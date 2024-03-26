https://ria.ru/20240326/ukraina-1935846987.html

Комиссия подготовила доклад по преступлениям Киева против детей

Комиссия подготовила доклад по преступлениям Киева против детей - РИА Новости, 26.03.2024

Комиссия подготовила доклад по преступлениям Киева против детей

Итоговый доклад комиссии парламента РФ по преступлениям Киева против детей будет обязательно направлен в Межпарламентский союз (МПС) и ООН, заявила вице-спикер... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:30

2024-03-26T11:30

2024-03-26T11:30

россия

украина

киев

инна святенко

вячеслав володин

анна кузнецова

совет федерации рф

межпарламентский союз

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Итоговый доклад комиссии парламента РФ по преступлениям Киева против детей будет обязательно направлен в Межпарламентский союз (МПС) и ООН, заявила вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Инна Святенко в своем Telegram-канале. "На заседании Межпарламентского союза по Украине обсудили защиту детей в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Проинформировала коллег, что в июне 2023 года в России была создана Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Безусловно, наш итоговый доклад будет обязательно направлен в адрес Межпарламентского союза и Организации Объединенных Наций", - написала сенатор. Она отметила, что с первых дней СВО Россия делала "всё возможное для защиты оказавшихся в зоне конфликта детей". "Но мы не видим аналогичных усилий ни со стороны Киева, ни со стороны стран Запада. Необходимо прекратить многочисленные ежедневные обстрелы гражданских объектов вооруженными силами Украины!", - подчеркнула парламентарий. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима. МПС - международная парламентская организация, в которую входит 179 государств. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация включает шесть геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК), группу "Двенадцать плюс" (государства ЕС и страны, на них ориентирующиеся), группу "Евразия" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан).

https://ria.ru/20240112/prestupleniya-1920900036.html

https://ria.ru/20231016/moskalkova-1903025916.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, киев, инна святенко, вячеслав володин, анна кузнецова, совет федерации рф, межпарламентский союз, госдума рф, в мире