https://ria.ru/20240327/fmba-1936209764.html

В Минздраве заявили о запасе препаратов для пациентов с ВИЧ

В Минздраве заявили о запасе препаратов для пациентов с ВИЧ - РИА Новости, 27.03.2024

В Минздраве заявили о запасе препаратов для пациентов с ВИЧ

Медицинские учреждения Федерального медико-биологического агентства обеспечены антиретовирусными препаратами, которые предназначены для пациентов с... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:56

2024-03-27T16:56

2024-03-27T16:58

общество

здоровье - общество

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Медицинские учреждения Федерального медико-биологического агентства обеспечены антиретовирусными препаратами, которые предназначены для пациентов с ВИЧ-инфекцией, более чем на два месяца, при необходимости препараты могут перераспределить между субъектами страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в общественном движении "Пациентский контроль" заявили о проблемах с обеспечением терапией пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России. "Указанное обращение инициативной группы ("Пациентский контроль") в Минздрав России не поступало... Обеспеченность в ФМБА России антиретровирусными лекарственными препаратами по состоянию на 29 февраля 2024 года составляет 2,2 месяца", - говорится в сообщении. По результатам проведения электронных аукционов в 2024 году Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан заключил 52 государственных контракта по 20 международным непатентованным наименованиям на поставку антиретровирусных лекарственных препаратов, уточнили в Минздраве. Вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения пациентов антиретровирусной терапией являются одним из приоритетов министерства, подчеркнули в пресс-службе. Федеральным центром на постоянной основе по заявкам учреждений проводятся мероприятия по перераспределению препаратов между учреждениями России, при необходимости, будут приняты подобные меры для медучреждений ФМБА, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20231201/vich-1912990503.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)