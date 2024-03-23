В храмах Москвы и области прошли богослужения о жертвах теракта

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Первые заупокойные богослужения по жертвам теракта в "Крокус сити холле", прошли в храмах Москвы и Подмосковья, сообщил РИА Новости замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). "Первые панихиды, как мне сообщили, уже прошли в Одинцовском районе Подмосковья. Во многих храмах Москвы сегодня за литургией уже возносятся особая ектения об усопших и молитва о здравии пострадавших. Из епархий со всей России приходят слова соболезнования, о том, что молятся об убиенных и о раненых. Вся Россия молится", - сказал архиепископ Савва. Заупокойную ектению о погибших и молитву о здравии пострадавших совершили в том числе в храме пророка Божия Илии в Черкизове, где архиепископ Савва служит настоятелем. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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353
60
353
60
Архиепископ на богослужении по жертвам и пострадавшим в результате теракта в "Крокусе"
В храмах Москвы и области прошли первые богослужения о жертвах и пострадавших в результате теракта
москва, московская область (подмосковье), россия, крокус сити холл, религия, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Крокус Сити Холл, Религия, Происшествия
В храмах Москвы и области прошли богослужения о жертвах теракта
В храмах Москвы и области прошли богослужения о жертвах теракта в "Крокусе"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Первые заупокойные богослужения по жертвам теракта в "Крокус сити холле", прошли в храмах Москвы и Подмосковья, сообщил РИА Новости замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Первые панихиды, как мне сообщили, уже прошли в Одинцовском районе Подмосковья. Во многих храмах Москвы сегодня за литургией уже возносятся особая ектения об усопших и молитва о здравии пострадавших. Из епархий со всей России приходят слова соболезнования, о том, что молятся об убиенных и о раненых. Вся Россия молится", - сказал архиепископ Савва.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Заупокойную ектению о погибших и молитву о здравии пострадавших совершили в том числе в храме пророка Божия Илии в Черкизове, где архиепископ Савва служит настоятелем.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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