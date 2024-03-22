https://ria.ru/20240322/ryba-1934727630.html

Дешево не будет. Почему в России дорожает базовый продукт

Дешево не будет. Почему в России дорожает базовый продукт - РИА Новости, 22.03.2024

Дешево не будет. Почему в России дорожает базовый продукт

В январе-феврале в стране выловили больше миллиона тонн рыбы и морепродуктов — на девять процентов больше, чем за тот же период 2023-го, сообщило... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:00

2024-03-22T08:00

2024-03-22T08:02

экономика

дальний восток

россия

охотское море

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

рыбная ассоциация

продукты

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. В январе-феврале в стране выловили больше миллиона тонн рыбы и морепродуктов — на девять процентов больше, чем за тот же период 2023-го, сообщило Росрыболовство. Лучше всего результаты на Дальнем Востоке, но Северный и Азово-Черноморский бассейны тоже в плюсе. Как отмечали в Минсельхозе, добыча водных биоресурсов достигла 5,3 миллиона тонн в год — это 30-летний максимум. Однако октябрьские пошлины увеличили себестоимость промысла. РИА Новости выяснило, что станет с ценами на рыбу.Неплохое началоНа Дальнем Востока выловили на 9,5% больше минтая, на четыре — трески, на 15 — камбалы и на 62 — сельди. Всего — 864 тысячи тонн, на 15% больше, чем в январе-феврале 2023-го. В Северном бассейне прибавка — шесть процентов, 84 тысячи тонн. Мойвы — плюс 61%, крабов — 65, камбалы — больше в 2,8 раза. В Азово-Черноморском бассейне — 8,8 тысячи тонн, прирост — 21%, несмотря на непростую обстановку в регионе.Особое внимание уделили "социальным" видам рыбы — минтаю и сельди. К 19 марта добыли 830 (плюс семь процентов) и 124 (плюс 38) тысячи тонн соответственно. Однако поля тяжелого льда в Охотском море осложняют промысел, особенно сельди.Взгляд изнутриВ целом отраслевые эксперты соглашаются с официальной статистикой. "Продукции действительно стало больше, а качество выше, в том числе за счет новых судов, а также модернизации оборудования. В Северном бассейне рост обеспечивает мойва — лов идет хорошо, и квоты повысили", — говорит соучредитель интернет-магазина Hot-fish Алексей Горячев. С внедрением специального программного комплекса (обязательного с декабря) — электронного рыболовного журнала — данные о добыче поступают очень оперативно, добавляет он.Однако исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин считает, что рано делать выводы: плановые показатели устанавливают на год. Итоговый результат достаточно стабильный — порядка пяти миллионов тонн. "Бывает и больше, как в 2023-м, урожайном на тихоокеанский лосось. А бывает и меньше. Расхождение — обычно в диапазоне 200 тысяч тонн", — уточняет эксперт.И поясняет: "Четные годы гораздо менее урожайные, чем нечетные. В 2023-м было 600 тысяч тонн — хороший показатель. Сейчас ученые прогнозируют 350 тысяч. Может, природа нас и побалует, но в любом случае рекордов ждать не стоит". Летом, когда начнется путина, ситуация прояснится.Другой взглядВладелец группы компаний "Жемчужина" Александр Ежель обращает внимание на ощутимое сокращение добычи в Азово-Черноморском бассейне. "Мы практически потеряли эту акваторию, а вместе с ней — порядка 40% улова", — говорит он. Пришлось искать другие воды. Теперь многие ловят близ Мадагаскара.Однако основная проблема — реализация товара. Мелкие игроки рынка ищут покупателя практически "вручную". Конечно, это отражается на доходах. Содержать суда должным образом трудно. Флот ветшает, ломается, собственники — банкротятся.У крупного бизнеса трудности другого рода: судам выгоднее бросать якорь, например, в норвежских портах и там же реализовывать улов. "Потом эта же рыба попадает в наши магазины как импортная", — отмечает Ежель. А российские порты находятся в частной собственности, и там могут устанавливать любые тарифы за пользование инфраструктурой.Да и с покупателями непросто. Продавать напрямую в торговые сети может себе позволить не каждый рыбопромышленник — порядка десяти процентов цены приходится на разного рода обязательные платежи, в частности рекламу. "Магазин перекладывает все риски на производителя", — добавляет эксперт. Он видит решение в создании биржи: "Единая торговая площадка поможет продавцам и покупателям находить друг друга, товар не будет портиться, быстрее попадет к потребителю".Что касается розничных цен на рыбу, аналитики сходятся во мнении, что тут административные факторы важнее природных. Так, топливо — это порядка 50% издержек, указывает Фомин, повышение здесь влияет сильнее всего. Конечно, если лососевых станет меньше, они подорожают, но массовые виды, такие как сиг, минтай и треска, останутся в рамках инфляции, если поставщикам не добавят расходов.

https://ria.ru/20231112/ryba-1908108358.html

https://ria.ru/20210613/murmansk-1736174771.html

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охотское море

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экономика, дальний восток, россия, охотское море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), рыбная ассоциация, продукты