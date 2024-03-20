https://ria.ru/20240320/programma-1934397729.html

ВТБ запускает программу поддержки будущих мам и детей

ВТБ запускает программу поддержки будущих мам и детей - РИА Новости, 20.03.2024

ВТБ запускает программу поддержки будущих мам и детей

В рамках года семьи в России ВТБ запускает бесплатную программу поддержки будущих мам и детей, которая включает в себя онлайн-консультации профильных врачей,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:31

2024-03-20T10:31

2024-03-20T10:31

втб

мать и дитя

ростелеком

марк курцер

михаил осеевский

россия

здоровье - общество

страхование

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В рамках года семьи в России ВТБ запускает бесплатную программу поддержки будущих мам и детей, которая включает в себя онлайн-консультации профильных врачей, дистанционный контроль состояния будущей мамы, страхование при возникновении патологий беременности или критических заболеваний ребенка, онлайн-школу для мам и другие услуги, сообщает пресс-служба банка. Проект будет способствовать снижению числа вынужденных прерываний беременности, риска смертности новорожденных и, как результат, повышению уровня рождаемости. По оценке ВТБ, до конца 2026 года в нем смогут принять участие более 600 тысяч беременных женщин. Партнерами проекта выступают сеть медицинских центров "Мать и дитя", медтех-холдинг "Доктис", "Ростелеком", госкорпорация "Ростех", группа компаний "Цифромед" и страховая компания "Пульс". "Новый проект мы символично запускаем в год семьи, стремясь распространить инновационные решения для ведения беременности даже на отдаленные регионы России и обеспечить дополнительной заботой женщин и новорожденных. В ближайшие три года программой потенциально смогут воспользоваться более полумиллиона российских женщин – это значительный вклад в улучшение демографии в нашей стране и здоровье будущих поколений россиян. Для нас это важная социальная инициатива, которую мы реализуем в рамках своей новой концепции “Семейного банка”", – цитирует пресс-служба заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. В феврале 2024 года в ходе послания Федеральному собранию президент России объявил о запуске нового национального проекта "Семья". По его словам, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми и на поддержку рождаемости. ВТБ совместно с партнерами запускает проект поддержки беременных женщин, детей. Он позволит обеспечить их необходимой помощью высококвалифицированных врачей даже в отдаленных регионах страны, повысит доступность качественной медицины и, как результат, – будет способствовать росту рождаемости в стране, говорится в сообщении. В марте 2024 года программа стартует в пяти регионах России: Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия). Также в пилоте участвуют госпиталь в Москве и клиника Ярославле. По итогам пилота осенью 2024 года будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы и расширении списка медицинских учреждений, где беременные женщины смогут подключиться к проекту. "Целью программы является обеспечение доступности высококвалифицированной медицинской помощи для беременных женщин даже в отдаленных регионах. В “Мать и дитя” работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом сопровождения беременных. Сегодня врачам также помогают передовые технологии, разработанные телемедицинским сервисом “Доктис”, – например, внедряемый дистанционный мониторинг, который позволит выявлять и своевременно предупреждать развитие осложнений беременности. Благодаря цифровизации медицинской помощи уже в ближайшие годы можно будет повысить показатели выживаемости детей и снизить риск заболеваемости новорожденных", – подчеркнул генеральный директор Группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер, его слова привели в ВТБ. Присоединиться к проекту можно в ВТБ Онлайн. Будущей маме достаточно иметь карту "Мир" ВТБ, встать на учет по беременности в одной из клиник-участниц и установить необходимые приложения для регистрации и получения услуг, предусмотренных программой. Чтобы продлить участие в программе после рождения ребенка, нужно оформить получение пособий на карту "Мир" ВТБ. На этом этапе она включает в себя страхование на случай критических заболеваний и распространяется на всех детей в семье до 18 лет, добавили в пресс-службе. "Мы уделяем большое внимание развитию цифровых решений в сфере здравоохранения. “Ростелеком” обеспечивает российскую медицину самыми передовыми технологиями, которые помогают и пациенту, и врачу. Благодаря сервису дистанционного мониторинга пациенты находятся под пристальным контролем профессиональных специалистов, постоянно чувствуют на себе их заботу, не тратят время и силы на визиты к врачу, когда в них нет необходимости, что особенно актуально для жителей отдаленных городов. Значительно экономятся и ресурсы врачей, которые смогут уделить время тем пациентам, которым в этот момент действительно нужна помощь. В итоге происходит экономия и государственных средств, которые перераспределяются на лечение и профилактику наиболее серьезных заболеваний. Уверен, новая программа поддержки будущих мам и детей станет по-настоящему семейным медицинским помощником, откроет им новые возможности лечения и контроля состояния здоровья", — приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского. В банке уточнили, что на разных этапах женщине будут бесплатно доступны определенные программой услуги. В частности, поддержка во время беременности включает в себя: неограниченный и круглосуточный доступ к онлайн-консультациям врачей на платформе "Доктис"; дистанционный мониторинг здоровья беременной женщины по назначению врача, в том числе при помощи приборов (тонометр, глюкометр, фетальный монитор) ; доступ к онлайн-школе мам и обучающим курсам, в том числе консультации по грудному вскармливанию, психологическая поддержка (по две консультации); страхование на случай необходимости хирургических вмешательств, связанных с патологиями беременности. После рождения ребенка и при условии зачисления детских пособий на карту "Мир" ВТБ участнице программы станут доступны и другие услуги: страхование всех детей в семье на случай кардио- и онкозаболеваний, а также необходимости проведения трансплантации костного мозга; онлайн-консультации широкого спектра врачей: круглосуточная поддержка дежурных врачей, консультации профильных врачей по записи, в том числе второе мнение по диагнозу или назначенному лечению; дистанционный мониторинг врачом состояния здоровья детей по определенным программой заболеваниям; консультации по медицинским вопросам без ограничений – "Медсоветник", заключили в ВТБ.

https://ria.ru/20240228/vtb-1930076042.html

https://ria.ru/20240313/podderzhka-1932765504.html

https://ria.ru/20240301/sistema-1930596074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, мать и дитя, ростелеком, марк курцер, михаил осеевский, россия, здоровье - общество, страхование, беременность