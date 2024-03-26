https://ria.ru/20240326/putin-1935944043.html
Путин заявил о влиянии социальной справедливости на состояние общества
Путин заявил о влиянии социальной справедливости на состояние общества - РИА Новости, 26.03.2024
Путин заявил о влиянии социальной справедливости на состояние общества
Внутриполитическое состояние общества и сохранение государства зависит от того, насколько эффективно обеспечивается социальная справедливость, заявил президента РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:45
2024-03-26T15:45
2024-03-26T15:45
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Внутриполитическое состояние общества и сохранение государства зависит от того, насколько эффективно обеспечивается социальная справедливость, заявил президента РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Путин заявил, что справедливость в России является самым важным и ценится очень высоко. "От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества. Это сохранение нашего государства и обеспечение достижения тех целей, которые мы перед собой ставим по всем важнейшим направлениям", - сказал президент.
https://ria.ru/20240326/semi-1935931203.html
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здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о влиянии социальной справедливости на состояние общества
Путин: внутриполитическое состояние общества зависит от соцсправедливости