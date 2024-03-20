https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934303616.html

"Вы — худшие в мире". За что Киев будет оправдываться перед союзниками

"Вы — худшие в мире". За что Киев будет оправдываться перед союзниками - РИА Новости, 20.03.2024

"Вы — худшие в мире". За что Киев будет оправдываться перед союзниками

Украинские власти вернулись к привычному занятию — поискам "врагов народа" и "агентов Кремля". Верховная рада работает над законопроектом, который значительно... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:00

2024-03-20T08:00

2024-03-20T10:55

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украинская православная церковь

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские власти вернулись к привычному занятию — поискам "врагов народа" и "агентов Кремля". Верховная рада работает над законопроектом, который значительно расширяет полномочия репрессивных органов. На Западе эту инициативу резко критикуют и собираются наказать ее авторов."Все — через суд"Уже больше недели в Верховной раде дамокловым мечом висит одиозный законопроект № 8371 — о запрете Украинской православной церкви как "аффилированной с организацией, зарегистрированной на территории государства-агрессора" (то есть с Московским патриархатом).Суть документа сводится к следующему. Служба Госэтнополитики (ГЭСС) проводит религиоведческую экспертизу. Если оказывается, что у тех или иных общин есть связь с "государством-агрессором", власти используют это как повод юридически ликвидировать религиозную организацию.Первое голосование прошло еще в октябре 2023-го — приняли большинством. Однако после бурной общественной дискуссии о правовых огрехах и губительных последствиях законопроекта текст ко второму чтению существенно доработали.Постарался профильный комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Его председатель, депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев, на днях разъяснил, в чем ноу-хау."Мы расширили инструментарий для <…> исследования. Сейчас ГЭСС может использовать и экспертизу, и другие материалы: обращения органов государственной власти, местного самоуправления, публикации в медиа, данные СБУ, обращения общественных организаций о деятельности общин Моспатриархата на Украине", — заявил он.В предыдущей версии список был куда короче — служба Госэтнополитики могла проштудировать лишь устав УПЦ и иные канонические документы.Глава профильного комитета также отметил: в течение месяца-двух общины вправе обжаловать экспертное решение. При этом сразу обращаться в суд необязательно. Для начала можно попытаться выстроить диалог с чиновниками."Если не получится, то ГЭСС обязана идти в суд с представлением о прекращении деятельности такой религиозной организации. <…> Если аргументы ГЭСС были убедительными, то деятельность организации прекращается судом — она не может совершать сделки, вести деятельность. Подчеркну еще раз: все будет решаться через суд", — заключил Потураев.Особо опасны по неясным причинамТем временем СБУ работает на опережение — воплощает в жизнь отдельные положения законопроекта. А именно ищет крамолу в "медийных публикациях". На днях сотрудники службы безопасности "навестили" Центр правовой защиты УПЦ и сотрудников "Союза православных журналистов" (СПЖ) — издания, которое уже много лет освещает события церковного кризиса на Украине.У работников СПЖ изъяли компьютерную технику и телефоны. Свои действия силовики никак не объяснили. То же произошло и в адвокатском бюро.Один из юристов УПЦ, протоиерей Никита Чекман, напомнил: по закону обыск на официальном рабочем месте адвоката можно проводить только в соответствии с четко прописанной процедурой.Сотрудники СБУ это требование проигнорировали. Как и то, что во время досмотров обязаны присутствовать представители Национальной ассоциации адвокатов. Кроме того, пришедшие настаивали, что будут "принудительно открывать двери и ломать замки" — в рамках "неотложных следственных действий".Это означает, что представители государства "решили совершать откровенные политические преследования всех, кто им неугоден, кто отстаивает права верующих УПЦ, отметил Никита Чекман.Только постфактум в Службе безопасности прокомментировали рейды: назвали их "нейтрализацией в Киеве преступной организации, проводившей информационные диверсии по заказу ФСБ".В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что "злоумышленники массово продуцировали и разгоняли прокремлевские нарративы и провокационные сообщения". Цель — дестабилизация общественно-политической ситуации и разжигание религиозной ненависти в стране. Впрочем, никаких конкретных подтверждений тому не было.Из 15 участников "группировки" задержали четырех "ключевых фигурантов". Один из них, протоиерей Сергий Чертилин, находится в изоляторе СБУ. К нему никого не допускают, и связи с ним нет.Он проплаченВ погоне за дискредитирующими УПЦ уликами Киев полностью пренебрегает своим имиджем на международной арене. На Западе уже открыто говорят о дискриминации украинских граждан по религиозному признаку.В конце прошлого года этому вопросу уделили немало времени в Совбезе ООН и Комиссии США по международной религиозной свободе. Несколько организаций призвали светский Киев незамедлительно пересмотреть репрессивный законопроект № 8371.А уже в марте соратник Дональда Трампа Роберт Дестро назвал документ "издевательством". По его словам, под видом "национальной безопасности" скрывается коллективное наказание невинных, чье единственное "преступление" — исповедание веры."Только тоталитаристы называют предателями граждан, которые отказываются признать государственный контроль над религиозными убеждениями", — констатировал Дестро.Американский правозащитник Роберт Амстердам, который с недавних пор отстаивает интересы УПЦ, после серии обысков направил обращение к спикеру Верховной рады и депутатам. Юрист предупредил: если гонения на верующих продолжатся, а законопроект № 8371 пройдет в парламенте, его команда приложит все силы, чтобы причастные к этому понесли наказание."По мере приближения второго чтения (по законопроекту. — Прим. ред.) перед вами встает выбор, — воззвал Амстердам к нардепам. — Хотите ли вы присоединиться к числу худших в мире нарушителей свободы вероисповедания или встать на защиту прав украинского народа?"По прочтении грозного письма парламентарии спешно собрались на совещание. Договорились подать на Амстердама жалобу в СБУ: пусть проинформируют коллег по ту сторону Атлантики, что контору адвоката финансирует бывший депутат Вадим Новинский (один из богатейших людей на Украине, внесен в санкционный список за поддержку политики России). Таким образом, Киев, кажется, сделал свой выбор.

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

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