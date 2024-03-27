Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв". Начало прямой трансляции 29 марта в 10:00.
Участники:
— государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
— помощник Президента Российской Федерации Андрей ФУРСЕНКО;
— министр образования Республики Беларусь Андрей ИВАНЕЦ;
— министр науки и высшего образования Валерий ФАЛЬКОВ;
— президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил КОВАЛЬЧУК;
— председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир ГУСАКОВ;
— президент Российской академии наук Геннадий КРАСНИКОВ;
— заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей ЧИЖИК;
— ректор Белорусского национального технологического университета Сергей ХАРИТОНЧИК;
— ректор Нижегородского государственного технологического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей ДМИТРИЕВ;
— председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергей ШЛЫЧКОВ.
— помощник Президента Российской Федерации Андрей ФУРСЕНКО;
— министр образования Республики Беларусь Андрей ИВАНЕЦ;
— министр науки и высшего образования Валерий ФАЛЬКОВ;
— президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил КОВАЛЬЧУК;
— председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир ГУСАКОВ;
— президент Российской академии наук Геннадий КРАСНИКОВ;
— заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей ЧИЖИК;
— ректор Белорусского национального технологического университета Сергей ХАРИТОНЧИК;
— ректор Нижегородского государственного технологического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей ДМИТРИЕВ;
— председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергей ШЛЫЧКОВ.
В рамках форума планируется видеомост с институтами и предприятиями Минска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.
Мероприятие приурочено ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля. Цели проведения форума — укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества между Россией и Беларусью, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы наших ученых и молодых исследователей, развитие единого образовательного пространства и реализация совместных проектов в области высшего технического образования. В рамках мероприятия также запланировано видеообращение космонавтов российско-белорусского экипажа 21-й экспедиции с Международной космической станции.
Организаторами форума выступают Постоянный Комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня".
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