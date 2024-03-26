https://ria.ru/20240326/voz-1936011631.html

Пушков призвал опасаться ВОЗ

Пушков призвал опасаться ВОЗ - РИА Новости, 26.03.2024

Пушков призвал опасаться ВОЗ

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) следует опасаться, так как над ней нет никакого контроля, она может ввергнуть мир в панику в любой момент, считает... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:07

2024-03-26T19:07

2024-03-26T19:07

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) следует опасаться, так как над ней нет никакого контроля, она может ввергнуть мир в панику в любой момент, считает сенатор РФ Алексей Пушковв своем Telegram-канале. "ВОЗ - организация, которой нужно опасаться. Она может ввергнуть мир панику в мгновение ока - над ней нет никакого контроля. Ее связи с самыми активными сторонниками "прореживания" человечества покрыты мраком", - написал Пушков.Сенатор отметил, что все провалы ВОЗ "прикрываются через мощный пиар". "Как выяснилось, руководство ВОЗ платило инфлюенсерам за то, что они представляли безобразную работу ВОЗ во время ковида в благоприятном для него свете", - считает Пушков.

https://ria.ru/20240205/voz-1925397860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, воз, здоровье - общество, денис пушилин, днр