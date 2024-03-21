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В Бурятии обследуют отравившегося лекарством ребенка для пересадки печени - РИА Новости, 21.03.2024
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12:56 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/pechen-1934670793.html
В Бурятии обследуют отравившегося лекарством ребенка для пересадки печени
В Бурятии обследуют отравившегося лекарством ребенка для пересадки печени - РИА Новости, 21.03.2024
В Бурятии обследуют отравившегося лекарством ребенка для пересадки печени
Ребенка из Бурятии, который отравился парацетамолом во время домашнего лечения, а также его родителей обследуют для операции по трансплантации печени, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:56
2024-03-21T12:56
происшествия
республика бурятия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Ребенка из Бурятии, который отравился парацетамолом во время домашнего лечения, а также его родителей обследуют для операции по трансплантации печени, сообщил РИА Новости представитель республиканского минздрава. Ранее Закаменская центральная районная больница сообщила, что ребенок 2 лет и 9 месяцев госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, отмечалось, что его "печень полностью разрушалась на глазах". Причиной стала передозировка парацетамола, ребенка им лечили от ОРВИ в течение двух дней на дому. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что ребенка санитарным бортом доставили в НМИЦ трансплантологии. Следователи и прокуратура начали проверки. "Ребенок с родителями госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр, родителям проводится обследование для определения даты операции по трансплантации. Ребенок получает необходимую заместительную и дезинтоксикационную терапию", - сказал собеседник. Он отметил, что один из родителей, вероятно, будет донором.
https://ria.ru/20231103/syroed-1907231312.html
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происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии обследуют отравившегося лекарством ребенка для пересадки печени

В Бурятии обследуют отравившегося парацетамолом ребенка для пересадки печени

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Ребенка из Бурятии, который отравился парацетамолом во время домашнего лечения, а также его родителей обследуют для операции по трансплантации печени, сообщил РИА Новости представитель республиканского минздрава.
Ранее Закаменская центральная районная больница сообщила, что ребенок 2 лет и 9 месяцев госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, отмечалось, что его "печень полностью разрушалась на глазах". Причиной стала передозировка парацетамола, ребенка им лечили от ОРВИ в течение двух дней на дому. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что ребенка санитарным бортом доставили в НМИЦ трансплантологии. Следователи и прокуратура начали проверки.
«
"Ребенок с родителями госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр, родителям проводится обследование для определения даты операции по трансплантации. Ребенок получает необходимую заместительную и дезинтоксикационную терапию", - сказал собеседник.
Он отметил, что один из родителей, вероятно, будет донором.
Блогер Максим Лютый
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