https://ria.ru/20240323/terakt-1935218751.html

В храмах Москвы и области прошли богослужения о жертвах теракта

В храмах Москвы и области прошли богослужения о жертвах теракта - РИА Новости, 23.03.2024

В храмах Москвы и области прошли богослужения о жертвах теракта

Первые заупокойные богослужения по жертвам теракта в "Крокус сити холле", прошли в храмах Москвы и Подмосковья, сообщил РИА Новости замуправделами Московской... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:54

2024-03-23T10:54

2024-03-23T11:37

теракт в "крокус сити холле"

москва

московская область (подмосковье)

россия

крокус сити холл

религия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935234514_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e06fc08312d87e982cc930bd5b214de.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Первые заупокойные богослужения по жертвам теракта в "Крокус сити холле", прошли в храмах Москвы и Подмосковья, сообщил РИА Новости замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). "Первые панихиды, как мне сообщили, уже прошли в Одинцовском районе Подмосковья. Во многих храмах Москвы сегодня за литургией уже возносятся особая ектения об усопших и молитва о здравии пострадавших. Из епархий со всей России приходят слова соболезнования, о том, что молятся об убиенных и о раненых. Вся Россия молится", - сказал архиепископ Савва. Заупокойную ектению о погибших и молитву о здравии пострадавших совершили в том числе в храме пророка Божия Илии в Черкизове, где архиепископ Савва служит настоятелем. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Архиепископ на богослужении по жертвам и пострадавшим в результате теракта в "Крокусе" В храмах Москвы и области прошли первые богослужения о жертвах и пострадавших в результате теракта 2024-03-23T10:54 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, московская область (подмосковье), россия, крокус сити холл, религия, происшествия