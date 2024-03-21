https://ria.ru/20240321/babushki-1934743935.html

Глава евангельских христиан прокомментировал письмо о "запрете бабушек"

Глава евангельских христиан прокомментировал письмо о "запрете бабушек" - РИА Новости, 21.03.2024

Глава евангельских христиан прокомментировал письмо о "запрете бабушек"

Подозрения чебоксарского городского отдела опеки насчет семей, в которых присматривать за детьми помогают бабушки и дедушки, сравнимы с насмешкой над... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:34

2024-03-21T16:34

2024-03-21T17:37

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россия

чебоксары

сергей ряховский

религия

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Подозрения чебоксарского городского отдела опеки насчет семей, в которых присматривать за детьми помогают бабушки и дедушки, сравнимы с насмешкой над библейскими ценностями, сказал РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ), член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский.Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Чебоксарах руководитель городского отдела по опеке разослала в детсады и школы письма, в которых попросила сообщать о детях, оставленных под присмотром бабушек и других родственников. Якобы такое поведение родителей может квалифицироваться как ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей. Публикация вызвала большой резонанс. Сообщалось, что после этого министерство образования Чувашии решило провести внеплановую проверку деятельности отдела опеки, а администрация Чебоксарского муниципального округа отозвала письмо."Бог продумал таким образом отношения двух поколений, что благодаря особенно теплым отношениям между ними мудрость старшего может легко, просто, но очень глубоко заполнять сердца и мысли поколения младшего. Писание, например, нам открывает, что немалую роль в формировании веры будущего помощника апостола Павла Тимофея сыграла его бабушка Лида. Ограничивать роль бабушек и дедушек в жизни семьи нельзя. Подобный подход приведет к разрушению института семьи. Это выглядит как насмешка над библейскими ценностями, основами семьи", – сказал РИА Новости Ряховский.Он отметил, что и сам не представляет свою жизнь без двенадцати внуков."Напомню, что в нашей стране семья является традиционной ценностью. И в Год семьи мы поднимаем важность именно многопоколенных семей. И понятие полной семьи в фундаментальном смысле включает в себя не только маму и папу, но и бабушку и дедушку. Психологи уже давно заметили, что дети, у которых есть любящая бабушка, а еще лучше и дедушка, отличаются от детей, которые их не имеют", – сказал епископ.Как сообщили в администрации Чебоксарского муниципального округа, письмо начальника отдела по опеке и попечительству "о необходимости представления сведений о несовершеннолетних, оставшихся с родственниками без попечения родителей, направлено с целью проведения разъяснительной работы и обеспечения безопасности детей". В случае неоформления таких документов, отмечается в сообщении, "возникают сложности в процессе организации нормальной жизнедеятельности оставленного ребенка", однако ни о каком лишении контактов с бабушками, дедушками или иными близкими родственниками не может быть и речи."Безусловно, необходимо продумать систему безопасного взаимодействия бабушек и дедушек со своими внуками в рамках своей семьи. Это не должно вызывать проблемы, в том числе и юридические", – добавил в разговоре с РИА Новости Ряховский.

https://ria.ru/20240301/poslanie-1930562137.html

https://ria.ru/20240320/opeka-1934503599.html

https://ria.ru/20230308/pastyrskoe-1856489262.html

россия

чебоксары

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Никита Бизин

россия, чебоксары, сергей ряховский, религия