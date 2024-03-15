https://ria.ru/20240315/zaderzhannyy-1933323208.html
Задержанный протоиерей УПЦ находится в изоляторе СБУ, сообщили адвокаты
Задержанный протоиерей УПЦ находится в изоляторе СБУ, сообщили адвокаты - РИА Новости, 15.03.2024
Задержанный протоиерей УПЦ находится в изоляторе СБУ, сообщили адвокаты
Протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергий Чертилин, задержанный СБУ в редакции "Союза православных журналистов" (СПЖ), находится в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:16
2024-03-15T18:16
2024-03-15T18:16
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служба безопасности украины
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религия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергий Чертилин, задержанный СБУ в редакции "Союза православных журналистов" (СПЖ), находится в изоляторе временного содержания в Киеве, силовики никого к нему не допускают, сообщили защищающие его адвокаты.Накануне СПЖ обратился в международные организации после обысков СБУ и ряда задержаний. СПЖ считает уголовное дело сфабрикованным, называет его "атакой на свободу слова" и просит международные организации вмешаться. После обысков, проведенных СБУ во вторник в редакции издания СПЖ и центре правовой защиты интересов канонической Украинской православной церкви в Киеве, были задержаны шесть человек: протоиерей Сергий Чертилин, Андрей Овчаренко, Валерий Ступницкий, Иван Росада, Татьяна Безмаленко, Владимир Бобечко."Мне подтвердили, что отец Сергий находится в изоляторе временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке. Сейчас к нему пытаются попасть адвокаты, чтобы с ним поговорить, узнать, как он чувствует себя, и тому подобное. Сторона защиты сейчас пытается получить информацию, на каком основании он был задержан", - сообщил в своем Telegram-канале выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман.Все задержанные, по его информации, уже считаются СБУ арестованными и должны содержаться в СИЗО."Работники СБУ часто так делают: выносят безосновательные постановления, мотивируя их тем, что жизни и здоровью задержанных угрожает опасность, и на этом основании содержат их в ИВС. Мы подчеркиваем, что это незаконно, потому что в условиях ИВС сотрудникам СБУ легче оказывать давление на задержанных и тому подобное. Поэтому мы сейчас будем фиксировать все обстоятельства, и в случае нарушения прав отца Сергия будем подавать протест из-за незаконных действий СБУ", – заключил адвокат.Адвокат протоиерея Чертилина Антон Караговник, видеозапись слов которого также опубликована в Telegram-канале Чекмана, заявил, что встретиться с протоиереем сотрудники СБУ ему не позволяют под различными предлогами, включая воздушную тревогу.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240314/svyaschennik-1933027589.html
https://ria.ru/20240307/tserkov-1931843451.html
https://ria.ru/20240305/obyski-1931210765.html
https://ria.ru/20240305/upts-1931207684.html
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РИА Новости
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киев, украина, россия, служба безопасности украины, украинская православная церковь, религия
Религия, Киев, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Религия
Задержанный протоиерей УПЦ находится в изоляторе СБУ, сообщили адвокаты
Адвокаты: задержанный протоиерей УПЦ находится в изоляторе, доступа к нему нет
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергий Чертилин, задержанный СБУ в редакции "Союза православных журналистов" (СПЖ), находится в изоляторе временного содержания в Киеве, силовики никого к нему не допускают, сообщили защищающие его адвокаты.
Накануне СПЖ обратился в международные организации после обысков СБУ и ряда задержаний. СПЖ считает уголовное дело сфабрикованным, называет его "атакой на свободу слова" и просит международные организации вмешаться. После обысков, проведенных СБУ во вторник в редакции издания СПЖ и центре правовой защиты интересов канонической Украинской православной церкви
в Киеве, были задержаны шесть человек: протоиерей Сергий Чертилин, Андрей Овчаренко, Валерий Ступницкий, Иван Росада, Татьяна Безмаленко, Владимир Бобечко.
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"Мне подтвердили, что отец Сергий находится в изоляторе временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке. Сейчас к нему пытаются попасть адвокаты, чтобы с ним поговорить, узнать, как он чувствует себя, и тому подобное. Сторона защиты сейчас пытается получить информацию, на каком основании он был задержан", - сообщил в своем Telegram-канале выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман.
Все задержанные, по его информации, уже считаются СБУ арестованными и должны содержаться в СИЗО.
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"Работники СБУ часто так делают: выносят безосновательные постановления, мотивируя их тем, что жизни и здоровью задержанных угрожает опасность, и на этом основании содержат их в ИВС. Мы подчеркиваем, что это незаконно, потому что в условиях ИВС сотрудникам СБУ легче оказывать давление на задержанных и тому подобное. Поэтому мы сейчас будем фиксировать все обстоятельства, и в случае нарушения прав отца Сергия будем подавать протест из-за незаконных действий СБУ", – заключил адвокат.
Адвокат протоиерея Чертилина Антон Караговник, видеозапись слов которого также опубликована в Telegram-канале Чекмана, заявил, что встретиться с протоиереем сотрудники СБУ ему не позволяют под различными предлогами, включая воздушную тревогу.
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