https://ria.ru/20240322/ryba-1934727630.html
Дешево не будет. Почему в России дорожает базовый продукт
Дешево не будет. Почему в России дорожает базовый продукт - РИА Новости, 22.03.2024
Дешево не будет. Почему в России дорожает базовый продукт
В январе-феврале в стране выловили больше миллиона тонн рыбы и морепродуктов — на девять процентов больше, чем за тот же период 2023-го, сообщило... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:00
2024-03-22T08:00
2024-03-22T08:02
экономика
дальний восток
россия
охотское море
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
рыбная ассоциация
продукты
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. В январе-феврале в стране выловили больше миллиона тонн рыбы и морепродуктов — на девять процентов больше, чем за тот же период 2023-го, сообщило Росрыболовство. Лучше всего результаты на Дальнем Востоке, но Северный и Азово-Черноморский бассейны тоже в плюсе. Как отмечали в Минсельхозе, добыча водных биоресурсов достигла 5,3 миллиона тонн в год — это 30-летний максимум. Однако октябрьские пошлины увеличили себестоимость промысла. РИА Новости выяснило, что станет с ценами на рыбу.Неплохое началоНа Дальнем Востока выловили на 9,5% больше минтая, на четыре — трески, на 15 — камбалы и на 62 — сельди. Всего — 864 тысячи тонн, на 15% больше, чем в январе-феврале 2023-го. В Северном бассейне прибавка — шесть процентов, 84 тысячи тонн. Мойвы — плюс 61%, крабов — 65, камбалы — больше в 2,8 раза. В Азово-Черноморском бассейне — 8,8 тысячи тонн, прирост — 21%, несмотря на непростую обстановку в регионе.Особое внимание уделили "социальным" видам рыбы — минтаю и сельди. К 19 марта добыли 830 (плюс семь процентов) и 124 (плюс 38) тысячи тонн соответственно. Однако поля тяжелого льда в Охотском море осложняют промысел, особенно сельди.Взгляд изнутриВ целом отраслевые эксперты соглашаются с официальной статистикой. "Продукции действительно стало больше, а качество выше, в том числе за счет новых судов, а также модернизации оборудования. В Северном бассейне рост обеспечивает мойва — лов идет хорошо, и квоты повысили", — говорит соучредитель интернет-магазина Hot-fish Алексей Горячев. С внедрением специального программного комплекса (обязательного с декабря) — электронного рыболовного журнала — данные о добыче поступают очень оперативно, добавляет он.Однако исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин считает, что рано делать выводы: плановые показатели устанавливают на год. Итоговый результат достаточно стабильный — порядка пяти миллионов тонн. "Бывает и больше, как в 2023-м, урожайном на тихоокеанский лосось. А бывает и меньше. Расхождение — обычно в диапазоне 200 тысяч тонн", — уточняет эксперт.И поясняет: "Четные годы гораздо менее урожайные, чем нечетные. В 2023-м было 600 тысяч тонн — хороший показатель. Сейчас ученые прогнозируют 350 тысяч. Может, природа нас и побалует, но в любом случае рекордов ждать не стоит". Летом, когда начнется путина, ситуация прояснится.Другой взглядВладелец группы компаний "Жемчужина" Александр Ежель обращает внимание на ощутимое сокращение добычи в Азово-Черноморском бассейне. "Мы практически потеряли эту акваторию, а вместе с ней — порядка 40% улова", — говорит он. Пришлось искать другие воды. Теперь многие ловят близ Мадагаскара.Однако основная проблема — реализация товара. Мелкие игроки рынка ищут покупателя практически "вручную". Конечно, это отражается на доходах. Содержать суда должным образом трудно. Флот ветшает, ломается, собственники — банкротятся.У крупного бизнеса трудности другого рода: судам выгоднее бросать якорь, например, в норвежских портах и там же реализовывать улов. "Потом эта же рыба попадает в наши магазины как импортная", — отмечает Ежель. А российские порты находятся в частной собственности, и там могут устанавливать любые тарифы за пользование инфраструктурой.Да и с покупателями непросто. Продавать напрямую в торговые сети может себе позволить не каждый рыбопромышленник — порядка десяти процентов цены приходится на разного рода обязательные платежи, в частности рекламу. "Магазин перекладывает все риски на производителя", — добавляет эксперт. Он видит решение в создании биржи: "Единая торговая площадка поможет продавцам и покупателям находить друг друга, товар не будет портиться, быстрее попадет к потребителю".Что касается розничных цен на рыбу, аналитики сходятся во мнении, что тут административные факторы важнее природных. Так, топливо — это порядка 50% издержек, указывает Фомин, повышение здесь влияет сильнее всего. Конечно, если лососевых станет меньше, они подорожают, но массовые виды, такие как сиг, минтай и треска, останутся в рамках инфляции, если поставщикам не добавят расходов.
https://ria.ru/20231112/ryba-1908108358.html
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экономика, дальний восток, россия, охотское море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), рыбная ассоциация, продукты
Экономика, Дальний Восток, Россия, Охотское море, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Рыбная ассоциация, Продукты
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина.
В январе-феврале в стране выловили
больше миллиона тонн рыбы и морепродуктов — на девять процентов больше, чем за тот же период 2023-го, сообщило Росрыболовство. Лучше всего результаты на Дальнем Востоке, но Северный и Азово-Черноморский бассейны тоже в плюсе. Как отмечали в Минсельхозе, добыча водных биоресурсов достигла 5,3 миллиона тонн в год — это 30-летний максимум. Однако октябрьские пошлины увеличили себестоимость промысла. РИА Новости выяснило, что станет с ценами на рыбу.
На Дальнем Востока выловили на 9,5% больше минтая, на четыре — трески, на 15 — камбалы и на 62 — сельди. Всего — 864 тысячи тонн, на 15% больше, чем в январе-феврале 2023-го. В Северном бассейне прибавка — шесть процентов, 84 тысячи тонн. Мойвы — плюс 61%, крабов — 65, камбалы — больше в 2,8 раза. В Азово-Черноморском бассейне — 8,8 тысячи тонн, прирост — 21%, несмотря на непростую обстановку в регионе.
Особое внимание уделили
"социальным" видам рыбы — минтаю и сельди. К 19 марта добыли 830 (плюс семь процентов) и 124 (плюс 38) тысячи тонн соответственно. Однако поля тяжелого льда в Охотском море осложняют промысел, особенно сельди.
В целом отраслевые эксперты соглашаются с официальной статистикой. "Продукции действительно стало больше, а качество выше, в том числе за счет новых судов, а также модернизации оборудования. В Северном бассейне рост обеспечивает мойва — лов идет хорошо, и квоты повысили", — говорит соучредитель интернет-магазина Hot-fish Алексей Горячев. С внедрением специального программного комплекса (обязательного с декабря) — электронного рыболовного журнала — данные о добыче поступают очень оперативно, добавляет он.
Не рыбный день. Новые пошлины дорого обойдутся потребителям
Однако исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин считает, что рано делать выводы: плановые показатели устанавливают на год. Итоговый результат достаточно стабильный — порядка пяти миллионов тонн. "Бывает и больше, как в 2023-м, урожайном на тихоокеанский лосось. А бывает и меньше. Расхождение — обычно в диапазоне 200 тысяч тонн", — уточняет эксперт.
И поясняет: "Четные годы гораздо менее урожайные, чем нечетные. В 2023-м было 600 тысяч тонн — хороший показатель. Сейчас ученые прогнозируют 350 тысяч. Может, природа нас и побалует, но в любом случае рекордов ждать не стоит". Летом, когда начнется путина, ситуация прояснится.
Владелец группы компаний "Жемчужина" Александр Ежель обращает внимание на ощутимое сокращение добычи в Азово-Черноморском бассейне. "Мы практически потеряли эту акваторию, а вместе с ней — порядка 40% улова", — говорит он. Пришлось искать другие воды. Теперь многие ловят близ Мадагаскара.
Однако основная проблема — реализация товара. Мелкие игроки рынка ищут покупателя практически "вручную". Конечно, это отражается на доходах. Содержать суда должным образом трудно. Флот ветшает, ломается, собственники — банкротятся.
Из рыбацкой сети — в торговую. Почему в России не подешевеет рыба
У крупного бизнеса трудности другого рода: судам выгоднее бросать якорь, например, в норвежских портах и там же реализовывать улов. "Потом эта же рыба попадает в наши магазины как импортная", — отмечает Ежель. А российские порты находятся в частной собственности, и там могут устанавливать любые тарифы за пользование инфраструктурой.
Да и с покупателями непросто. Продавать напрямую в торговые сети может себе позволить не каждый рыбопромышленник — порядка десяти процентов цены приходится на разного рода обязательные платежи, в частности рекламу. "Магазин перекладывает все риски на производителя", — добавляет эксперт. Он видит решение в создании биржи: "Единая торговая площадка поможет продавцам и покупателям находить друг друга, товар не будет портиться, быстрее попадет к потребителю".
Что касается розничных цен на рыбу, аналитики сходятся во мнении, что тут административные факторы важнее природных. Так, топливо — это порядка 50% издержек, указывает Фомин, повышение здесь влияет сильнее всего. Конечно, если лососевых станет меньше, они подорожают, но массовые виды, такие как сиг, минтай и треска, останутся в рамках инфляции, если поставщикам не добавят расходов.