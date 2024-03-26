Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в "Пулково" автор постов о теракте в "Крокусе" извинился - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:05 26.03.2024 (обновлено: 10:30 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/terakt-1935782852.html
Задержанный в "Пулково" автор постов о теракте в "Крокусе" извинился
Задержанный в "Пулково" автор постов о теракте в "Крокусе" извинился - РИА Новости, 26.03.2024
Задержанный в "Пулково" автор постов о теракте в "Крокусе" извинился
Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, задержанный в аэропорту "Пулково" после своих неоднозначных постов о теракте в "Крокус Сити Холле", принес извинения... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:05
2024-03-26T10:30
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
россия
украина
виталий милонов
маргарита симоньян
пулково (аэропорт)
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935789277_0:35:664:408_1920x0_80_0_0_840e729a25b8567e82128b96acdc4d0f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, задержанный в аэропорту "Пулково" после своих неоднозначных постов о теракте в "Крокус Сити Холле", принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм, следует из видео, распространенного пресс-службой регионального главка МВД России.В понедельник вечером в аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье.&quot;Я... разместил в социальной сети... два поста... Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм – совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения&quot;, — говорит мужчина на видео.Посты Конашенка были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал обратиться в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями". Жена Конашенка Роксана Шатуновская, возглавлявшая АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. В понедельник суд отправил их под арест.
https://ria.ru/20240325/zakharova-1935782142.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935781793.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935789277_0:0:636:477_1920x0_80_0_0_2f290024f2f1203bf490e1368f52c5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, виталий милонов, маргарита симоньян, пулково (аэропорт), крокус, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Россия, Украина, Виталий Милонов, Маргарита Симоньян, Пулково (аэропорт), Крокус, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный в "Пулково" автор постов о теракте в "Крокусе" извинился

Задержанный в "Пулково" автор спорных постов о теракте в "Крокусе" извинился

© МВД РФНиколай Конашенок
Николай Конашенок - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© МВД РФ
Николай Конашенок
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, задержанный в аэропорту "Пулково" после своих неоднозначных постов о теракте в "Крокус Сити Холле", принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм, следует из видео, распространенного пресс-службой регионального главка МВД России.
В понедельник вечером в аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Захарова высмеяла заявления госдепа о непричастности Украины к теракту
Вчера, 23:56
«

"Я... разместил в социальной сети... два поста... Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм – совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения", — говорит мужчина на видео.

Посты Конашенка были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал обратиться в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями".
Жена Конашенка Роксана Шатуновская, возглавлявшая АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.
Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. В понедельник суд отправил их под арест.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Генпрокуратура описала масштаб теракта в "Крокусе"
Вчера, 23:51
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимир ПутинРоссияУкраинаВиталий МилоновМаргарита СимоньянПулково (аэропорт)КрокусСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала