Комиссия подготовила доклад по преступлениям Киева против детей
Доклад комиссии по преступлениям Киева против детей направят в ООН и МПС
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Итоговый доклад комиссии парламента РФ по преступлениям Киева против детей будет обязательно направлен в Межпарламентский союз (МПС) и ООН, заявила вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Инна Святенко в своем Telegram-канале.
"На заседании Межпарламентского союза по Украине обсудили защиту детей в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Проинформировала коллег, что в июне 2023 года в России была создана Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Безусловно, наш итоговый доклад будет обязательно направлен в адрес Межпарламентского союза и Организации Объединенных Наций", - написала сенатор.
Она отметила, что с первых дней СВО Россия делала "всё возможное для защиты оказавшихся в зоне конфликта детей".
"Но мы не видим аналогичных усилий ни со стороны Киева, ни со стороны стран Запада. Необходимо прекратить многочисленные ежедневные обстрелы гражданских объектов вооруженными силами Украины!", - подчеркнула парламентарий.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
МПС - международная парламентская организация, в которую входит 179 государств. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация включает шесть геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК), группу "Двенадцать плюс" (государства ЕС и страны, на них ориентирующиеся), группу "Евразия" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан).
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