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Матвиенко назвала реакцию западных стран на выборы в России постыдной - РИА Новости, 20.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:12 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/matvienko-1934411236.html
Матвиенко назвала реакцию западных стран на выборы в России постыдной
Матвиенко назвала реакцию западных стран на выборы в России постыдной - РИА Новости, 20.03.2024
Матвиенко назвала реакцию западных стран на выборы в России постыдной
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает ожидаемой реакцию западных стран на итоги выборов президента РФ, при этом то, как это было сделано - постыдно. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:12
2024-03-20T11:12
выборы президента россии — 2024
политика
россия
украина
валентина матвиенко
дмитрий песков
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает ожидаемой реакцию западных стран на итоги выборов президента РФ, при этом то, как это было сделано - постыдно. Голосование на выборах президента РФ прошло 15, 16 и 17 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль категорически не согласен с оценками Запада, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными – такое мнение ожидаемо со стороны государств, вовлеченных в конфликт на Украине. По его словам, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным. "Реакция стран Запада была ожидаема, но в какой форме она была выражена, выглядело просто постыдно", - сказала спикер СФ на пленарном заседании палаты в среду. По словам Матвиенко, была череда выступлений "одинаковых, как под копирку, стандартных, пустых, не имеющих никакой связи с реальностью, отрицающих очевидное - безупречную организацию голосования, свободное прямое волеизъявление россиян". Она также считает, что подобные заявления западных политиков являются оскорблением россиян. "Перекличка по списку различных "макронов", "боррелей", других персон без политического лица, спешащих произнести заученные заклинания о незаконности, каком-то запугивании граждан в отношении наших выборов, по сути, полностью дискредитируют их самих", - подчеркнула Матвиенко. То, что было сказано западными политиками про российские выборы спикер СФ воспринимает "не просто как ложь, а как прямое оскорбление миллионов наших граждан, они абсолютно цинично отказывают десяткам миллионов россиян в гражданской сознательности". "Выборы прошли демократично, конкурентно, прозрачно, открыто. Мы снова убедились, что российская избирательная система устойчивая, высокотехнологичная и очень удобная для людей", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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политика, россия, украина, валентина матвиенко, дмитрий песков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала реакцию западных стран на выборы в России постыдной

Матвиенко считает постыдной реакцию западных стран на выборы президента России

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает ожидаемой реакцию западных стран на итоги выборов президента РФ, при этом то, как это было сделано - постыдно.
Голосование на выборах президента РФ прошло 15, 16 и 17 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль категорически не согласен с оценками Запада, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными – такое мнение ожидаемо со стороны государств, вовлеченных в конфликт на Украине. По его словам, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.
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"Реакция стран Запада была ожидаема, но в какой форме она была выражена, выглядело просто постыдно", - сказала спикер СФ на пленарном заседании палаты в среду.
По словам Матвиенко, была череда выступлений "одинаковых, как под копирку, стандартных, пустых, не имеющих никакой связи с реальностью, отрицающих очевидное - безупречную организацию голосования, свободное прямое волеизъявление россиян".
Она также считает, что подобные заявления западных политиков являются оскорблением россиян. "Перекличка по списку различных "макронов", "боррелей", других персон без политического лица, спешащих произнести заученные заклинания о незаконности, каком-то запугивании граждан в отношении наших выборов, по сути, полностью дискредитируют их самих", - подчеркнула Матвиенко.
То, что было сказано западными политиками про российские выборы спикер СФ воспринимает "не просто как ложь, а как прямое оскорбление миллионов наших граждан, они абсолютно цинично отказывают десяткам миллионов россиян в гражданской сознательности".
"Выборы прошли демократично, конкурентно, прозрачно, открыто. Мы снова убедились, что российская избирательная система устойчивая, высокотехнологичная и очень удобная для людей", - заключила Матвиенко.
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