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Форум "Союзное государство. Научный прорыв" - РИА Новости, 27.03.2024
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Союзное государство
 
12:54 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/forum-1935887633.html
Форум "Союзное государство. Научный прорыв"
Форум "Союзное государство. Научный прорыв" - РИА Новости, 27.03.2024
Форум "Союзное государство. Научный прорыв"
РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:54
2024-03-27T12:54
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
андрей фурсенко
юрий борисов (роскосмос)
российская академия наук
минск
москва
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Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв". Начало прямой трансляции 29 марта в 10:00.Участники:— государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;— помощник Президента Российской Федерации Андрей ФУРСЕНКО;— министр образования Республики Беларусь Андрей ИВАНЕЦ;— министр науки и высшего образования Валерий ФАЛЬКОВ;— президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил КОВАЛЬЧУК;— председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир ГУСАКОВ;— президент Российской академии наук Геннадий КРАСНИКОВ;— заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей ЧИЖИК;— ректор Белорусского национального технологического университета Сергей ХАРИТОНЧИК;— ректор Нижегородского государственного технологического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей ДМИТРИЕВ;— председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергей ШЛЫЧКОВ.В рамках форума планируется видеомост с институтами и предприятиями Минска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.Мероприятие приурочено ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля. Цели проведения форума — укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества между Россией и Беларусью, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы наших ученых и молодых исследователей, развитие единого образовательного пространства и реализация совместных проектов в области высшего технического образования. В рамках мероприятия также запланировано видеообращение космонавтов российско-белорусского экипажа 21-й экспедиции с Международной космической станции.Организаторами форума выступают Постоянный Комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня".Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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7 495 645-6601
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353
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353
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Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв"
Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв". Начало прямой трансляции 29 марта в 10:00.
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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, андрей фурсенко, юрий борисов (роскосмос), российская академия наук, минск, москва, видео
Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев, Андрей Фурсенко, Юрий Борисов (Роскосмос), Российская академия наук, Минск, Москва, Союзное государство
Форум "Союзное государство. Научный прорыв"
Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв". Начало прямой трансляции 29 марта в 10:00.
2024-03-27T12:54
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Форум "Союзное государство. Научный прорыв"

Читать ria.ru в
Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв". Начало прямой трансляции 29 марта в 10:00.
Участники:
— государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
— помощник Президента Российской Федерации Андрей ФУРСЕНКО;
— министр образования Республики Беларусь Андрей ИВАНЕЦ;
— министр науки и высшего образования Валерий ФАЛЬКОВ;
— президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил КОВАЛЬЧУК;
— председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир ГУСАКОВ;
— президент Российской академии наук Геннадий КРАСНИКОВ;
— заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей ЧИЖИК;
— ректор Белорусского национального технологического университета Сергей ХАРИТОНЧИК;
— ректор Нижегородского государственного технологического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей ДМИТРИЕВ;
— председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергей ШЛЫЧКОВ.
В рамках форума планируется видеомост с институтами и предприятиями Минска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.
Мероприятие приурочено ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля. Цели проведения форума — укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества между Россией и Беларусью, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы наших ученых и молодых исследователей, развитие единого образовательного пространства и реализация совместных проектов в области высшего технического образования. В рамках мероприятия также запланировано видеообращение космонавтов российско-белорусского экипажа 21-й экспедиции с Международной космической станции.
Организаторами форума выступают Постоянный Комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня".
Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияДмитрий МезенцевАндрей ФурсенкоЮрий Борисов (Роскосмос)Российская академия наукМинскМосква
 
 
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