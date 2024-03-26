https://ria.ru/20240326/terakt-1935782852.html

Задержанный в "Пулково" автор постов о теракте в "Крокусе" извинился

Задержанный в "Пулково" автор постов о теракте в "Крокусе" извинился - РИА Новости, 26.03.2024

Задержанный в "Пулково" автор постов о теракте в "Крокусе" извинился

Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, задержанный в аэропорту "Пулково" после своих неоднозначных постов о теракте в "Крокус Сити Холле", принес извинения... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:05

2024-03-26T00:05

2024-03-26T10:30

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

россия

украина

виталий милонов

маргарита симоньян

пулково (аэропорт)

крокус

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, задержанный в аэропорту "Пулково" после своих неоднозначных постов о теракте в "Крокус Сити Холле", принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм, следует из видео, распространенного пресс-службой регионального главка МВД России.В понедельник вечером в аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье."Я... разместил в социальной сети... два поста... Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм – совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения", — говорит мужчина на видео.Посты Конашенка были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал обратиться в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями". Жена Конашенка Роксана Шатуновская, возглавлявшая АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. В понедельник суд отправил их под арест.

https://ria.ru/20240325/zakharova-1935782142.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935781793.html

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владимир путин, россия, украина, виталий милонов, маргарита симоньян, пулково (аэропорт), крокус, следственный комитет россии (ск рф)