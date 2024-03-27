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Форум "Союзное государство. Научный прорыв"

Форум "Союзное государство. Научный прорыв" - РИА Новости, 27.03.2024

Форум "Союзное государство. Научный прорыв"

РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:54

2024-03-27T12:54

2024-03-27T12:54

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

андрей фурсенко

юрий борисов (роскосмос)

российская академия наук

минск

москва

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Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв". Начало прямой трансляции 29 марта в 10:00.Участники:— государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;— помощник Президента Российской Федерации Андрей ФУРСЕНКО;— министр образования Республики Беларусь Андрей ИВАНЕЦ;— министр науки и высшего образования Валерий ФАЛЬКОВ;— президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил КОВАЛЬЧУК;— председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир ГУСАКОВ;— президент Российской академии наук Геннадий КРАСНИКОВ;— заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей ЧИЖИК;— ректор Белорусского национального технологического университета Сергей ХАРИТОНЧИК;— ректор Нижегородского государственного технологического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей ДМИТРИЕВ;— председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергей ШЛЫЧКОВ.В рамках форума планируется видеомост с институтами и предприятиями Минска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.Мероприятие приурочено ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля. Цели проведения форума — укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества между Россией и Беларусью, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы наших ученых и молодых исследователей, развитие единого образовательного пространства и реализация совместных проектов в области высшего технического образования. В рамках мероприятия также запланировано видеообращение космонавтов российско-белорусского экипажа 21-й экспедиции с Международной космической станции.Организаторами форума выступают Постоянный Комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня".Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

белоруссия

россия

минск

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв" Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв". Начало прямой трансляции 29 марта в 10:00. 2024-03-27T12:54 true PT1S

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Алёна Пава

белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, андрей фурсенко, юрий борисов (роскосмос), российская академия наук, минск, москва, видео