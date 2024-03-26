Пушков призвал опасаться ВОЗ
Пушков: ВОЗ нужно опасаться, потому что над ней нет никакого контроля
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) следует опасаться, так как над ней нет никакого контроля, она может ввергнуть мир в панику в любой момент, считает сенатор РФ Алексей Пушковв своем Telegram-канале.
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"ВОЗ - организация, которой нужно опасаться. Она может ввергнуть мир панику в мгновение ока - над ней нет никакого контроля. Ее связи с самыми активными сторонниками "прореживания" человечества покрыты мраком", - написал Пушков.
Сенатор отметил, что все провалы ВОЗ "прикрываются через мощный пиар".
"Как выяснилось, руководство ВОЗ платило инфлюенсерам за то, что они представляли безобразную работу ВОЗ во время ковида в благоприятном для него свете", - считает Пушков.
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