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Комиссия подготовила доклад по преступлениям Киева против детей - РИА Новости, 26.03.2024
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11:30 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935846987.html
Комиссия подготовила доклад по преступлениям Киева против детей
Комиссия подготовила доклад по преступлениям Киева против детей - РИА Новости, 26.03.2024
Комиссия подготовила доклад по преступлениям Киева против детей
Итоговый доклад комиссии парламента РФ по преступлениям Киева против детей будет обязательно направлен в Межпарламентский союз (МПС) и ООН, заявила вице-спикер... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:30
2024-03-26T11:30
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Итоговый доклад комиссии парламента РФ по преступлениям Киева против детей будет обязательно направлен в Межпарламентский союз (МПС) и ООН, заявила вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Инна Святенко в своем Telegram-канале. "На заседании Межпарламентского союза по Украине обсудили защиту детей в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Проинформировала коллег, что в июне 2023 года в России была создана Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Безусловно, наш итоговый доклад будет обязательно направлен в адрес Межпарламентского союза и Организации Объединенных Наций", - написала сенатор. Она отметила, что с первых дней СВО Россия делала "всё возможное для защиты оказавшихся в зоне конфликта детей". "Но мы не видим аналогичных усилий ни со стороны Киева, ни со стороны стран Запада. Необходимо прекратить многочисленные ежедневные обстрелы гражданских объектов вооруженными силами Украины!", - подчеркнула парламентарий. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима. МПС - международная парламентская организация, в которую входит 179 государств. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация включает шесть геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК), группу "Двенадцать плюс" (государства ЕС и страны, на них ориентирующиеся), группу "Евразия" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан).
https://ria.ru/20240112/prestupleniya-1920900036.html
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россия, украина, киев, инна святенко, вячеслав володин, анна кузнецова, совет федерации рф, межпарламентский союз, госдума рф, в мире
Россия, Украина, Киев, Инна Святенко, Вячеслав Володин, Анна Кузнецова, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз, Госдума РФ, В мире
Комиссия подготовила доклад по преступлениям Киева против детей

Доклад комиссии по преступлениям Киева против детей направят в ООН и МПС

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Итоговый доклад комиссии парламента РФ по преступлениям Киева против детей будет обязательно направлен в Межпарламентский союз (МПС) и ООН, заявила вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Инна Святенко в своем Telegram-канале.
"На заседании Межпарламентского союза по Украине обсудили защиту детей в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Проинформировала коллег, что в июне 2023 года в России была создана Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Безусловно, наш итоговый доклад будет обязательно направлен в адрес Межпарламентского союза и Организации Объединенных Наций", - написала сенатор.
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Она отметила, что с первых дней СВО Россия делала "всё возможное для защиты оказавшихся в зоне конфликта детей".
"Но мы не видим аналогичных усилий ни со стороны Киева, ни со стороны стран Запада. Необходимо прекратить многочисленные ежедневные обстрелы гражданских объектов вооруженными силами Украины!", - подчеркнула парламентарий.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
МПС - международная парламентская организация, в которую входит 179 государств. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация включает шесть геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК), группу "Двенадцать плюс" (государства ЕС и страны, на них ориентирующиеся), группу "Евразия" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан).
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РоссияУкраинаКиевИнна СвятенкоВячеслав ВолодинАнна КузнецоваСовет Федерации РФМежпарламентский союзГосдума РФВ мире
 
 
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