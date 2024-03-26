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На Украине у Черкасской епархии УПЦ отобрали землю под собором - РИА Новости, 26.03.2024
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Религия
 
13:47 26.03.2024 (обновлено: 14:08 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935897729.html
На Украине у Черкасской епархии УПЦ отобрали землю под собором
На Украине у Черкасской епархии УПЦ отобрали землю под собором - РИА Новости, 26.03.2024
На Украине у Черкасской епархии УПЦ отобрали землю под собором
Апелляционный суд на Украине оставил без изменений решение о лишении Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) земельного участка под РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:47
2024-03-26T14:08
религия
украина
черкассы
украинская православная церковь
россия
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Апелляционный суд на Украине оставил без изменений решение о лишении Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) земельного участка под Свято-Михайловским кафедральным собором в Черкассах, сообщает во вторник Союз православных журналистов (СПЖ)."Шестой апелляционный суд оставил без изменений решение Черкасского окружного административного суда от 22 сентября 2023 года, согласно которому Черкасская епархия Украинской православной церкви лишилась земельного участка под Свято-Михайловским кафедральным собором города Черкасс", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. Уточняется, что земельный участок площадью 8,7 гектара парка "Соборный" отдадут для создания городского парка и под другие общественные нужды. По данным СПЖ, Черкасская областная прокуратура обратилась в суд с иском против УПЦ и Каневского горсовета для "возвращения" государству земельного участка площадью почти 4,2 тысячи квадратных метров, на котором расположен Успенский собор в Каневе. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934519797.html
https://ria.ru/20240315/zaderzhannyy-1933323208.html
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украина, черкассы, украинская православная церковь, россия
Религия, Украина, Черкассы, Украинская православная церковь, Россия
На Украине у Черкасской епархии УПЦ отобрали землю под собором

Украинский суд отобрал у Черкасской епархии УПЦ землю под кафедральным собором

CC BY-SA 4.0 / Kyslinka27 (cropped) / Свято-Михайлівський кафедральний соборСвято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах
Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Kyslinka27 (cropped) / Свято-Михайлівський кафедральний собор
Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Апелляционный суд на Украине оставил без изменений решение о лишении Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) земельного участка под Свято-Михайловским кафедральным собором в Черкассах, сообщает во вторник Союз православных журналистов (СПЖ).
"Шестой апелляционный суд оставил без изменений решение Черкасского окружного административного суда от 22 сентября 2023 года, согласно которому Черкасская епархия Украинской православной церкви лишилась земельного участка под Свято-Михайловским кафедральным собором города Черкасс", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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20 марта, 16:52
Уточняется, что земельный участок площадью 8,7 гектара парка "Соборный" отдадут для создания городского парка и под другие общественные нужды.
По данным СПЖ, Черкасская областная прокуратура обратилась в суд с иском против УПЦ и Каневского горсовета для "возвращения" государству земельного участка площадью почти 4,2 тысячи квадратных метров, на котором расположен Успенский собор в Каневе.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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