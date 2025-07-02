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День Петра и Февронии: праздник покровителей семьи и любви

День Петра и Февронии 2025: какого числа отмечается, история, традиции праздника

День Петра и Февронии: праздник покровителей семьи и любви

День Петра и Февронии – православный праздник семьи, любви и верности. Какого числа отмечается, когда празднуется в 2025 году, и какие мероприятия проходят в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:50:00+03:00

2025-07-02T15:50:00+03:00

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МОСКВА – РИА Новости. День Петра и Февронии – православный праздник семьи, любви и верности. Какого числа отмечается, когда празднуется в 2025 году, и какие мероприятия проходят в эту дату – в материале РИА Новости.День Петра и ФевронииПетр и Феврония Муромские удостоены церковного почитания за то, что стали примером идеальной христианской семьи. Традиции празднования отражают ценности преданности и единства.Верующие молятся благоверным святым о сохранении семьи и семейного благополучия. Есть даже специальная молитва Петру и Февронии, в 2013 году её текст был официально утверждён РПЦ.Когда отмечаютРусская православная церковь отмечает день памяти Петра и Февронии Муромских 8 июля (25 июня по старому стилю). С 2008 года к событию церковного календаря приурочили светский праздник, который назвали Днем семьи, любви и верности.История любви Петра и ФевронииСогласно жизнеописанию святых, за несколько лет до княжения Петр заболел проказой. Никто не мог излечить его от этого недуга. Вскоре будущий правитель увидел во сне знамение, согласно которому исцелить его может дочь пчеловода - Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Девушка была красива, благочестива и добра, к тому же она умела врачевать многие болезни. Князь полюбил ее и дал обет жениться после выздоровления. Когда это случилось, монарх не сдержал своего обещания. Болезнь вернулась, но Феврония снова вылечила Петра – и тот наконец женился.Но бояре не пожелали, чтобы княгиней стала девушка из народа и потребовали развода. Петр, когда узнал, что его хотят разлучить с любимой женой, решил отказаться от княжения и богатства. Супруги покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в городе началась смута, вся знать перессорилась вплоть до кровопролития. В итоге собрали совет, на котором решили призвать Петра обратно. Благоверные правители, вернувшись, заслужили еще большую любовь и уважение горожан.На склоне лет Петр и Феврония приняли постриг с именами Давид и Евфросиния. Находясь далеко друг от друга, в 1228-м они скончались каждый в своей келье в один день. Супруги завещали похоронить себя вместе, заранее подготовив для этого гроб с тонкой перегородкой посередине. Однако их последнюю волю нарушили – муромских правителей похоронили в разных монастырях, посчитав погребение в одном гробу несовместимым с монашеским саном.На следующий день священнослужители вдруг с удивлением обнаружили, что тела супругов лежат вместе. Дважды их разносили по разным храмам, но оба раза они чудесным образом вновь оказывались рядом. В итоге покойных так и похоронили в общей могиле, а 8 июля стал днём памяти.Русская церковь причислила Петра и Февронию Муромских к лику святых примерно через 300 лет после кончины. Традиции праздникаСимвол праздника – ромашка, цветок, ставший символом семьи, нежности и чистоты. В день святых Петра и Февронии во всех регионах России проходят мероприятия, посвящённые ценности семейных отношений: концерты, конкурсы, семейные соревнования, выставки, экскурсии, детские анимационные программы, творческие занятия.Ежегодно центром торжеств в день памяти благоверных правителей выступает город Муром во Владимирской области. "Традиционно, конечно, праздник отмечается во всех субъектах, и центром торжеств у нас всегда является замечательный город Муром, где проводится большой праздничный концерт", – сообщил журналистам генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.Народные приметыПоскольку история муромской княжеской четы связана с чудесным исцелением, то перед иконой Петра и Февронии люди часто молятся об избавлении от самых безнадежных недугов. Также принято молиться о семейном благополучии. Молодожёны просят у святых благословения перед свадьбой. Считалось, что если купец в этот день проработает весь день рядом со своей женой, то в дальнейшем у семьи будет хороший достаток.Приметы о погоде и работах на земле тоже были обязательной частью поверий в день памяти Петра и Февронии. Так, после 8 июля ждали ещё сорок жарких дней лета. В эти дни начинался сенокос, и, если мыши и свиньи начинали есть сено, то покос ожидался плохим.Феврония, будучи при жизни искусной целительницей, помогает всем страждущим. Но иногда её называли Русальницей, и с 8 июля надо было быть осторожным – русалки начинали водить хороводы и могли утянуть на дно.Обращаясь к Петру, верующие зачастую просят об обретении силы духа, мужественности и храбрости, ведь именно эти качества были присущи при жизни праведному князю. Также ему молятся о защите от зла и несправедливости.

https://ria.ru/20250327/iyun-1866431710.html

https://ria.ru/20250505/voznesenie-1792478145.html

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справки, иван грозный, владимирская область, муром, русская православная церковь, день святой троицы, сергей смирнов, россия, религиозные праздники