначные посты о теракте в "Крокус Сити Холле", реставрировал старинную мебель со свалок, пишет портал MSK1.
Как утверждается в материале, мужчина работал журналистом в крупных редакциях, переводил книги с английского и турецкого языков. При этом в последние годы он занимался реставрацией старинной мебели, "которую находил на свалках". У него имеется мебельное ателье и доля в одном петербургских баров.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Стало известно, куда хотел убежать автор постов о теракте в "Крокусе"
02:19
Петербургские СМИ летом 2020 года писали о скандале с участием Конашенка, когда тот самовольно разобрал дореволюционную изразцовую печь в заброшенном аварийном доме в Зеленогорске, после чего выставил изразцы (керамические плитки, используемые для облицовки. – ред.) на продажу. После того, как объявление привлекло внимание защитников культурного наследия, он вернул их собственнику, свои действия он объяснил желанием найти человека, который бы занялся их сохранением.
В понедельник вечером в аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии он принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Неоднозначные посты мужчины о теракте были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями. Жена Конашенка Роксана Шатуновская, возглавлявшая петербургское АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияЗеленогорскРоссияМосковская область (Подмосковье)Виталий МилоновКрокус Сити ХоллПулково (аэропорт)
 
 
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