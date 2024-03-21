https://ria.ru/20240321/pechen-1934670793.html

В Бурятии обследуют отравившегося лекарством ребенка для пересадки печени

В Бурятии обследуют отравившегося лекарством ребенка для пересадки печени - РИА Новости, 21.03.2024

В Бурятии обследуют отравившегося лекарством ребенка для пересадки печени

Ребенка из Бурятии, который отравился парацетамолом во время домашнего лечения, а также его родителей обследуют для операции по трансплантации печени, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:56

2024-03-21T12:56

2024-03-21T12:56

происшествия

республика бурятия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Ребенка из Бурятии, который отравился парацетамолом во время домашнего лечения, а также его родителей обследуют для операции по трансплантации печени, сообщил РИА Новости представитель республиканского минздрава. Ранее Закаменская центральная районная больница сообщила, что ребенок 2 лет и 9 месяцев госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, отмечалось, что его "печень полностью разрушалась на глазах". Причиной стала передозировка парацетамола, ребенка им лечили от ОРВИ в течение двух дней на дому. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что ребенка санитарным бортом доставили в НМИЦ трансплантологии. Следователи и прокуратура начали проверки. "Ребенок с родителями госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр, родителям проводится обследование для определения даты операции по трансплантации. Ребенок получает необходимую заместительную и дезинтоксикационную терапию", - сказал собеседник. Он отметил, что один из родителей, вероятно, будет донором.

https://ria.ru/20231103/syroed-1907231312.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика бурятия