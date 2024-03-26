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Минздрав оценил дефицит врачебных кадров в 29 тысяч человек - РИА Новости, 26.03.2024
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11:24 26.03.2024 (обновлено: 11:45 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/vrachi-1935845355.html
Минздрав оценил дефицит врачебных кадров в 29 тысяч человек
Минздрав оценил дефицит врачебных кадров в 29 тысяч человек - РИА Новости, 26.03.2024
Минздрав оценил дефицит врачебных кадров в 29 тысяч человек
Почти 95 тысяч врачей пришли работать в отрасль в 2023 году, ушли 83 тысячи, потребность в кадрах составляет 29 тысяч врачей и 63 тысячи средних медицинских... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:24
2024-03-26T11:45
общество
россия
здоровье - общество
татьяна семенова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Почти 95 тысяч врачей пришли работать в отрасль в 2023 году, ушли 83 тысячи, потребность в кадрах составляет 29 тысяч врачей и 63 тысячи средних медицинских работников, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова."В 2023 году всего врачей в РФ в государственной и муниципальной системе работало 549 076 человек, при этом потребность... была 29 407 врачей. В 2023 году в отрасль пришло 94 683 врача... и убыло 83 775 человек", - сказала Семенова на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике. Она отметила, что дефицит средних медицинских работников по стране составляет более 63 тысяч человек.При этом, по словам Семеновой, в перспективе ожидается глобальный рост потребности в медицинских услугах, это прогнозируют все государства, так как увеличивается доля населения старшего возраста, появляется большее число хронических заболеваний, меняется структура заболеваемости.
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общество, россия, здоровье - общество, татьяна семенова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Татьяна Семенова, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав оценил дефицит врачебных кадров в 29 тысяч человек

Минздрав: за 2023 год в отрасль пришли почти 95 тысяч врачей, ушли 83 тысячи

© iStock.com / ChinnapongВрач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента
Врач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© iStock.com / Chinnapong
Врач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Почти 95 тысяч врачей пришли работать в отрасль в 2023 году, ушли 83 тысячи, потребность в кадрах составляет 29 тысяч врачей и 63 тысячи средних медицинских работников, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.
"В 2023 году всего врачей в РФ в государственной и муниципальной системе работало 549 076 человек, при этом потребность... была 29 407 врачей. В 2023 году в отрасль пришло 94 683 врача... и убыло 83 775 человек", - сказала Семенова на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике. Она отметила, что дефицит средних медицинских работников по стране составляет более 63 тысяч человек.
При этом, по словам Семеновой, в перспективе ожидается глобальный рост потребности в медицинских услугах, это прогнозируют все государства, так как увеличивается доля населения старшего возраста, появляется большее число хронических заболеваний, меняется структура заболеваемости.
Востребованные профессии - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна СеменоваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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